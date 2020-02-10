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 Главе одного из райсудов Закарпатья сообщено о подозрении в получении 15 тыс. грн взятки, - САП

Сообщено о подозрении главе одного из районных судов Закарпатской области, уличенного в получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"8 февраля 2020 года прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сообщено о подозрении главе одного из районных судов Закарпатской области, уличенного в получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что служитель Фемиды попросил предоставить и получил указанную сумму средств от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Сейчас ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что глава райсуда на Закарпатье требовал 15 тыс. грн за удовлетворение иска.

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Главе одного из райсудов Закарпатья сообщено о подозрении в получении 15 тыс. грн взятки, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174739
 
   
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Уже до райсудов добрались, так гляди лет через десять к Киеву подберутся.
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Серьезно?
А тех кто крупнее - уже всех поймали?
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600 баксов? какой то скромный судья попался
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в кабінеті було ще півляма гривнями і 6 тис. євро.
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Кажуть син нарік, тому усе в кабінеті зберігав, але усі вони так кажуть..
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