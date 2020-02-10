 Увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с действующим законодательством, - послы G7

"С 2014 года члены "Большой семерки G7" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении", - говорится в сообщении на странице группы послов "Большой семерки" в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

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