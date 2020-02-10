 Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.
"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, оператор не будет оснований ответить "нет". Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - отметил он
На вопрос о том, нет ли сейчас никаких стопоров, чтобы поставлять газ из России в Украину, глава правления ответил: "по крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".
У тебе є вибір серед кількох енергокомпаній, що постачають електроенергію. Одна з тих компаній відома тим, що ******** диктувати свої умови клієнтам- у які магазини ходити, що їсти, кого поставити управдомом, куди літати відпочивати. Інакше серед зими відключить живлення.
Кого ти обереш- компанію диктатора, чи звичайного бізнесмена, якому від тебе потрібні лише гроші?
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
Я зрозумів, хто «мародер»
В часи війни з народу дер...
А те, що цінне для військових?
Давно у депутатів нових.
Я розповів про чорнозем,
Який сторіччя бережем.
Військові за нього воюють,
А «слуги» ним уже торгують.
Тут зрозуміло, хто й «барига»,
Про це нам написала книга...
Хто, як шахрай у вас забрав,
І вас красиво наї…(обманув).
09.02.2020 р.
Анатолій Березенський
А де газ українського видобутку ?
Виталий Портников.
"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский.
Это будет очередной кровавый милиардер.