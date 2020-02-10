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 Экономика, Киевские новости
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Все про:зарплата (2011) КГГА (2312) Мондриевский (1)

 В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА

В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%. Кроме того, в столице продолжат выплачивать надбавку 50% оклада заработной платы за сложность в работе воспитателям, учителям и мастерам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, наибольшая часть от образовательного бюджета - более 70% - идет на заработные платы 68 тыс. работников отрасли. К этой категории относятся не только те, кто воспитывает и учит, но и те, кто готовит пищу, убирает, охраняет и лечит детей в школах и садиках города. В этом году городские власти добавили еще 2 миллиарда гривен на выплату заработных плат педагогам.

"На заработные платы в школы и детские сады город получил от государства 4 миллиарда гривен. В свою очередь, Киев добавил к этой сумме еще 2 миллиарда. Сейчас только 3% местных общин выплачивают своим работникам образования надбавки к заработной плате в полном объеме. Киев начал делать это первым, а городская власть будет продолжать прилагать усилия, чтобы педагоги столицы получали достойную оплату своего труда ", - отметил Мондриевский.

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В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%. Кроме этого, город продолжит выплачивать надбавку 50% оклада заработной платы за сложность и напряженность в работе всем педагогическим работникам: воспитателям, учителям, мастерам.

Источник: https://censor.net.ua/n3174736
 
 
 Топ комментарии
 
А где обещанные Зелей 4 тонны баксов В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 14? 9% и то от Виталика. Остальным кукиш от Зе-команды В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 636
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Поперло... До 4 штук баксов- рукой подать.
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Вже підняли на 9% зарплати, а перед тим набагато виросли ціни на продукти харчування.
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Поперло... До 4 штук баксов- рукой подать.
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Не поперло. Это надбавка от КГА. Кабмин и през тут не при делах
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А где обещанные Зелей 4 тонны баксов В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 14? 9% и то от Виталика. Остальным кукиш от Зе-команды В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 636
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Мабуть тому, що у продавчині з супермаркета зарплата стартує від 12000.
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Вже підняли на 9% зарплати, а перед тим набагато виросли ціни на продукти харчування.
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Виросли, бо як оказуєцця, українці багато їдять. А как ізвєсно із курса Трускавецкого економического унівєрсітєта - спрос діктуєт цену! Вотаквот.
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Підняли на 360$. Може пора зменшувати їм, а не піднімати?
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Зараз МОН продовжує різати штатні розписи ВИШів України.
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Правильно и делают. Студенты начали майдан. Нужно, чтобы их было как можно меньше....
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хорошая новость
а чего только Киева?
Киев плавно превращается в Мацкву
идём по стопам мордора
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Тому, що гроші дає Кличко, а не Гончарук.
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Сколько ещё можна ждать 4000 доларов в месяц? или 97 800 грн по сегодняшнему курсу
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За шо им повышать, чему там учат? Прочитал статью, сегодня, НОВИТНЕГО ЭКОНОМИСТА. Пишет, что экономика растет, промышленность нам не нужна и многое другое, главное сфера услуг, в бюджете дыра потому что теплая зима, твердая гривня и.... . Нам не нужны рабочие, например айтишники приносят в бюджет больше, чем рабочие в промышленности. Кто их этому учит? " Это так, кратко.
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Они учат голосовать поприколу. За сам этот факт вы все должны им скинуться по 4к баксов в месяц. Это так, кратко.
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Ого. Це ще 360$. І надбавка в 2000$.
А чи не зажерлися вони? Може пора зменшувати вже?
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Шел 2043-й год. До зарплаты в $4000 учетелям оставалось поднять на каких-то $3690
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