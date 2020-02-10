EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Технологии
  2223  94
Все про:Федоров Михаил (38) Дія (7)

 За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров

Около половины пользователей уже получили водительские удостоверения онлайн.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"1 047 403 загрузок в "Дії" за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market", - заявил Федоров.

По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

"Статистика: 1 047 403 уникальных пользователей - те, кто скачали "Дія" без прохождения авторизации, 870094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки. Среди уникальных: 646 141 пользователей Android, 398 160 пользователей iOS, 869 964 запросов на получение прав, 463 552 выданных прав", - сообщил Федоров.

Поступило 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378 339 пользователей приложения его получили.

Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки"

За четверо суток приложение Дія загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174730
 
 
 Топ комментарии
 
А смысл? Единственный плюс этого приложения я считаю, что 73% зебобиков можно будет отправлять повестку онлайн для службы в армии За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 6951
 показать весь комментарий
 
Миллион идиотов встал на учет у Авакова. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 1421
 показать весь комментарий
 
_Будет это лихоДія шпионить, воровать пароли и номера счтов и карточек. А болваны сами радостно ставят вирус на свой смартфон. Ловко придумано!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А смысл? Единственный плюс этого приложения я считаю, что 73% зебобиков можно будет отправлять повестку онлайн для службы в армии
 показать весь комментарий
 
 
Вчера была новость , что фейк о повестках через ДИЮ. распространяют пуйлоботы.Так что обнови методичку кацапчик За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 425
 показать весь комментарий
 
 
С чего это вдруг фейк?
Если выдают права и тех.паспорта значит планируется всю бюрократию диджитализировать.
Повестки это то же.
Просто чуть позже.
 показать весь комментарий
 
 
Папизже. Чтоб лоха не распугать. Сперва его нужно заманить, а уж опосля... перья полетят!
 показать весь комментарий
 
 
Неограниченные возможности.
Можно сделать все платежи безнальными и привязать к аккаунту,а потом сверять доходы и расходы и присылать платежку на налоги.
Не заплатил налоги платежи блокируются и даже посрать сходить невозможно.
Только в лес.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже хороша влада - вона наведе порядок і більше ніхто не зможе сховати свої доходи, стан здоров"я і місце свого перебування. Контроль і тільки контроль!
 показать весь комментарий
 
 
Я только за.
А то дохрена зелеботов не платят налоги и косят армию.
 показать весь комментарий
 
 
про фейк
https://censor.net.ua/news/3174695/cherez_dyu_ne_budut_rassylat_povestki_v_armiyu_ili_vyyavlyat_neplatelschikov_alimentov_mintsifry_prosit

и про повестки, что от бумажных удается пока скрываться? страшно получить повестку?
 показать весь комментарий
 
Взагалі то це тільки початок. Буде повна диджіталізація - тобто постійна геолокація клієнта, стан його рахунків у банку, стан здоров"я, тощо. Це дуже правильно - це дозволить повністю контролювати чела - чому він не платить комуналку, а ходить до ресторану; має гарне здоров"я, але відмовляється від служби в армії; не має грошей - але чомусь живе.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо є гроші на елітний смартфон, то прощавай супсидія
 показать весь комментарий
 
 
І взагалі - якщо є смартфон, а нема собаки - продай смартфон і сплати комуналку. Взагалі це мараз - як можна казати, що в тебе нема грошей, маючи дві нирки! За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 6874
 показать весь комментарий
 
 
Это вы на кого намекаете?
Ленка Зеленская попрощается с субсидией?
Та прекращайте.
Это для зестада.
 показать весь комментарий
 
 
Ви стібаєтеся, а конкретного українця (який одружився з британкою, виїхав та успішно там працював) дружина обібрала під час розлучення. Її адвокат відстежив історію платіжних карток чоловіка і заявив що він надто часто відвідував магазини винно-горілчаних напоїв.
 показать весь комментарий
 
 
Какое счастье....а если добавить зарплату серОжи леща ....да еще и наема...то вообще не жизнь ...а сказка в Украине наступили....
 показать весь комментарий
 
