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Все про:Львовщина (1831) рыбаки (143) смерть (6411)

 Четверо рыбаков провалились под лед на Львовщине, есть погибший, - полиция

Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, в результате чего трое из них были госпитализированы, а один скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"В Яворовский отдел полиции 9 февраля около 19:00 поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись. О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащить их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", - сказано в сообщении.

Лица рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

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По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3174741
 
 
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Звичайно безпечніше купити у супермаркеті але хлопці вибрали більш цікаве життя, нам їх не зрозуміти...
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Когда-то , очень давно жил в Мурманской обл. На зимнюю рыбалку ходили на лыжах . Меньше шансов провалиться и есть две "доски" , которые помогут в сложной ситуации .
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спички , носки и сухие щепки для костра в герметичной упаковке .
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Не скажи... Казку Пушкіна про Золоту Рибку читав? Отож то і воно - всі біди від баб 😃
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Тепер зрозуміло звідки взялися геї...))
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"Каждый год одних и те же рыбаков уносит на одной и той же льдине" (с).
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не рыбак! поэтому эту забаву не понимаю...но и осуждать не имею права...
знают что рискуют жизнью за это хобби...и тем не менее...каждый год одно и то же...
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Рибалка рибалку ненавидить здалеку! Може вони від горя тонуть, бо у когось клює, а у них не клює? Дивний спосіб добувати собі їжу в екстремальних умовах.
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З тою погодою лід зараз ненадійний. Чи вартує та риба ризику - навряд.
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Я завжди вважала зимових рибалок - потенційними самогубцями. Це як на війні: ніколи не знаєш чи повернешся додому.
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