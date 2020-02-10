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 Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга"

Ситуация с коронавирусом нового типа, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга, существует опасность его быстрого распространения по миру, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах; короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", - сообщил Гебрейесус.

Хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться, предупредил глава ВОЗ.

"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет стратегия сдерживания, чтобы подготовиться к возможному проникновению вируса", - подчеркнул он.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

Всего за пределами территории материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

Передовая группа сотрудников ВОЗ вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3174722
 
 
 Топ комментарии
 
Просто нужно отвести врачей и перестать лечить Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга" - Цензор.НЕТ 562
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Это даже не вершина, а только след на радаре от вируса.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
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Цитуєш Нелоха Оманського? Це плагіат. Потрібно вказувати геніального аффтора. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9608
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Просто нужно отвести врачей и перестать лечить Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга" - Цензор.НЕТ 562
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Цитуєш Нелоха Оманського? Це плагіат. Потрібно вказувати геніального аффтора. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9608
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Это даже не вершина, а только след на радаре от вируса.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
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Это безумие. Только безумец мог решиться использовать биооружие массового поражения.
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це могла бути випадковість, а не умисний теракт. Крім того дивує такий ажіотаж щодо цього вірусу - смертність від нього складає 1,5-2%, в той час від ***** - смертність поза 50%, а кіпішу такого немає. Цілком імовірно, що цей вірус розроблявся з метою скорочення населення, можливо як такий що дає побічний ефект - безпліддя. І тепер якщо він стане неконтрольованим - то може вимерти все населення, того і така паніка.
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Не клеится картина с вселенским заговором. Население 7,7 млрд и растет быстрее, чем 1,5-2% потерь от вируса. Какой смысл так сокращать население, неся крупные финансовые потери? Был бы заговор, то смертность вируса была бы на уровне 50%!
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Согласен. Эбола, если не провести поддерживающую терапию в медучреждении, вообще смертельный приговор 100%. А коронавирус у многих даже без лечения и обращения к врачам он проходит (в легкой форме). По поводу сокращения населения, гуляет консипрологическая версия о сокращении численности китайских пенсионеров. Слабо верю в такое (сейчас такая почва для конспирологов), но чисто в теории - допускаю.
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Вот только в Китае нет пенсии! Только для государственных чиновников. А пенсионеров должны поддерживать дети.
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Китай, конечно, многих раздражает. Но на данном этапе гасить Пекин невыгодно: ни кацапам, ни американцам.
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Амерам нормально. Что их не устраивает? Одни бонусы.
Только это не Штаты сделали, я так думаю. Не американцы заставляли дебилов с рынка жрать летучих мышей и прочую живность. Дурость людская и глупость - вот причины.
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Столько дешевой рабсилы они во всей Восточной и ЮВ Азии не найдут. Хотя, китайская рабсила стала дорожать. Но пока - альтернативы нет.
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Кацапам как раз выгодно : китайцы массово изготавливают солнечные панели для всего мира
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В Рашке Еврейский автономный округ уже готовит ЧС по короновирусу. У нас хоть какие - то адекватные меры собираются предпринимать ? Эвакуированные из Китая наблюдаются медиками?

Их передвижение отслеживается? Ау, кто за все то у нас отвечает?
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"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае" - Несколько? Несколько?! Лживый мудак!
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Несколько - растяжимое понятие, и те пару десятков вполне входит в это определение.
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А вчера объявили чуть ли не о победе над вирусом. Не стоит паниковать, наденьте маску и все пройдет. Ан нет. Все сложнее.
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Ну китайцы считают только больных в больницах с установленным диагнозом.
Вполне возможно , что в Ухани в них больше 40к не влазит.
То есть формально больных больше и не будет при любых раскладах.
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Я так понимаю, что вся Ухань переболеет рано или поздно. А это, на минуточку, 11 миллионов.
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Умер врач, который обнаружил коронавирус

http://www.profinance.ru/news/2020/02/06/bwb3-umer-vrach-kotoryj-obnaruzhil-koronavirus.html

Доктор Венлянг первым в декабре 2019 года предупредил общественность о том, что распространение нового коронавируса может принять масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, напоминает BBC. После этого местные чиновники от здравоохранения провели с врачом беседу и предупредили его об ответственности за распространение этой информации.
«Мы вас предупреждаем, что если вы продолжите быть упрямым и дерзким, а также продолжите эту незаконную деятельность, то вас привлекут к ответственности. Это понятно?», - говорилось в официальном письме в адрес господина Венлянга.
После этого доктора вызвали в полицию Уханя, где заставили подписать документ, утверждавший, что Ли Венлянг «распространял слухи онлайн» и «сильно подорвал общественный порядок».

гендиректор ВОЗ Гебрейесус не говорит об ответственности властей Китая, которые допустили эту ситуацию... коммунистическая власть Китая... она действовала по аналогии старого СССР когда Чернобыль рванул...
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Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга".

Просто був випущений бойовий вірус з метою знизити чисельність населення. До речі, у всіх ілюмінатів та масонів одна з найголовніших цілей - зниження населення. Це навіть у їх скрижалях у Джорджії прописане:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
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Победили птичий грипп, свиной грипп, эболу - та же участь ждет и коронавирус. Главное что деньги попилят много и вовремя. Готовьтесь через год опасаться следующего вируса.
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какой такой коронавирус? Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук 02.02.20. Основание для беспокойства-как выпросить прощение у кодлана Коломойского за то что назвал пианиста придурком: Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках".
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хто це шо задумав з цим вірусом? сто пудов навмисне
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" ...и как один умрем в борьбе за это"))
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Позавчора був у СІЛЬПІ. В черзі до кас якась жінка чихнула і пів черги розбіглось в різні боки, клянучи її. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 1768
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*****, покупатели стоят в аптеке по разным углам, а маску одеть стесняются. Кстати, продавцы в Сильпо в масках ? При обычном гриппе их одевать заставляли. Никаких мер по противодействию той заразе нет . Нами правят рептилоиды, которые хотят очистить землю от людей и захватить ее ? Или у тех, кто отвечает за принятие решений уже есть вакцина, а на остальных им начхать ?
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Швидше за все хто це влаштував вже має захист від цього.
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У мене є 2 два таких респіратори. Застосовував при оббиванні штукатурки коли робив ремонт. Забиті пилом фільтри викидав і набивав туди вати. Фільтувало чудово. В такому і ходитиму в магазин. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9000
Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 1278
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Перевожу текст от Гербария(чи как там его?)- дословно: "Мы, ВОЗ, а также лично я- Гербариус, потребовали от ООН 380 лямов, на войну с энтим вирусом. Но! Нам не спешат вывалить это бабло! Не хотите по-плохому? Ладно! По-хорошему- вам всем будет хуже!". Ото и всё.
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Легкомысленность считаю признаком глупости.
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Утверждение "глубокомыслящего" заказного паникёра- признак далеко не глупости, а явного преступления.
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_А исполнит. директор ВОЗ подавился брокколи. Насмерть! Аккурат когда завтракал дома перед поездкой на пресс-конференцию, на которой обещал рассказать сенсационную инфу про корону. Такие вот пирожки с котятами брокколи...
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Таки помер. Зебилы, заставьте зебилоидов хоть что - то делать, раз вы их избрали, а не только землей торговать.
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