EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  1483  13
Все про:Германия (3518) Крамп-Карренбауэр (9)

 Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером Германии

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности партийного лидера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО

Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

Источник: https://censor.net.ua/n3174750
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Немцы любят колбаски, а не винегретту. Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером Германии - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
не, думаю, после ухода фрау Рибентроп на христианских демократов столько засранного данной фрау белья вывалится, что никто это гавно нюхать и стирать не хочет
 показать весь комментарий
 
 
Привет. Хотел с Вами пообсуждать это

Уже видно, что китайцы мутят со статистикой. На графике
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) и текущими значениями ниже кривой заболевших на число умерших.

То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
 показать весь комментарий
 
"левые" , "правые" ... Меркель заблудилась .
 показать весь комментарий
 
 
Аннегрет Крамп-Карренбауер принципова людина і повна протилежність СН.
 показать весь комментарий
 
І тоді прийде злий дух... Його им'я - Крампус. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Забирайте Зеленского - он не откажется.
 показать весь комментарий
 
 
это она дальновидно сделала, ведь следующим канцлером германии стопудовво будет лучши йпредставитель германской партии квартал-95
 показать весь комментарий
 
 
Ну с такой Хфамилией надо быть канцлером в Игре Престолов ...
 показать весь комментарий
 
 
Еще в Германдии выберут какого-то рыжего урода. И всё капец
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх