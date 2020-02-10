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Все про:полеты (58) Россия (74885) США (16125)

 Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - заявил Рыжков.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в городе Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 стран.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174726
 
   
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Может камни взять ну как в поговорке хоть камни с неба
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