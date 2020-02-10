Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах; короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", - сообщил Гебрейесус.
Хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться, предупредил глава ВОЗ.
"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны воспользоваться возможностями, которые предоставляет стратегия сдерживания, чтобы подготовиться к возможному проникновению вируса", - подчеркнул он.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.
Всего за пределами территории материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.
Передовая группа сотрудников ВОЗ вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
Только это не Штаты сделали, я так думаю. Не американцы заставляли дебилов с рынка жрать летучих мышей и прочую живность. Дурость людская и глупость - вот причины.
Их передвижение отслеживается? Ау, кто за все то у нас отвечает?
Вполне возможно , что в Ухани в них больше 40к не влазит.
То есть формально больных больше и не будет при любых раскладах.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/06/bwb3-umer-vrach-kotoryj-obnaruzhil-koronavirus.html
Доктор Венлянг первым в декабре 2019 года предупредил общественность о том, что распространение нового коронавируса может принять масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, напоминает BBC. После этого местные чиновники от здравоохранения провели с врачом беседу и предупредили его об ответственности за распространение этой информации.
«Мы вас предупреждаем, что если вы продолжите быть упрямым и дерзким, а также продолжите эту незаконную деятельность, то вас привлекут к ответственности. Это понятно?», - говорилось в официальном письме в адрес господина Венлянга.
После этого доктора вызвали в полицию Уханя, где заставили подписать документ, утверждавший, что Ли Венлянг «распространял слухи онлайн» и «сильно подорвал общественный порядок».
гендиректор ВОЗ Гебрейесус не говорит об ответственности властей Китая, которые допустили эту ситуацию... коммунистическая власть Китая... она действовала по аналогии старого СССР когда Чернобыль рванул...
Просто був випущений бойовий вірус з метою знизити чисельність населення. До речі, у всіх ілюмінатів та масонів одна з найголовніших цілей - зниження населення. Це навіть у їх скрижалях у Джорджії прописане:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
котятамиброкколи...