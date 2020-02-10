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Все про:Житомир (490) концерт (312) Крым (22334) оккупация (6903)

 В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавший в оккупированном Крыму

В Житомире планируются концерты бывшего солиста еродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккойя, который выступал в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно афише Драматического театра имени Иванна Кочерги, экс-солист под брендом группы должен выступить в Житомире 10 марта.

Билеты на его концерт продают от 300 до 1500 грн.

Кевин Маккой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления в аннексированном Крыму. Сообщается, что он приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".

В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавший в оккупированном Крыму 01

Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000 по 2003 годы. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174727
 
 
 Топ комментарии
 
Негр-гомосек? Не пустить его в Украину будет считаться актом русофобии В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавшей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6976
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и пусть теперь погранслужба скажет что ничего не знала!
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Знову дебілізм цензора.
Виступ у окупованому Криму злочином не є.
Злочином є незаконний перетин державного кордону. Цей співак незаконно перетнув державний кордон України, а цензор у заголовку робить підміну понять!
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и пусть теперь погранслужба скажет что ничего не знала!
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Негр-гомосек? Не пустить его в Украину будет считаться актом русофобии В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавшей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6976
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Это все происки Лолиты агента кремля.
Избиратели зе этого не допустят.
Завтра майдан в Житомире.
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Знову дебілізм цензора.
Виступ у окупованому Криму злочином не є.
Злочином є незаконний перетин державного кордону. Цей співак незаконно перетнув державний кордон України, а цензор у заголовку робить підміну понять!
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Незаконно пересекать границу Украины это не злочин.
Саакашвилли и Моторолле героя Украины.
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а с такой позіції удобно сдєлать слєдующій шаг - заявити, шо виступлєнійє - не прєступлєнійє, а потому мона і в Бердичеві тепер
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то шо? нарушенійє госграніци вже і не прєступлєнійє???
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А он получил личное приглашение и поддержку от бубочки?
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Терміново підключайте Віслюка, бо ще не впустять.
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Лучше бы, конечно, Вакарчук, выступавший на корпоративе в Минске.
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Та це лахтобот, що не розуміє українського законодавства. Ні він, ні їхні артисти все ніяк не зрозуміють, чому після Криму їм в'їзд заборонений.
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Вже 9 місяців, кожного дня, без вихідних, нас знову намагаються затягнути в купу лайна, під назвою " российскиймир"
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В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавший в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8862
и года не прошло
а по ощущениям лет10
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Предлагаю устроить залётной "звезде" тёплый приём. Рецепт простой - ведро тёплой мочи, ведро тёплого жидкого дерьма, ведро клея ПВА вылить ему на голову и обсыпать это творение куриным пером... По желанию встречающих подсрачники отпускаются "желанному гостю" в неограниченных количествах и , желательно, по кобчику... Вэлкам ту Юкрэйн!!!!
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Ему по барабану проблемы Украины ! Как и нам проблемы его страны.
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І що? Ми повинні закривати очі на його злочин?
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Если кто еще не понял - мы возвращаемся в 2013 год. Скоро сюда завезут быдлюковича, восстановят в должности и дадут досидеть положенные полгода.
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Це ще й якесь шахрайство бо в оригинальному складі БББ такого виконавця ніколи не було. Певно колись промайнув там, а тепер користується цим і гастролює по глухим провінціям.
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Похоже на то... пишут "бывшего солиста еродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккойя"

Другими словами, какой-то негр-******** решил срубить бабла с укролохов У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3085
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Сильная группа и вот такие педики её только позорят
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Я не розумію поведінку прод'юсера Кевіна (і поведінку самого цього Кевіна): як можна готувати виступ твого артиста у країні, де він зчинив злочин (незаконний перетин кордону). Чому цей прод'юсер не побоюється, що можна втратити гроші за концерт, якщо Кевіна заарештують перед концертом або посеред концерта? Чому він так впевнений, що цього не станеться? Невже питання "порєшалі"???
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