 Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, оператор не будет оснований ответить "нет". Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - отметил он

На вопрос о том, нет ли сейчас никаких стопоров, чтобы поставлять газ из России в Украину, глава правления ответил: "по крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".

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