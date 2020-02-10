 Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков, симптомов вируса нет", - отметили дипломаты и добавили, что у украинца и не было никаких жалоб.
Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.
"...
- Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же и голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... А теперь, с градусником, хоть бы ты что!
- До чего наука доходит!
- Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.
- Дай мне поносить.
- Ишь ты, хитрый!
Источник: http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/proza/rasskaz/chelovek-s-gradusnikom.htm"
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
наверняка не турист, а кто то из обслуги
чтобы имидж Украины не ронять?