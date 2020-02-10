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 Минветеранов инициирует санкции за незаконное задержание украинских моряков

Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, а также против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

По результатам проведенной работы, в частности совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек.

Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, Проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций.

"Минветеранов подчеркивает, что права человека - это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми, а их нарушение является величайшим преступлением против человека", - отметил начальник управления по вопросам АРК и города Севастополя Сергей Мокренюк.

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Напомним, ранее Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174713
 
 
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Лучшие санкции - увеличение численности снайперов на фронте. И дать им нормально работать.
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ребята..... идите со своими санкциями подальше..... теперь мы кацапу жопу лижем.....
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Не ми лижемо , а вождь риго -ватних зєбуїнів Янелоха.
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Це ще Ірина Фріз зі своєю командою зібрала... Нинішня - навряд чи приклала до цього руку; в них профільна тема нині: бабло для переселенців і пенсії для ордло...
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Здається мені, що після того, як Денисова яка діяла від імені держави Україна, взяла моряків на поруки, визнавши тим самим їхню вину, вести розмову про якісь санкції вже запізно.
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Как мёртвому припарки это теперь, после "обмена"...
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В стране 11 миллионов пенсионеров с пенсией 3 000 гривен, недостаток лекарств, задолженности по зарплате миллиардные, а тут десятки если не сотни чиновников с окладом в 20 000 (не считая премий) занимаются хней потому что эти санкции России как мертвому припарка, они даже о них не узнают. Ну а украинские старики, дети, раненные, больные уже ощущают это на собственной шкуре.
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