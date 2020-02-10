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 Политика Украины
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Все про:Газ (9271) Нафтогаз (2858) Россия (74885) Коболев (376)

 Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев

В рамках существующего украинского регулирования российские компании смогут поставлять газ в Украину.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, оператор не будет оснований ответить "нет". Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - отметил он

На вопрос о том, нет ли сейчас никаких стопоров, чтобы поставлять газ из России в Украину, глава правления ответил: "по крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174718
 
 
 Топ комментарии
 
УРАААА!!! А це вже не бізьнєс на краві? Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 967
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Никак это Порошенко не успокоится. Только и может, что вставлять палки в колеса велосипеда зеленских Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 6371
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Никак это Порошенко не успокоится. Только и может, что вставлять палки в колеса велосипеда зеленских Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 6371
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И мамочке в США толику малую на пропитанийо...
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А що з приводу зекупки газу у окупантів і вбивць 14 000 українців? Це вирішує коболев? Ні. Це вирішують оржель, єрмак, зеленський, коломойський
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Шановна, а вас не засмучує факт, що у "словацького газу" "ноги ростуть" від фірм, котрими володіють українці?
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Мене засмучує співпраця з вбивцями. Вас і питати не буду. Ви за співпрацю з окупантом. Ви за совок. За "старшегобрата". Кров українців вас не турбує
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От тільки не треба тут насипати образами. Я також вам можу нагадати недавній випадок, як ви тут "налайкали" відвертому українофобу лише за те, що він там щось проти мене написав.
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цивілізований бізнес не має ознак національностей.
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Да, возможно. Но в таком случае кацы платили за транзит этого газа по территории Украины. , что в значительной степени компенсировало Украине стоимость этого самого газа. Но вам, зебилам, этого не понять.
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Куда ж нам до вас диванных геапалитегав...
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Ты сказал не так, значит с газом нельзя, а в остальном можно. Ну, с России газ нам идет, но платим через кого то, но дороже. А оно нам нужно, они все равно свое берут .А покупаем мы у них многое и чего то никто не возмущается, а вот за газ да.
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Если это так, то надо срочно менять законодательство.
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Де нацдружини, Семенченко, Парасюк?! Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 9561
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Я уверен что газ надо покупать у Словакии. Да, он будет дороже и тем же российским. Но когда деньги за газ проходит через словацкую прокладку - то газ автоматически отчищается от крови.
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через словацкую прокладку газ отчищается от "братской" любви.
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Та це місцевий дурник. Хоче рускава міра, хоча ніколи його не бачив.
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Можно скрепно, дидовским методом погрузить в русский мир: посадить в вагон-скотовоз и отправить в дыныры.
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Для тупеньких кацапчиків- при купівлі напряму у расєйки вона починає диктувати свої умови не лише у газовому секторі, а й в політичному, інакше кажучи- "атключім газ". При купівлі через Словакію- ми позбавляємось цього шантажу. Така плата за незалежність.
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Покупать ты можешь хоть у Санта Клауса. Но если его отбор идет на границе Украины и кацапии - то вентиль всегда в руках кацапии, и "заплативший за незалежність" в панике придумывает свою акцию "прикрути", как было в начале марта 2018 года.
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А у кацапов появился волшебный вентиль, который в одной трубе словацкий газ для словаков пропускает, а словацкий газ для украинцев - нет?
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Дурник, відбір на кордоні ведеться вже купленого Словакією газу))) яке ж ти недолуге)))
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Він не кацапська маріонетка, він професіонал - тобто йому байдуже на кого працювати, головне - достойна плата за професіоналізм. Як кажуть нічого особистого.
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правильна, газ нужно покупать как можно дороже, например в америке
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Ne doroze jesli finy naciali pokupat s ameriki zyzeni gaz.Oni govoriat na 20% desevle polucajetsia cem s gazproma
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Гіпотетична ситуація.
У тебе є вибір серед кількох енергокомпаній, що постачають електроенергію. Одна з тих компаній відома тим, що ******** диктувати свої умови клієнтам- у які магазини ходити, що їсти, кого поставити управдомом, куди літати відпочивати. Інакше серед зими відключить живлення.
Кого ти обереш- компанію диктатора, чи звичайного бізнесмена, якому від тебе потрібні лише гроші?
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Зебобики зарабатывают на крови. По приколу! Какая разница! Хуже не будет!
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Если США со своим МВФ не хотят помогать Украине,значит Украина будет искать альтернативные пути .
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Рыбка гуппи! Угадай с одного раза, почему США и МВФ не хотят помогать с лета 2019 года?
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Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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Не буде відпочивати по оманах за чийсь кошт(читай не буде корупціонером) - теж брехав.
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ВІДШУКАЛИСЬ МАРОДЕРИ.
Я зрозумів, хто «мародер»
В часи війни з народу дер...
А те, що цінне для військових?
Давно у депутатів нових.

Я розповів про чорнозем,
Який сторіччя бережем.
Військові за нього воюють,
А «слуги» ним уже торгують.

Тут зрозуміло, хто й «барига»,
Про це нам написала книга...
Хто, як шахрай у вас забрав,
І вас красиво наї…(обманув).
09.02.2020 р.
Анатолій Березенський
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Су...коблева ..!
А де газ українського видобутку ? Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3098
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На своєму газі доляри не крутяться. А тут купив-продав і маєш навар.
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Компании из РФ могут поставлять газ в Украину.- А чего стесняться? Раз хозяин сказал:Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Коломойша візьма у росіян 100 млрд.доларів, а вас віддасть у раби. Ха-ха. Хіба не попереджали?
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Зебилов это устраивает?хоть сри на голову но всеруся но не покорюся,шо лохонулися обравши Зе,понятно очень трудно признаться в этом и они его не критикуют как делали избиратели Порошенко но потом признали и стали именно они его врагами,его же пороха избиратели,свои,а зебилы появились позже и добавились,но всё идёт в сравнение оказалось что может быть хуже чем "хуже не будет"
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Точнее пародия на президента.....как ни крути....
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Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!
Виталий Портников.
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У ПРОСТИТУТА ПОРТНИКОВА ОТ РОЖДЕНИЯ В ГОЛОВЕ ПУСТО! ОДНА У НЕГО МОЗГОВАЯ ИЗВИЛИНА, ДА И ТА ЭТО ЕГО ПРЯМАЯ КИШКА !
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Шакал да и только. Ему плевать на то что говорят рашенские политики -
"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский.
Это будет очередной кровавый милиардер.
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Верніть Петра! При Петі такого не було ! )))
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Ніякого Петра! Цю зелену юшку, що ви зварили - ви повинні з"їсти до останньої ложки.
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Ото якраз ту юшку Петя і заварив. Щось з пам`яттю у вас неважно.
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Т.е. финансировать террористов нефте и газо долларами можно?
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Це вже нові бариги на крові, чи ще старі?
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Важко уявити Сталіна який підтримує економічні зв'язки з Гітлером,а також думає як надіслати мешканцям окупованого Києву пенсії та дешеві продукти і в окупованому Криму налаштувати водопостачання. Вся ця турбота буде лише на користь окупантові!
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Давит Блазень на Коболева. И, похоже, додавил. Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4419
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"например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании." Уже, наверное, и такая компания создана, далее эта какая-то укр.компания ( аналог Росукрэнерго, только там совладельцем был фирташ, а здесь будет беня) будет расширять свое присутствие на укр. рынке и все вернеться на круги своя
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Знову за старе ці крєпкі хазайствєнікі. А от цікаво,цьому мудаку відомо,що Україна займає друге місце в Европі за запасами природного газу після Норвегії? І от якого такого буя ми не добуваємо свій власний,а чомусь повинні купувати його у кацапів?
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Нормальный высер,типа будьте готовы, мы уже всё решили,а у него же был рамс с коломойским,он посадить его угрожал от и усё, взял за яйца тоскливого менеджера милионера,не за бесплатно конечно, а он и не сопротивляется, еврейско манкуртская революция идет полным ходом,мама сыночка в окоп,за то дома..... как хорошо путинский газ греет,кайф просто,дурдомовцев пол страны
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если это будет , деребану Нафтогаза писец , и мамка останется голодной
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Компанії під назвами ФСБ та МО РФ вже ефективно постачають на нашу територію зброю та найманців. Але нам цього замало.
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А КТО РАЗРЕШИЛ СОРТИРНОЙ КРЫСЕ КОБЕЛЁВУ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ ? ЗЕЛЁНАЯ ШМАРКЛЯ ?
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Этот придурок ещё б предложил через ордло поставки . Как сказал Порох (Нет ничего дороже - российского газа) прав на 100%
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Конечно же нужно помочь Куйлу, ведь пида.расе.янский газ девать уже некуда, ну а Зе!Оманский всегда рад услужить - то с НГ поздравит, то электроэнергию купит, теперь очередь и до газа дошла.
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