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 Политика Украины
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 Освобожденные в результате обмена украинцы просят посодействовать в обеспечении их жильем, - Денисова

Освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" 29 декабря 2019 года украинцы просят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову посодействовать в обеспечении их жильем.

"Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в ГУ "Лесная Поляна" заканчивается, и большинство из них не имеют собственных домов", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

Также омбудсмен добавила, что инициировала встречу сотрудников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили консультации по поиску работы.

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"Информация относительно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам", - сообщила Денисова.

Освобожденные в результате обмена украинцы просят посодействовать в обеспечении их жильем, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174721
 
 
 Топ комментарии
 
Семьи тех, кто выехал из нынешнего ОРДЛО еще в 2014 и воюют, и ,тем более, семьи выехавших и погибших в войне против рос. оккупантов уже обеспечены жильем?
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Шабашники-таксисты которые попали на подвал из-за своей жадности теперь еще и бесплатно квартиру получат?
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Квартиры им нужны в Киеве, очевидно? Ну, и до кучи скромную офисную работенку на 25 - 30 тыщ для этих утомленных граждан...
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Не факт, что мы позже не узнаем и о таких требованиях от этой публики... Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова - Цензор.НЕТ 3972
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Освобожденные в результате обмена украинцы просят посодействовать в обеспечении их жильем, - Денисова - Цензор.НЕТ 3634 Можт им еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
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Думаю, вопрос решится положительно.
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чем их еще обеспечить? Может сразу по миллиону долларов каждому?
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Семьи тех, кто выехал из нынешнего ОРДЛО еще в 2014 и воюют, и ,тем более, семьи выехавших и погибших в войне против рос. оккупантов уже обеспечены жильем?
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в селах хаты пустуют и жить некому, а эти товарищи хоят жыть в столице... охиревшие лугандонцы...
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Шабашники-таксисты которые попали на подвал из-за своей жадности теперь еще и бесплатно квартиру получат?
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Квартиры им нужны в Киеве, очевидно? Ну, и до кучи скромную офисную работенку на 25 - 30 тыщ для этих утомленных граждан...
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В принципе нормально.
А ты скажи спасибо что так называемые контролируют только отдельные районы двух областей,а не все районы Киевской в том числе благодаря таким гражданам и ты имеешь офисную работенку за тысячу долларов,а не работаешь за похлебку как твои соплеменники.
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Ватне населення Киева понаехавшее из глухих сел еще при советском саюзе негодуэ.
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СЕЛО КУЛИКОВКА БЕРДЯНСКИЙ Р-Н МОГУ ОТДАТЬ ДОМ
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у мародера маєток величезний - могло б приютити свій антимайдан
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Компенсація, квартира в Києві і таксі до Луганська. Я думаю, що вони гідні цих простих людських потреб. А нам треба думати про наступну партію таких людей як і ми.
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Денісова така денісова... Ну нема вільних квартир навіть для людей, що справді заслужили як захисники (дітям загиблих героїв всім комфортабельне житло дали?). Тож дати їм компенсацію грошима (можна в борг), а ті витрати почати відсужувати у росії. адже це росія тримала їх в заложниках. От хай росія і виплачує їм.
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