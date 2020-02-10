 В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, наибольшая часть от образовательного бюджета - более 70% - идет на заработные платы 68 тыс. работников отрасли. К этой категории относятся не только те, кто воспитывает и учит, но и те, кто готовит пищу, убирает, охраняет и лечит детей в школах и садиках города. В этом году городские власти добавили еще 2 миллиарда гривен на выплату заработных плат педагогам.

"На заработные платы в школы и детские сады город получил от государства 4 миллиарда гривен. В свою очередь, Киев добавил к этой сумме еще 2 миллиарда. Сейчас только 3% местных общин выплачивают своим работникам образования надбавки к заработной плате в полном объеме. Киев начал делать это первым, а городская власть будет продолжать прилагать усилия, чтобы педагоги столицы получали достойную оплату своего труда ", - отметил Мондриевский.

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В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%. Кроме этого, город продолжит выплачивать надбавку 50% оклада заработной платы за сложность и напряженность в работе всем педагогическим работникам: воспитателям, учителям, мастерам.