 
Уже три раза....а конец эпохи бедности наступил уже раз пять...странно что вы этого не заметили... За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 415
 показать весь комментарий
 
 
_Будет это лихоДія шпионить, воровать пароли и номера счтов и карточек. А болваны сами радостно ставят вирус на свой смартфон. Ловко придумано!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пЭдроБоты брызжат желчью За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 3404
 показать весь комментарий
 
 
А зебилы аж пищат от счастья....находясь в эйфории...до состояния недержания...мочи и кала...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
первый пошел
 показать весь комментарий
 
Да-да....иди болезный...не задерживайся...путь и направление ты знаешь...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
какой нервный гугл аккаунт
 показать весь комментарий
 
Попей зеленки...нервный ты наш...и тебя попустит....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кацап,желчью не захлебнись
 показать весь комментарий
 
FanAirViktor - на себя посмотри, лахтынец ольгинский.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
второй пошел
 показать весь комментарий
 
Я пишу под украинским флагом в отличии от тебя винторогого кацапа ...который пишет под прокси...
Так увы и ах кацапчеГ....сиди у себя на паРаше...и пускай бульбы....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
соевый кацап-враг Украины,предатель и холуй мародера
 показать весь комментарий
 
Что бы ты еще могло высрать винторогое??
 показать весь комментарий
 
Ету статистику теперь каждый день будут объявлять, как раньше было с безвизом.
 показать весь комментарий
 
Безвиз это реально полезная вещь....миллионы украинцев это оценили....
Это приложение...это фикция....пользы и толку от него ноль....
 показать весь комментарий
 
 
Федоров, ты там жив, курилка? Тебя шукают. Вопросы есть у людей, а ты ховаєшся. Некрасиво поступаешь.
 показать весь комментарий
 
 
а каменты на Google Play читали? там нужно брать крутой рашпиль и еще год допиливать..... такую хрень и я могу написать.... за день.....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
пЭдроБоты для того и созданы,чтобы писать комнтерии.
 показать весь комментарий
 
То шо ты создан для раздувания дерьма - это даже без твоего поганяла видно, воздушный говновентилятор ты наш. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 3879
 показать весь комментарий
 
Шо, обороты упали или лопасти обвисли? За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 7638
 показать весь комментарий
 
За день любой напишет....а тут цель была бюджетное бабло попилить...а не нормальное приложение сделать...
 показать весь комментарий
 
 
Я себе в смарт закинул , пришлось ресетить , завис полностью . Сырая стрепня .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
выкинь свой кирпич
 показать весь комментарий
 
Много слов, мало "Дії". Насколько помогут украинцам услуги государства в смартфоне

Александр *****, обозреватель "Деловая Столица", Понедельник, 10 Февраля 2020, 10:00
...Фактически новинка на этом этапе позволит украинцам только лишь оперативно получать на смартфон электронную копию документов, которые не захватил с собой. Реальная польза от этого - только тем, кто хронически забывает дома водительское удостоверение или техпаспорт на машину. Что же касается, например, процедуры получения водительских прав, то тут ничего не изменилось.
...Экономия государственных финансов - дело хорошее. Но Федорову и другим чиновникам из правительства можно было бы задуматься также об экономии денег украинцев, которые покупают различные платные административные услуги. В действующем реестре админуслуг только центральных органов исполнительной власти их 1229, в том числе 423 платные. А в госбюджете на 2020 г. доходы от предоставления админуслуг запланированы на уровне 6,9 млрд грн. Интересно, какие доходы по этой статье будут предусмотрены на 2021 г., спустя почти год работы распиаренной Банковой и Кабмином "Дії"?..
 показать весь комментарий
 
 
Население в екстазе само загружает себе в смартфоны идеальный инструмент слежения со встроенным перехватом переписки в мессенджерах, смс, звонков, перемещения и т.д. Мечта Авакова ))
 показать весь комментарий
 
 
Мечта любого тоталитарного государства о тотальном контроле над стадом бесправных пешек.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не оскорбляй украинцев кацапсина.
 показать весь комментарий
 
