 Нардеп от "Слуги народа" Аристов о продаже воды в оккупированный Крым: "Это была просто идея. Сейчас вопрос не обсуждается"

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности (наполнения бюджета. - Ред.), это были поиски возможностей и все, без каких-либо привязок к каким-либо действиям. Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе", - заверил он.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым.
Но увы, идея продавать воду, свет Крыму постоянно всплывала и при петюне!
Помнится даже какой то ушлепок из Миненерго даже договор с признанием Крыма раашинским подписал!!!!
Скандалище было!!!! Интересно этому идиоту что то за это было? Или простили?
уволить его к куям собачьим
за пособничество акупантам
Если бы не постоянные, крепкие пендели от украинцев и зарубежных партнеров Украины, уже давно сдали бы страну пуйлу.
А не было идеи повесить клоуна?
Безпринципный безидейный
толкает идеи
В рот тебе твои идеи
кремле добились своего:Наш Крым - Пустыня «Ашдвао» !Здесь, в Украине « их земля » -
Два
метра вниз, дебилы бл..я!
Народный депутат ВР с 29 августа 2019 года. Председатель комитета ВР по вопросам бюджета.
Схемы, связи, скандалы
Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юрия Аристова отличает близкое деловое партнерство с президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром. Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.
В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.
По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).