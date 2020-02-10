 Если рынок земли заработает, то все мифы, которыми пугают общество, развеются, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага... Когда мы его сделаем, если мы его сделаем ... Если парламент все же примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не оправдались", - сообщил премьер.

Гончарук также выразил убеждение, что любое открытие рынка земли в Украине - "огромный шаг вперед".

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"Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг", - отметил премьер.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018-ти. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.