73% голосовавших за зелупня не украинцы!
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы ********** украинцев голосовавших за Зеленского,правоцируя ненависть среди граждан и раскол в украинском обществе-это статья.
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже сидишь за " порохоботов" или разгонять ненависть это твоя работа?
 показать весь комментарий
 
 
Термин?
Скорее не термин,а значение которое ты в него вкладываешь.
Не оскорбляет,а показывает что разделять украиецев и разжигать ненависть это твоя работа.
И работаешь ты в интересах кремля.
Кому еще могла прийти в голову идея закрывать рот четверти граждан Украины называя их проплаченными ботами?
 показать весь комментарий
 
Ты и такие как ты-это интернет аккаунты и к четверти украинцев не приписывай свою ботоферму.Я называю тебя и таких как ты комментаторов порохоботами потому,что вас,это не оскорбляет,а многие гордятся этим названием Я не оскорбляю 25% украинцев как это делаете вы(порохоботы) называя их недоукраинцами и тд,я называю лично тебя и таких как ты с кем общаюсь и ты можешь подать на меня в суд за это,а оскорблять 75% украинцев голосовавших за Зеленского - это правокация ненависти среди граждан и раскол в украинском обществе,короче статья.
 показать весь комментарий
 
Не звизди.
Ты интернет аккаунт,который называет порохоботами избирателей,которые на президентских выборах голосовали за кандидата в президенты Порошенко.
Причем ты ведешь пропагандистскую компанию которая не возможна в демократическом государстве,называя людей которые голосуют за неправильного кандидата кем то проплаченными ботами.
 показать весь комментарий
 
Ты не найдешь ничего подобного в моих комментах все, это ты придумал сам,а я ткну тебе под нос пост, под которым мы ведем этот диалог. В котором прямо написано "Fish Man

73% голосовавших за зелупня не украинцы!" Не пытайся оправдываться,таких постов здесь море.Вы.совсем берегов не видите, уже одну "ботоферму" накрыли и скоро найдут другие.Ожидай.
 показать весь комментарий
 
Много чести твоему аккаунту искать что то подобное в твоих камментах.
Я о деятельности вашей ботофермы в целом.
 показать весь комментарий
 
Раз так,то все твои коммнеты гроша ломманого не стоят,ну кроме тех где, ты оскорбляешь украинский народ,подмахивая тем самым кремлю.Анти Украинская деятельность на пользу кремлю-это не шутки,Когда этих "виконгов" (уверен ты в их числе) возьмут за задницу,как думаешь вас будут откупать у тех судей...?
 показать весь комментарий
 
Т.е. по твоему мнению четверть избирателей к украинскому народу не принадлежат?
Тот кто пишет вам методички обыкновенный недоумок.
Иди гуляй кремлеботе.
Свободен.
 показать весь комментарий
 
Это к твоему предложению подать на тебя в суд.
В тоталитарном государстве суд не работает,так же как и демократические принципы.
Иначе твоя пропагандистская деятельность была бы заблокирована без обращения в суд.
 показать весь комментарий
 
Это ты про те суды в которые ваш пЭдро судей назначал?
 показать весь комментарий
 
Методичка твоя унылая как гавно)))
Прощавай бот.
 показать весь комментарий
 
Пока,пока смотри больше не оскорбляй украинских народ.
 показать весь комментарий
 
Зачем это нужно? Перед своими избирателями-лохами похвастаться:вот мы какие продвинутые? Чушь собачья
 показать весь комментарий
 
 
Миллион идиотов встал на учет у Авакова. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 1421
 показать весь комментарий
 
 
А Скільки людей скачало 2 рази, бо с першого не встановилось? А скільки видалило? Якшо кажете "А", то кажіть вже й "Б"... Знайшли чим хизуватись! Ви б краще досягненнями в економіці, рості благополуччя людей хизувалися, а не семимильними кроками в напрямку тотального контролю всіх і вся.
 показать весь комментарий
 
 
В результате взлома приложения Elector произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян





