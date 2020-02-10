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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4529) конференция (208) Лавров (1679) Меркель (1754) Трюдо Джастин (134) Рютте Марк (61) Курц (76) Мюнхен (87) Ишингер (2)

 Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, - глава конференции Ишингер

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина - важный пункт европейской политики", - сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, сообщил Ишингер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и ЕС должны участвовать в переговорах по Донбассу, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

"Канцлер с 2008 года принимает участие в каждой второй конференции, если так будет и сейчас - она была в 2019 году, я почти уверен, что она будет снова выступать у нас в 2021 году. Правительство ФРГ будут представлять Хайко Маас (глава МИД), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (глава Минобороны, Хорст Зеехофер" (глава МВД)", - сказал Ишингер.

По его словам, "российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также примет участие в мероприятии.

По данным Ишингера, в Мюнхен приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3174756
 
 
 Топ комментарии
 
Ему и время для выступления определили. Во время кофе брейк будет выступать. Уже и рояль настраивают. Рояль "Беккер". Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, - глава конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 9683
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗЕленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Для большей безопасности крышку рояля прибили гвоздями.
Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, - глава конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 882

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Как абсолютно безопасный для ***** персонаж.
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Пусть хоть этот персонаж подумает как защитить Украину и украинцев от шторма Киара, который уже накрыл всю Европу и идет в нам. Пусть хоть предупредит и подготовит местные власти, а то опять скажут, а мы не знали, погода испортилась неожиданно. И пусть Зеля - бедоносец поменьше шастает в Европу, а то после него одни штормы, еще и нас зацепят.
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та в музей опять сходит и вся конференция. он думает что ухватил пятилетний фритур по миру.
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Чи є президент ЗЕ високоінтелектуальною особою?
• Відповідь на це запитання можете отримати просто звіривши дії ЗЕ за критеріями Джозефа Безоса ( він володіє талантом оточувати себе розумними людьми тому є найбагатшою людиною світу, власником фірми АМАЗОН - статки 150 млрд.дол.) Головні ознаки високого інтелекту, за якими Безос підбирає кадри…
- Високоінтелектуальний підбирає в своє оточення лише високих інтелектуалів! Не розумний підбирає - виключно не розумних... щоб на їхньому фоні виглядати виключно розумним. Брудний - забруднених...
-Стратегія Безоса полягає в тому, що він в першу чергу віддає перевагу не тим людям, які ніколи не помиляються, а тим, хто може визнати свою неправоту і поміняти думку.
-Безос вважає , що найрозумніші люди здатні постійно переглядати рівень свого розуміння проблеми, яка, як вони вважали, вже була успішно вирішена (чи запропонована) ними.
-Вони відкриті для нових точок зору, нової інформації, нових ідей, протиріч і викликів, породжених їх власним образом мислення. Тобто, суперррозумні ті, які мають гнучкий розум і гнучке мислення, які ВИМАГАЮТЬ наявності опонентів і їх постійної критики власних ідей, методів, технології, способів досягнення, запропонованих автором (керівником).
-Ця постійна готовність до прийняття нової інформації йде рука об руку з готовністю визнати, що ваш колишній спосіб мислення був помилковим, або не досконалим…
- Безос навіть заохочує вміння завтра знайти ідею, яка буде повністю суперечити його сьогоднішній думці. Він є прихильником Ральфа Уолдо Емерсона: «сталість і затятість своєї власної позиції - це доля обмежених розумів», імовірний шлях до провалу. Психологи називають таку гнучкість розуму «інтелектуальним смиренням».
- Його дослідження показують, що приймають найбільш успішні рішення саме ті люди, які вміють визнавати свої помилки, чи недосконалість своєї ідеї, чи способу її досягнення. Бо вони розуміють, що визнання допущеної помилки, недосконалості власного рішення (чи ідеї) є ознакою не дурниці, не слабкості розуму, а ознакою сили цікавості, здатності до постійного пошуку, відкритості до нових знань і, в кінцевому рахунку - до суперрозуму, до успіху власного, до успіху корпоративного.
-За словами професора Стенфордського університету Боба Саттона, високоінтелектуальні люди мають бути «переконливими, але не з незмінними думками і позиціями» в той час, коли поруч є інші переконливі думки і позиції які суперечать вашим. Їх обов'язково слід розглянути і врахувати, якщо бажаєте безумовного успіху .
--Ваша здатність бачити і чути докази , які суперечать вашим судженням і є ознакою супервисокого інтелекту. Відсутність такої здатності засвідчує, про примітивний інтелект, примітивне мислення, яке ніколи не дозволить стати вам продуктивним генератором високоефективаних ідей, а тим більше - успішних результатів роботи.
- Відсутність такої здатності - однозначне заперечення для запрошення такого фахівця на роботу і абсолютне табу на пропозицію для неї керівної посади.
--Тому наступного разу, коли ви спробуєте визначити, чи дійсно людина перед вами має розум або він просто блефує, то не запитуйте його, як часто він виявляється правим і високорезультативним в своїй практиці. Замість цього поцікавтеся, коли (і скільки) в останній раз він помилявся, чи змінював власне рішення ( чи думку) на користь опонентів... і що це дало?. Людина, яка зазнає затруднення з відповіддю на ці запитання, швидше за все, не така розумна, якою вона хоче здаватися...
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Это они погорячились и еще пожалеют об этом. Кстати, бубочка проснувшись уже? Почти полдень...
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по статусу надо было министра иностранных дел отправить.
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Докладом о чем? В Украине безопасность ьакова, что клоуны Коломойского Кабмин прслушивают.
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Посетит, посетит. Юзик уже и билеты продаёт.
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Правильно, для зе- безпека понад усе) навіть у гості до Пааи Римського бронік вдягнув.
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це беспроигрышный ход со стороны организаторов встречи, который резко поднимет престиж и значимость этого форума, при этом присутствие там нашего черчилля тоже обязательно....
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Бедный турист ослик ,всё в делах ....
Может заскочил бы в Киев ,деток увидел........
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Ему и время для выступления определили. Во время кофе брейк будет выступать. Уже и рояль настраивают. Рояль "Беккер".
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗЕленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Для большей безопасности крышку рояля прибили гвоздями.
Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, - глава конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 882

