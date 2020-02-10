 За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"1 047 403 загрузок в "Дії" за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market", - заявил Федоров.
По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.
"Статистика: 1 047 403 уникальных пользователей - те, кто скачали "Дія" без прохождения авторизации, 870094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки. Среди уникальных: 646 141 пользователей Android, 398 160 пользователей iOS, 869 964 запросов на получение прав, 463 552 выданных прав", - сообщил Федоров.
Поступило 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378 339 пользователей приложения его получили.
Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.
Если выдают права и тех.паспорта значит планируется всю бюрократию диджитализировать.
Повестки это то же.
Просто чуть позже.
Можно сделать все платежи безнальными и привязать к аккаунту,а потом сверять доходы и расходы и присылать платежку на налоги.
Не заплатил налоги платежи блокируются и даже посрать сходить невозможно.
Только в лес.
А то дохрена зелеботов не платят налоги и косят армию.
https://censor.net.ua/news/3174695/cherez_dyu_ne_budut_rassylat_povestki_v_armiyu_ili_vyyavlyat_neplatelschikov_alimentov_mintsifry_prosit
и про повестки, что от бумажных удается пока скрываться? страшно получить повестку?
Ленка Зеленская попрощается с субсидией?
Та прекращайте.
Это для зестада.
Так увы и ах кацапчеГ....сиди у себя на паРаше...и пускай бульбы....
Это приложение...это фикция....пользы и толку от него ноль....
Александр *****, обозреватель "Деловая Столица", Понедельник, 10 Февраля 2020, 10:00
...Фактически новинка на этом этапе позволит украинцам только лишь оперативно получать на смартфон электронную копию документов, которые не захватил с собой. Реальная польза от этого - только тем, кто хронически забывает дома водительское удостоверение или техпаспорт на машину. Что же касается, например, процедуры получения водительских прав, то тут ничего не изменилось.
...Экономия государственных финансов - дело хорошее. Но Федорову и другим чиновникам из правительства можно было бы задуматься также об экономии денег украинцев, которые покупают различные платные административные услуги. В действующем реестре админуслуг только центральных органов исполнительной власти их 1229, в том числе 423 платные. А в госбюджете на 2020 г. доходы от предоставления админуслуг запланированы на уровне 6,9 млрд грн. Интересно, какие доходы по этой статье будут предусмотрены на 2021 г., спустя почти год работы распиаренной Банковой и Кабмином "Дії"?..
Скорее не термин,а значение которое ты в него вкладываешь.
Не оскорбляет,а показывает что разделять украиецев и разжигать ненависть это твоя работа.
И работаешь ты в интересах кремля.
Кому еще могла прийти в голову идея закрывать рот четверти граждан Украины называя их проплаченными ботами?
Ты интернет аккаунт,который называет порохоботами избирателей,которые на президентских выборах голосовали за кандидата в президенты Порошенко.
Причем ты ведешь пропагандистскую компанию которая не возможна в демократическом государстве,называя людей которые голосуют за неправильного кандидата кем то проплаченными ботами.
73% голосовавших за зелупня не украинцы!" Не пытайся оправдываться,таких постов здесь море.Вы.совсем берегов не видите, уже одну "ботоферму" накрыли и скоро найдут другие.Ожидай.
Я о деятельности вашей ботофермы в целом.
Тот кто пишет вам методички обыкновенный недоумок.
Иди гуляй кремлеботе.
Свободен.
В тоталитарном государстве суд не работает,так же как и демократические принципы.
Иначе твоя пропагандистская деятельность была бы заблокирована без обращения в суд.
Прощавай бот.
В воскресенье, 9 февраля, телеканал "Кешет 12" сообщило взломе приложения Elector, в результате чего произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян, обладающих правом голоса на выборах.
По данным телеканала, после взлома мобильного приложения около суток любой желающий мог получить доступ к базе данных с информацией об израильских избирателях. Из базы можно было узнать: полное имя избирателя, пол, номер его удостоверения личности, номер телефона, домашний адрес.
Приложение создавалось для партий, участвующих в выборах. В том числе, ей пользовалась партия "Ликуд". До взлома приложения в социальных сетях был опубликован рекламный ролик, в котором Биньямин Нетаниягу просил избирателей обновить накануне выборов информацию о себе в мобильном приложении.
Телеканал сообщил, что с помощью специалиста по кибербезопасности Рона Бен Зика и сайта газеты "Гаарец" редакции "Кешет-12" удалось получить доступ к базе данных, в которой журналисты обнаружили данные самого Биньямина Нетаниягу, его супруги, Сары Нетаниягу, главы генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, главы ШАБАК Надава Аргамана и других высокопоставленных офицеров.
Дыра в системе безопасности была закрыта через сутки после того, как представители Национального штаба по кибербезопасности обратились к администраторам приложения.
В партии "Ликуд" телеканалу сообщили, что приложение создавалось сторонним разработчиком, и кроме "Ликуда" им пользуются и другие израильские партии.
Хрен отпетляешь, как при Пете.
Если отпетляет права и тех.паспорт не получит.
А ха ха.
Млн дураков выставляют свою конфиденциальную информацию...
Это диагноз...
ну и что ? )))
такое ощущение что нынешняя власть считает что это ее главное достижение )))
В менеджменте есть такое понятие как "псевдодеятельность". Это когда работники занимаются в поте лица кокой то мало значащей муйней.... Тратят на это время , силы и ресурсы...
Зеленский и компания занимаются ровно тем же...
Видно надеется на премию ко дню всех влюбленных.