 Стрельба в Мукачево: Раненого мужчину сегодня выпишут из больницы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Врачи сообщили, что состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Мужчина выписан по требованию пациента и его родственников. Он будет проходить дальнейшее лечение в другом медицинском учреждении.

Пострадавший получил пулевое ранение в область таза и находился в реанимационном отделении.





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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.