 Идею назначения Шовковского главой Минспорта мы еще серьезно не обсуждали, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гончарука, он предложил кандидатуру Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно эту идею в правительстве еще не обсуждали.

"Эта яркая идея, подумать об Александре (Шовковском. - Ред.), как о возможном члене правительства, она возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", - объяснил Гончарук.

Кроме того, премьер сообщил, что Кабмин хочет усилить свой экономический блок.

"Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", - отметил Гончарук, добавив, что это может быть новый вице-премьер.

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Также, по его словам, планируется усилить социальный блок, поскольку в Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности.

При этом премьер опроверг утверждения, что собеседования с кандидатами на должности в Кабмин проходят в Офисе президента.

"Они проходят в правительстве", - добавил Гончарук.

Премьер также вспомнил, что было много фейков о том, что якобы министры получают по 200-400 тыс. зарплаты.

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"Это не соответствует действительности, но правда, что у нас был бардак в премиях и зарплатах. Поэтому мы приняли решение, что зарплата чиновника будет от 3 до 5 средних зарплат, а уровень всех этих надбавок может быть ограничен лишь размером одного оклада. То есть в реальных деньгах это будет от 30 тыс. до 50 тыс. грн", - отметил Гончарук.