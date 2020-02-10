 Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков, симптомов вируса нет", - отметили дипломаты и добавили, что у украинца и не было никаких жалоб.

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Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.