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 Экономика, За рубежом
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Все про:Казахстан (420) мусоропереработка (95) электроэнергия (350)

 Казахстан намерен развивать мусоропереработку спецтарифом на вырабатываемую электроэнергию, в Украине 93% ТБО едет на свалки

Инвесторов в строительство мусоросжигательных заводов в Казахстане привлекут гарантированной поставкой твердых бытовых отходов (ТБО), а также высокими тарифами на вырабатываемую ими электроэнергию с гарантированной ее покупкой по примеру возобновляемых источников энергии. Спецтариф составит около 25 евроцентов за 1 кВт/ч.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие планы были озвучены на презентации проекта Экологического кодекса (ЭК) и соответствующих поправок в законодательство в мажилисе парламента Казахстана, передает Курсив.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, в настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО, ежегодно образуется свыше пяти миллионов тонн. С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,5% до 14%, однако понятно, что этого мало. С целью сокращения объемов образованных ТБО предлагается внедрение механизма waste to energy, предусматривающего сжигание отходов с последующим получением электроэнергии и тепла и передачей в сеть по аналогии с возобновляемыми источниками энергии.

По его словам, данный механизм хорошо себя зарекомендовал в Европе, где работает около 150 мусоросжигательных заводов. Министр отметил, что сжигание скопившегося в Казахстане мусора позволит сократить объемы отходов до 30% к 2025 году и привлечь частные инвестиции.

Вместе с тем, сообщил Мирзагалиев, высказываются опасения касательно внедрения механизма waste to energy, связанные с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образуемых при недостаточном оснащении заводов газоочисткой. В этой связи планируется внедрение в Казахстане жестких ограничений по соблюдению требований к выбросам, аналогичным европейским директивам.

Министр отметил, что в настоящее время в Казахстане нет мусоропереработки.

"У нас есть мусоросортировка, где-то лучше, где хуже, но мусоропереработки у нас нет вообще на сегодняшний день. Инвестор не идет, потому что очень низкие тарифы. Сегодня в среднем тариф на вывоз мусорa – 200 тенге (около 13 грн - авт.) с населения. При этом, например, по городу Алматы, в котором вы знаете, не менее двух миллионов живет, платят (за вывоз мусора) всего около 580 тыс. человек", – сказал он.

По его мнению, чтобы привлечь инвесторов в сектор, необходимо повысить тарифы во много раз, с 200 до 1,5-2 тыс. тенге (100-130 грн - авт.), что является неподъемным для населения.

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"То есть из проблемы низких тарифов потом вытекает вопрос того, что инвесторы никогда не придут. Объективно поднять тарифы в разы, в десятки раз невозможно. Поэтому предлагается такой механизм (привлечь инвесторов в создание мусоросжигательных заводов)", – сказал Мирзагалиев.

В свою очередь представитель департамента развития электроэнергетики министерства энергетики Миржан Сасретов назвал депутатам тариф на электроэнергию, которая будет вырабатываться за счет сжигания мусора и поставляться в общую сеть по примеру ВИЭ.

"По сжиганию мусора тариф будет равен 102 тенге (25 евроцентов) за 1 кВт/ч на мусорных заводах и в данное время хотят применить механизм оплаты как возобновляемых источников энергии", – сказал он.

Напомним, что Украина имеет схожую ситуацию с переработкой ТБО. Ежегодно Украина генерирует 14 млн тонн бытовых отходов. 5,6% ТБО отравляются на переработку, 1,4% на сжигание, остальные 93% - едут на свалки и полигоны. По приблизительным расчетам в стране насчитывается 40 тысяч полигонов и свалок, 33 тысячи из которых являются несанкционированными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174746
 
 
 Топ комментарии
 
40 тысяч полигонов и свалок ? Если зеля хочет продавать землю , то пусть начнет с этого .
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Взагалі то проблема з сміттям вже вирішена. Спитай.те у Садового як це зробити.
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В Украине никто не хочет решать эту проблему. Загадили все и везде.
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в плане использования в мире с украинским мусором ничего не сравнится - безусловно это сейчас самый востребованный в мире продукт
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Понятное, дело Зеленая энергетика самая дорогая в мире это в Украине. А если еще и мусор добавят????
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Взагалі то проблема з сміттям вже вирішена. Спитай.те у Садового як це зробити.
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40 тысяч полигонов и свалок ? Если зеля хочет продавать землю , то пусть начнет с этого .
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В Украине никто не хочет решать эту проблему. Загадили все и везде.
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не рентабельно
количество мусора сокращается прямо пропорционально падению уровня жизни граждан
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Подобные разработки института Патона и испытания оборудования проходили в Украине еще 30 лет назад .
Только газовая мафия всё хоронит. Чтоб идиоты их газ покупали
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видели сколько ТБО вывозится с каждой новостройки жильцами? И не на полигон отходов, а сразу за черту города?!
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Так шо - Украина в Казахстан свой мусор повезёт 😀😀😀
Вот на хрена эта новость , если ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ПРИМЕРЫ?
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Про вырабатываемую энергию - там той энергии хвалит на отопление одного микрорайона. Так шо, казахам втюхают коммуналку по бешенным ценам?
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У меня сейчас такая проблема остро стоит! На рейде мусоровозов нет, а мусор копится... Ну и мухи, в количествах. За борт ночью? Рука не поднимается. Попробовали сжечь. Результат- много дыма, из порта стали запрашивать- всё ли у нас в порядке? Придется ночью, опять же... Пора домой таки. Надоела жара и безделье.
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мусоросжигающая ТЭЦ дело долгое , дорогостоящее и потому малодоходное.Иностранцы наши свалки освоили иначе.В свалке высотой 30 м бурятся скважины из которых метан идет на газопоршневой электрогенератор. Представляет собой небольшое помещение запертое на ключ.Инвестор не нарадуется.
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Строительство таких заводов в Украине нереально.
Аваков немедленно подгонит свои нацжены якобы бороться за экологию, а на деле - требовать откаты.
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так и никто не собирается строить. по чужим областям втихаря развозить дешевле.
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спасибо Петру Алексеичу за безвиз. Теперь миллионы украинцев мусорят за границей.
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