В воскресенье, 9 февраля, телеканал "Кешет 12" сообщило взломе приложения Elector, в результате чего произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян, обладающих правом голоса на выборах.
По данным телеканала, после взлома мобильного приложения около суток любой желающий мог получить доступ к базе данных с информацией об израильских избирателях. Из базы можно было узнать: полное имя избирателя, пол, номер его удостоверения личности, номер телефона, домашний адрес.
Приложение создавалось для партий, участвующих в выборах. В том числе, ей пользовалась партия "Ликуд". До взлома приложения в социальных сетях был опубликован рекламный ролик, в котором Биньямин Нетаниягу просил избирателей обновить накануне выборов информацию о себе в мобильном приложении.
Телеканал сообщил, что с помощью специалиста по кибербезопасности Рона Бен Зика и сайта газеты "Гаарец" редакции "Кешет-12" удалось получить доступ к базе данных, в которой журналисты обнаружили данные самого Биньямина Нетаниягу, его супруги, Сары Нетаниягу, главы генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, главы ШАБАК Надава Аргамана и других высокопоставленных офицеров.
Дыра в системе безопасности была закрыта через сутки после того, как представители Национального штаба по кибербезопасности обратились к администраторам приложения.
В партии "Ликуд" телеканалу сообщили, что приложение создавалось сторонним разработчиком, и кроме "Ликуда" им пользуются и другие израильские партии.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПЕСики завывают. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 3837
 показать весь комментарий
 
Мы уже откровенно ржем над вами, неполноценными.
 показать весь комментарий
 
 
Будет тебе теперь и платежка, и повестка и алименты в одном стакане.
Хрен отпетляешь, как при Пете. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 4687
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно.
Если отпетляет права и тех.паспорт не получит.
А ха ха.
 показать весь комментарий
 
Злорадствую. У меня старенькая Нокиа ))))
 показать весь комментарий
 
Приложение Дия на хлеб не намажешь. Или как, зебилы? Ха-ха-ха...
 показать весь комментарий
 
соевые кацапы без холодильника не комментируют
 показать весь комментарий
 
А приложение Дія в Омане работает?? По нему можно там вызвать такси?? За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 6890
 показать весь комментарий
 
 
Да многова то ещё зебилов...
Млн дураков выставляют свою конфиденциальную информацию...
Это диагноз...
 показать весь комментарий
 
 
"Дия" -- отличный инструмент для электронной переписи дурачков... )))
 показать весь комментарий
 
Скачав з цікавості, нема ні прав, ні техпаспорту. З правами ще якось зрозуміть можу, їх видали в 95. А автомобіль 13 року, по їхнім міркам це вже допотопний? Якось все в них недороблено, косо, криво.
 показать весь комментарий
 
Главное там совсем не это! Главное что?
За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 267
 показать весь комментарий
 
@загрузили более 1 млн украинцев@

ну и что ? )))
такое ощущение что нынешняя власть считает что это ее главное достижение )))

В менеджменте есть такое понятие как "псевдодеятельность". Это когда работники занимаются в поте лица кокой то мало значащей муйней.... Тратят на это время , силы и ресурсы...
Зеленский и компания занимаются ровно тем же...
 показать весь комментарий
 
 
Не говори! То ли дело мародёр на Мальдивах пыхтел и когда оффшоры во время Иловайской бойни открывал! Ото была работа. Да....
 показать весь комментарий
 
Объясните, пожалуйста, мне старику: для чего права и тех.паспорт держать в телефоне? Чтобы его поскорее украли? За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 3716
 показать весь комментарий
 
 
Загрузил 4 дня назад, документов своих не вижу
 показать весь комментарий
 
Коли маятник політичного життя України хитнеться в інший бік, оті зареєстровані юзери матимуть проблеми. За мінімумом - із працевлаштуванням. А може і з перетином кордону. Не факт що останній пункт буде означати складнощі. Можливо що навпаки. Тільки в один кінець.
 показать весь комментарий
 
 
Цензоровский штатный кремлебот сегодня перевыполняет план.
Видно надеется на премию ко дню всех влюбленных.
 показать весь комментарий
 
Фсб поповнило свої бази ще мульйном лохів-українців.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх