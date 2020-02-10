 Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
По его словам, сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.
"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - отметил он.
Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что за год цена на газ для населения снизилась на 25%.
Как и Гончарук говорит,что сократят Кабмин на 10%. Эпидемия прийдет и сокращение случится автоматически.
І буде у тебе ( газ блакитного цвета(при горении).