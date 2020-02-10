EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2064  32
Все про:Газпром (3012) Нафтогаз (2858) Евросоюз (12765) Витренко Юрий (110)

 Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко

В Нафтогазе готовятся подать новые иски против российского Газпрома в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также готовятся к новым судам в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что Газпром продолжает блокировать возможность для европейских компаний покупать российский газ на украино-российской границе. Кроме того, Газпром блокирует экспорт газа из России для компаний, которые не связаны с Газпромом, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев

"Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением", — сообщил Витренко.

Он отметил, что Нафтогаз также готовится к новым судебным спорам с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом", — добавил Витренко.

Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко 01
Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко 02
Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко 03
Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3174733
 
   
 Топ комментарии
 
Ну пять лет у соевых было. Три года с Генеральным Генпрокугогом с майдана. Тишина....
 показать весь комментарий
 
Соєві вже не при ділах, а зелені профани.
 показать весь комментарий
 
Короче после каждой подачи в суд на Газпром, Коболев и Витренко тупо начисляют себе премии из украинского бюджета.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, а почему мы не видим расследования по делу Фирташа, которому в Стокгольме подарили 12 млрд. куб газа ???? Ни от соевых, ни от зеленых....
 показать весь комментарий
 
 
Соєві вже не при ділах, а зелені профани.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пять лет у соевых было. Три года с Генеральным Генпрокугогом с майдана. Тишина....
 показать весь комментарий
 
 
А при чем дела майдана к газу и истории 2010 года ?????
 показать весь комментарий
 
Правильно и делают. Нужно обьективное расследование. А то , одним амнистия и льготы, другим тюрьма. Либо амнистия для всех, либо не для кого. Или мусора там от насморка умерли ????
 показать весь комментарий
 
це може зробити тільки клятаюлька. бо тільки в неї в неї , як з*ясувалось є залізні фаберже а соєзелені за гешефт ї матінку і землю продадуть.
 показать весь комментарий
 
Це стане пабєдою коли щось відсудять, а поки що пустий трьоп.
 показать весь комментарий
 
Для зельоных даже пустой трьоп - пабеда.
 показать весь комментарий
 
 
Ты ниже в новости про Коболева сказал что он мудак. Что сейчас изменилось? Он уже не мудак? Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко - Цензор.НЕТ 8838
 показать весь комментарий
 
Я понял, что не Коболев мудак, а ты. "Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2932
 показать весь комментарий
 
После того, как взглянул в зеркало, ты это "понял"?
 показать весь комментарий
 
Аде крики про "це Порошенко призначив Вітренка і Коболєва, Бубочка тут ні при чому"? 😁
 показать весь комментарий
 
А по чому ще подавати позови Нафтогазу?
 показать весь комментарий
 
Вопрос был риторическим. И охватывает вси галузи.
 показать весь комментарий
 
Короче после каждой подачи в суд на Газпром, Коболев и Витренко тупо начисляют себе премии из украинского бюджета.
 показать весь комментарий
 
 
Это чтоб потом опять мировое соглашение заключить?
 показать весь комментарий
 
 
это шоб кацапу можно было в следующий раз еще чего ни будь подарить....
 показать весь комментарий
 
 
***** ВИТРЕНКО! РАССКАЖЕШЬ ЭТИ СКАЗКИ СВОЕЙ МАМАШКЕ! ТЫ УЖЕ ПРОСРАЛ 12 МЛРД. БАКСОВ!
 показать весь комментарий
 
 
Это новая форма скрытого сотрудничества такая? Мы подаем иск, типа выигрываем, газпром типа принимает наши условия, а потом мы читаем на цензоре, что нет никаких препятствий для транспортировки газа из расеи?
 показать весь комментарий
 
Новых премий захотелось? Или уже с Газпромом откаты поделили - барыги везде договорятся!
 показать весь комментарий
 
 
от этой новости только одна мамка в мире обрадовалась...
 показать весь комментарий
 
Иски уже, один смешнее другого)) Что значит обязаны обеспечивать транзит газа из Средней Азии? Кому обязаны? Мой сосед обязан возить моего ребенка в школу? У Раши сейчас действительно неприятности с СП-2. Сегодня из Находки вышел трубоукладчик "Ак. Черский", через месяц-два он будет тянуть трубу в Дании. Сегодня же жесткое заявление МИД ФРГ о невозможности экстерриториальных санкций, ну и эта нелепость от Витренко. Совпадение?
Германия уже на взводе, для них санкции в отношении СП-2, это прямая угроза b[ энергобезопасности. Я не исключаю возможности, что немцы, в ответ, вообще снимут все санкции с Раши
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх