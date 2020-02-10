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 Политика Украины, Экономика
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 Если рынок земли заработает, то все мифы, которыми пугают общество, развеются, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что после открытия рынка земли мифы, которыми "пугают" общество, не оправдаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага... Когда мы его сделаем, если мы его сделаем ... Если парламент все же примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не оправдались", - сообщил премьер.

Гончарук также выразил убеждение, что любое открытие рынка земли в Украине - "огромный шаг вперед".

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"Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг", - отметил премьер.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018-ти. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3174759
 
 
 Топ комментарии
 
Розвіються разом їз землею.
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и будет земли стока, шо за год на самокате не объедешь
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не заработает, уже с приватизацией по сертификатам "заработали" Если рынок земли заработает, то все мифы, которыми пугают общество, развеются, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4464
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..... В том числе те, на которых настаивали аграрии.

А можно этих "аграриев" в студию?
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Ключевое слово, здесь, "Если". Принятие закона, не означает, что рынок земли начнет работать, от слова СОВСЕМ. Популизм выльется очередным провалом "Свидетелей Зерро".
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Ключевое слово, здесь, "Если". Принятие закона, не означает, что рынок земли начнет работать, от слова СОВСЕМ. Популизм выльется очередным провалом "Свидетелей Зерро".
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Да им расрать, чудак ты человек. Они грабануть готовятся. Сказачно, колоссально.
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Міфи розвіються й люди зрозуміють, що їх трахнули але буде вже пізно...
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Этот звиздораст обещал 40% рост ВВП. Звиздорасты - дети отца лжи. Сорос знает кого назначает.
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