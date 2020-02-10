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 Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Посольство Украины сообщило о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков, симптомов вируса нет", - отметили дипломаты и добавили, что у украинца и не было никаких жалоб.

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Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.

Источник: https://censor.net.ua/n3174745
 
 
 Топ комментарии
 
От же ж, любители геморроя.. Видимых признаков нет, а они лечат. У нас Скалецкая температуру всем померяла и не парится.
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ну вот...симптомов нет.....а вирус есть...
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
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Видимых признаков симптомов вируса нет . Это ещё больше напрягает .
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Интересно, как его лечат от вирусного заболевания? Хотелось бы узнать методу..
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Время , надежда , терпение и молодость - лучшие лекарства
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говорят, лекарствами от простуды и ВИЧ (???) от такая комбинация ...аж жуть...
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Езжай к нему, из первых уст получишь информацию. Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца - Цензор.НЕТ 7514
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Видимых признаков симптомов вируса нет . Это ещё больше напрягает .
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а ведь, если бы постоянно крычал сугс и проклинал агрессора, то излечение стало бы мгновенным
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От же ж, любители геморроя.. Видимых признаков нет, а они лечат. У нас Скалецкая температуру всем померяла и не парится.
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" У нас на станции рабочий в летучке заболел, врач к нему приехал, поставил градусник да и забыл про него, уехал на дрезине, а больной так, с градусником, и остался."

"...
- Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же и голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... А теперь, с градусником, хоть бы ты что!
- До чего наука доходит!
- Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.
- Дай мне поносить.
- Ишь ты, хитрый!

Источник: http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/proza/rasskaz/chelovek-s-gradusnikom.htm"
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Фігня той Булгаков. в совєтські врємєна десь читав, що в аптеках стали дефіцитом ртутні термометри (а раніше про інші ніхто й не чув). виявилося: бабське радіо рознесло, що ртуть у тих термометрах має цілющу силу. І тупі домохазяйки відламували ту ампулку з ртуттю і клали в кроватку до малюка. Кажуть мов заспокоюється і нежить чи ще що там проходить. Про це писала офіційна преса ( а тоді другої й не було).
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ну вот...симптомов нет.....а вирус есть...
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
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Такое внимание зараженному украинцу, как будто по итогу его будет встречать сам зеленских Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца - Цензор.НЕТ 4300
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а чего молчат о том чем он там занимался
наверняка не турист, а кто то из обслуги
чтобы имидж Украины не ронять?
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Повезло українському пацієнту що він в Японії - в Україні він би вже "дуба дав"!!!
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С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
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На Расее давно пора презервативный режим вводить.
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