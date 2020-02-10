 Четверо рыбаков провалились под лед на Львовщине, есть погибший, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"В Яворовский отдел полиции 9 февраля около 19:00 поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись. О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащить их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", - сказано в сообщении.

Лица рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое 5-летних детей провалились под лед на пруду на Запорожье, спасти их не удалось

По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.