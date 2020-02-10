 Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером Германии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.
О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.
По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми".
Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".
Уже видно, что китайцы мутят со статистикой. На графике
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) и текущими значениями ниже кривой заболевших на число умерших.
То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
😀