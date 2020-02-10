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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11591) Министерство молодежи и спорта (71) спорт (1812) Шовковский (13) Гончарук_Алексей (673) Министерство культуры, молодежи и спорта (29)

 Идею назначения Шовковского главой Минспорта мы еще серьезно не обсуждали, - Гончарук

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гончарука, он предложил кандидатуру Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно эту идею в правительстве еще не обсуждали.

"Эта яркая идея, подумать об Александре (Шовковском. - Ред.), как о возможном члене правительства, она возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", - объяснил Гончарук.

Кроме того, премьер сообщил, что Кабмин хочет усилить свой экономический блок.

"Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", - отметил Гончарук, добавив, что это может быть новый вице-премьер.

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Также, по его словам, планируется усилить социальный блок, поскольку в Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности.

При этом премьер опроверг утверждения, что собеседования с кандидатами на должности в Кабмин проходят в Офисе президента.

"Они проходят в правительстве", - добавил Гончарук.

Премьер также вспомнил, что было много фейков о том, что якобы министры получают по 200-400 тыс. зарплаты.

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"Это не соответствует действительности, но правда, что у нас был бардак в премиях и зарплатах. Поэтому мы приняли решение, что зарплата чиновника будет от 3 до 5 средних зарплат, а уровень всех этих надбавок может быть ограничен лишь размером одного оклада. То есть в реальных деньгах это будет от 30 тыс. до 50 тыс. грн", - отметил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3174705
 
 
 Топ комментарии
 
І він за ради Шовковського поділить одне міністрерство на два чи три.
Кількість бюрократів зростає...і всі вони хочуть високі зарплати.
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СоШо, не лезь в эту яму с отбросами, не пачкайся.
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В кабміні виділили місце для ще трьохсот співробітників... Це тільки бариги штат скорочували, а для "країни в смартфоні" все треба навпаки робити звичайно.
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а идеи сдрыснуть в связи со своей полной обструкцией головного мозга еще не возникло?
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І він за ради Шовковського поділить одне міністрерство на два чи три.
Кількість бюрократів зростає...і всі вони хочуть високі зарплати.
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Так до цього було ..Мінкульт і Мінспорт !..
То *зелені * (в турборежимі ) своїх пропихували .
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Стабілізєц насувається... Врятує тільки коронавірус.
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так, пєтікі, Шовковский уже сєпар? чи ще ні? чи стане сєпаром тоді, коли його почнуть ставити міністром і не раніше?
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СоШо, не лезь в эту яму с отбросами, не пачкайся.
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Кабмін Гончарука нині - уболівальницький сектор, підбирають стартовий склад улюбленого клубу на чергову гру. Незважаючи ні на травми, ні на дисквалфікації. ні на сімейні обставини, тим більше - на готовність грати на високому рівні.
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То високі зарплати міністрів - то фейки? 🤔 Як людина на такій серйозній посаді може бути такою брехливою? І як 10 мільйонам, які ж вкть за межею бідності, може допомогти ще один віці-прем'єр? Чому в інших країнах не борються з бідністю, множачи віце-прем'єрів? Чому там вводять субсидії? І я сумніваюся, що СаШо буде самовбивуею своєї репутації волонтер і патріота.
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В кабміні виділили місце для ще трьохсот співробітників... Це тільки бариги штат скорочували, а для "країни в смартфоні" все треба навпаки робити звичайно.
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Тоді вже й Лолу Мілявську чи Повалій на міністра культури, Сивоху на мінсоцполітики (він так про пенсіонерів печеться) та бабцю Бєню на посилення економічного блоку. Бо якаж різниця, гірше ж не буде, так?
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Очень "мудрая" идея, назначить человека на должность, который ни одного дня не работал на гос. службе. А в прочем какая разница
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Я тобі відкрию *секрет *. Колишній барижний міністр Жданов взагалі у дитинстві був звільтнений від занять фізкультури !?
.ПС ..А хто з *зелені * працював раніше на держпосадах ?
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Шовковський розумний інтелігентний хлопець, але не адміністратор. Мені буде його шкода, якщо погодиться.
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Пусть Сашо попробует... Спорта не жалко=)
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Шовковского в министры - это правильно пр условии, если бывшую тёщу назначить госсекретарём того же министерства - будет, шо в Ютуб выложить.
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