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Андрій Смолій
8 лютого о 10:33 ·

Театр абсурду.
Зеленський та Єрмак роблять все, щоб Порошенко не потрапив на Мюнхенську конференцію з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомило одразу кілька джерел та Телеграм-каналів.

За їх словами Єрмак отримав особисто від Зеленського завдання зробити все щоб Порошенко не потрапив на безпекову конференцію та не міг там представляти Україну.

Завданням Єрмака є донести до німецької сторони що участь Порошенка - неприпустима. Зеленського в свою чергу дуже дратує активність Порошенка.
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За информацией источников ДБР готвит очередную повестку на допрос для Порошенко именно на даты проведения Мюнхенской конференции.
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Порошенко пішле їх в еротичну прогулянку. І ніхто нічого йому не зроблять, тому що він в якості свідка. До речі, якщо хто хоче свідка допитати - мусить погоджувати з ним дату і час допиту. Вимоги такого погодження в законодавстві нема, але є така судова практика. Так що, якщо "скандал" з ДБР дійде до суду (а інакше - не "притягнути") - то зарубіжні поїздки Петра "по ділу" як депутата будуть залізною відмазкою.
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вони так вже не один раз робили. з тим самим Давосом.
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Кто такой Парашенка? Кусок засохшего говна! А его активность возможна только в домах пристарелых отставных политиков(пикейных желетов!!!).
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Погуглите где его принимали за последние пару-тройку месяцев.
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Алла, це новий бот касапський. Спамимо, можливо, адміни заернуть увагу.
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кто про что, а кацап о говне. Жри не обляпайся, лапость
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Як повідомляє "Depo" з посиланням на Telegram-канали "Крокодил", "The *******" і "Резидент", помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак намагається зашкодити п'ятому президенту і чинному народному депутату Петру Порошенку потрапити на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Повідомляється, що Андрій Єрмак був в Мюнхені, де вирішував організаційні питання з підготовки участі України в Мюнхенській конференції з безпеки. "Одним із питань було участь в цій конференції Петра Порошенка. П'ятий президент дійсно підключив свої зв'язки, щоб потрапити в Мюнхен", - повідомили у Telegram-каналах.
Однак в Офісі президента дуже незадоволені таким розвитком подій, і тому Зеленський буцімто дав завдання Єрмаку з цим розібратися. "Єрмак намагався максимально донести німецькій стороні, що участь Порошенка в конференції неприпустима", - додали у "Крокодил" і "The *******".
У Telegram-каналах пояснили, що, якщо Порошенко таки потрапить в Мюнхен, - це буде особистим провалом Єрмака: "Адже активність Порошенка дуже дратує особисто Зеленського".

Скріни: https://www.depo.ua/ukr/politics/ermak-namagaetsya-zavaditi-poroshenku-potrapiti-na-***********-konferentsiyu-202002081109911?fbclid=*************************************************************
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Скажите своему гандону, что его уже использовали. Теперь мусорка его удел!
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...будет заполнять антракты своими тупыми репризами, изобретенными в 95-м квартале? Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, - глава конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 6317
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Краще б воно полізло на Єверест...
І там залишилось...
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Хай там расскажет, как беня Кабмин прослушивал.
В Мюнхене будет интересно узнать про ЗЕленую безопасность.
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Головне, бронік щоб не забув. Папа, мабуть, так і не зрозумів, для чого приїжджав цей шут гороховий...))) Так само і в Мюнхені буде...

Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер - Цензор.НЕТ 4376
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Ссышишь ПАПА...Я ШО ПОХОЖ НА ЛОХА?
мне уже 42...и я на ОМАНЕ таких как ты крутил...
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Скорее...
ЕЙ ТЫ...ПАПА...
КРЕСТ ЗА ПАЗУШУ СПЯЧЬ!
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Я навіть нічого говорити не буду, абсолютна більшість коментарів російською мовою, про що ще говорити? Як вони підтримують ''мир любой ценой'' ви самі бачите.
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Головне, щоб Віслюк тещу не забув узяти з собою . А то ще вона образиться , що її не взяли на екскурсію по мюнхЕну
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Центр Миротворець

НА ЗАПРОШЕННЯ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ США (!) НАШ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ ПРОЧИТАВ ЦИКЛ ЗАКРИТИХ ЛЕКЦІЙ «ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО В КОНФЛІКТІ НА СХОДІ УКРАЇНИ 2014-2015».

ГЕРОЙ УКРАЇНИ МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ ПРОЧИТАВ ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ СТРАТЕГІЧНИМ ПАРТНЕРАМ НАТО.

Виступи Михайла Забродського викликали жваві дискусії та настільки великий інтерес, що американські колеги запросили його продовжити цикл лекцій.
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Волонтерка Маруся Зверобой, которой сегодня, 10 февраля, Печерский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения, назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссыклом".

Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
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Цензор, де трансляція з суду над Марусєю Звіробій? Винюхуєш у зешмарклі?
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