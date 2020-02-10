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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2858) Коболев (374) Тарифы на газ (180)

 Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - отметил он.

Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что за год цена на газ для населения снизилась на 25%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жесткая политика "Газпрома" была главным двигателем реформ рынка газа в Украине, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3174708
 
   
 Топ комментарии
 
Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.
Влітку прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7108
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Представляю, что это будет за газ, если уже сейчас кружка воды десять минут закипает. Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев - Цензор.НЕТ 9084
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Совет форумчанПравила форума
 
кон гениально...ну не идиот ? высказалось...
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Цены и сейчас падают, хотя и зима. Китай не сможет сдержать эпидемию, спрос на энергоносители обрушится, и цена обвалится. Чего здесь прогнозировать?

Как и Гончарук говорит,что сократят Кабмин на 10%. Эпидемия прийдет и сокращение случится автоматически.
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"Південна Україна сьогодні поступово наближається за кліматом до Греції, ... Ми прогресуємо набагато швидше", - сказав головний синоптик країни Кульбіда М.І.
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Да. А когдато на том месте был ледник.
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не расслабляйтесь...вещун ничего не сказал про доставку по газотранспортной системе. А вот стоимость доставки по полупустым трубам может возрасти...
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Представляю, что это будет за газ, если уже сейчас кружка воды десять минут закипает. Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев - Цензор.НЕТ 9084
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Да так же и будет. Эту схему прекрасно с 2014-го используют и вряд ли кто то от нее откажется.
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Эта схема освоена бабой Юлей еще в 2008году, пртменяется по сей день
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Не без этого, все рано или бозно совершенствуется, если это выгодно.
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У нас уже постоянно идёт газ красного цвета(при горении).
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А это явный признак того, что бодяжат с воздухом. ОБОРЗЕЛИ УЖЕ ПРОСТО.
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Бодяжат с углекислотой и азотом.Эти газы дешевые, почти отходы, закачал в магистраль 1 кг-получи 1 кг газа, баланс не меняется, проблема что его бодяжить начинають уже на 100 метрах от скважины и далее
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Воздухом ты не разбодяжить ,пламя отрывать будет на горелке.Вот азотик с углекислотой это их стихия.
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Червоне полум"я від недостатку кисню в конфорці. Відбувається неповне згоряння.
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Ага. Интересно как на одной и той же конфорке газ горит разным цветом. Но больше всего ето заметно на отоплении. Иногда котел горит на полную, счетчик крутится как бешеный а тепла не дает
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Викручуєш форсунки з плити (по одній) ,чистиш отвори в них стальним дротиком відповідного діаметру. Закручуєш їх на місце.
І буде у тебе ( газ блакитного цвета(при горении).
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А сколько скоро будет стоить кружка воды, если так пойдет дальше
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Летом надо будет нагреть помещение так, чтобы до марта хватило.
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«Нефтегаз» уже давно де-факто вышел из-под контроля государства Украина, а де-юре еще нет. Он управляется откуда-то извне, а очередная власть просто боится и стесняется это признать.
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Я так предполагаю - топить летом не надо будет?
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Дякуємо Сонцеликому Володимиру, який із доброї волі знизив світові ціни на нафту, що призвело до поступового здешевлення нафтопродуктів.
Влітку прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7108
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самое главное - умело выдать должное за желаемое.....
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Правильно, что бы воровство и пустомелие выглядело, как реформы.
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Ага. Коли побутовий споживач використовує його разів в десять менше.Аж підстрибнув з радості.
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Потому что летом нас будет намного меньше
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"Летом прогнозируем существенное падение цены на газ", а восени все буде як завжди...
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Я повторюсь при власти нынче,шулера,мошенники,мздоимцев,бездельники,и просто балбесы!!!
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но тот зЭвыборец то наконец то удовлетворен- или как Влітку прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5192
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а еще на зимний период "перенесите" Украину на широты ЕКВАТОРа...., и цена упадет еще в разы)))) - хЕниальные зЭбилы Влітку прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3172
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Зетипиллы. чем вы не довольны? Вам обещали снижение газа? Вот оно - снижение. Остальное - происки порохоботов. Не смотрите на платежки и все будет вам по приколу и хайп.
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І за це ми маємо похвалити зелених ?
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Это рехформа от Осла. Шо тебе, зетипилл, не понятно?
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Нет, повышение цены на газ в отопительный сезон и снижение летом ,когда он нах не нужен - это полюбому перемога
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Да, а хто в курсе, Осел с Ослицей уже вернулись на родину или все еще на шоппинге?
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Прогнозирую летом существенное падение цен за отопление. Прошу запомнить энтот пост
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Обычно после таких слов цена на газ повышается процентов на 20-30... А потом радостно сообщают что мы снизили цены на 10-15%!
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Это у них методичка такая - Вызываю огонь на себя- чтоб спасти рядового Зе.
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Де вони таку економіку вивчали? Два виробники планують згорнути видобудок, а ціна впаде??? ЯК??? Попит лишиться на тому ж рівні, а пропозиція зменшиться... Ціна повинна лізти в гору, а вона впаде... Поясніть хтось мені цей феномен їхньої економіки, будьте ласкаві
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а вони не виробництвом заробляють а амстердамсько-роттердамськими ХАПами ...збільшенням кількості платіжок (банким "маржа" 5-7грн мінімум з кожної платіжки) ...зараз "рулюють світом" торгівці "вакуумом (хотів спочатку написати повітрям але спохватився ...при таких "господарях скоро з"явиться платіжка за повітря) ...це глисти що захопили не дуже здоровий організм (країну) і тільки жруть плодяться і труять ...
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При чем тут Петя до рыночных цен на газ?
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а смисл ...тепер газ український будуть через Сіднейський ХАП нам продавати ?
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Прогнозы вопреки реалиям: пришла вчера платежка, так отопление на 30% выше по сравнению с прошлым месяцем! А ведь на дворе плюсовая температура! Зекоманда - достойный продолжатель дела Гройсмана - Порошенко! А дешевые понты "порохоботов" - просто понты!
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Зетипилл. вот еще немного - и колбасу сделают по 2.20. Жди.
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