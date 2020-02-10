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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2011) Нафтогаз (2858) премия (358) приватизация (936) Коболев (376)

 "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев

На данный момент ничего не мешает приватизации "Нафтогаза".

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" принес пять миллиардов. То, что эти деньги на счетах и были выиграны, а не проиграны, как это было у наших предшественников, которые отдали три миллиарда долларов "Росукрэнерго", в принципе помогают реализовать все три задачи. Как только менеджер государственной компании останется без зарплат, сравнимых с иностранцами на аналогичных должностях, как только не будет правильной компенсационной политики, вот эти три цели провалятся. Политикам часто приходится выбирать не между хорошим решением и плохим решением. Есть решение сложное и еще гораздо хуже. Искусство политика – выбирать сложное решение. Признаю, что объяснение этого вопроса среднестатическому человеку, который получает гораздо меньше, довольно таки сложная задача. Но не решив эту задачу, достичь трех целей, которых хотят от политиков избиратели, будет очень сложно. Особенно цели борьбы с коррупцией, в первую очередь. Но мне кажется, что у нас есть очень хороший рецепт выхода для власти из этой ситуации. Мы его предложили. После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - заявил Коболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

"Частично, полностью (приватизировать. - Ред.), как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - добавил он.

По словам Коболева контракт с "Газпромом" в случае приватизации, "можно будет попытаться перевести напрямую на нового оператора".

Источник: https://censor.net.ua/n3174751
 
 
 Топ комментарии
 
Ну тогда надо будет уже не собаку а почки или печень продавать ,может быть сердце ... "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев - Цензор.НЕТ 4418
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Е-еее, свободою не натопиш! А от платіжками можна трохи руки погріть.
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І на хліб не намажеш.(залізний аргумент зебілів)
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порою часто анбандлинг рожает вслед за собою анбыдлинг
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Продається країна. У занедбаному стані. Дорого.
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Ну тогда надо будет уже не собаку а почки или печень продавать ,может быть сердце ... "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев - Цензор.НЕТ 4418
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Та його треба Р О З І Г Н А Т И НАХ!
Зовсім НЕ ПОТРІБНА прокладка!!
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Ну хорошо , разгонишь ты их , а где тогда будешь покупать газ ? При том учти , что производитель ( добытчик газа ) в рознице торговать газом не намерен . "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев - Цензор.НЕТ 5069 .
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газ кстати почти на 25% подешевел ты в курсе?
я тоже думаю, если бы остался петр с гройсманом
то в такую теплую зиму он бы подешевел минимум вдвое
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Это решение стольгольмсского суда , а не 3енелейсских
..
0статки работы пороха
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Почём коболев для народа? За газ сам Бог велел породистыми кобелями расплачиваться.
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Пропоную віддати Нафтогаз Коломойському - він заслужив.
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У власти в Украине ублюдки! Украина вставай!
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Кристиан Клавье - не шут, а талантливый актер: посмотрите сериал "Наполеон"! В отличии от Блазня.
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Po mojemu jesli celovek kotory rukovodit Naftgazom nemozet nicego predlozyt umnej krome prodazi drugim, ego samogo nado uvolit v pervuju ocered.
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Мнение бибуса не интересно. Брысь, лапоть, отсюда!
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Все правильно говорит, не готовы платить адекватные деньги даже при отличном результате, значит два варианта: или возвтрат к чиновникам с 3 тыщи зарплатой и дотированием из бюджета или приватизация и закрыть эту тему.
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С каких это пор слово украсть называют приватизировать?
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