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 Коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров круизного лайнера в Японии. Общее количество зараженных достигло 130

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещенный на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Japan Times.

Информация о новых заболевших стала известна утром в понедельник, 10 февраля после того, как сообщалось о 70 подтвержденных случаях заражения вирусом. В результате общее количество пациентов с судна достигло 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам разрешат сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Сейчас зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу. Украинец не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

Источник: https://censor.net.ua/n3174704
 
 
 Топ комментарии
 
То вони там всі захворіють....
А лікування і досі не винайшли.
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Скорей всего там большинство уже заболевших... Просто не у всех еще проявились симптомы.
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И это все от одного китайца....
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Ребятки, в рашке Еврейский автономный округ уже готовится ЧС по короновирусу. У нас подобные умники в стране есть ? Хоть бы доктора и аптекари маски одевали.
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У меня в знакомых - мамаша парня , который цирке китайском на заработках. Недавно был в гостях. Когда приезжает - уезжает - непонятно. Мама - в благодушном настроении, говорит, что вирус - это утка. Когда ее вижу, хочется три маски сразу одеть, а на ту дуру - презерватив в полный рост.
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Это уже наверно вторая или третья волна заражения. Заразность высокая. Даже очень. И это плохо Но пока умерших нет. И это хорошо.
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Це поки пацієнтів менше ніж можливостей у медицини, а от як тільки стане навпаки...
В Україні на всю державу АЖ десять апаратів позалегеневого насичення крові киснем, частина яких з різних причин не працює.
Так що якщо що...
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То вони там всі захворіють....
А лікування і досі не винайшли.
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Яке може бути лікування бойового вірусу?
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Может и не боевой. Может от животного. На рынке много животных было.
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Скорей всего там большинство уже заболевших... Просто не у всех еще проявились симптомы.
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Согласен. А у некоторых вообще проходит в легкой форме - а все равно уже заразные.
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_И не всех протестировали. Кто сдал тест - волокут в изолятор. У кого незачёт - карантин и гуляй пока.
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Написано, что все пассажиры сидят в каютах и им еду приносят под двери. С экипажем не общаются. И друг с другом тоже, только с тем, кто в каюте.
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Так добре якщо в каюті чоловік і жінка, а якщо два мужики і обидва НЕ голубі...
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на этом лайнере общая система вентиляции, заболели практически все
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І залишаться в живих тільки екіпажi підводних човнів які перед новим роком вийшли в далекі походи і народ який сидить на станціях в Антарктиді ...
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_В отдалённых, уединённых и отрезанных от цивилизации местах также. А исполнит. директор ВОЗ подавился брокколи... Насмерть! Аккурат когда завтракал дома перед поездкой на пресс-конференцию, на которой обещал рассказать сенсационную инфу про корону. Такие вот пирожки с котятами брокколи.
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Ну, если разносчик - редкое животное пангалин, то это объясняет, почему болеют в уединенных местах : потому что он там водится.
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У нас такого звіра немає, навіть не чув за нього, а 12 німців захворіли ..
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А тим часом кацапський "Аерофлот" продовжує свої рейси до Китаю. Возять бацилу, аж гай шумить.
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Если вирус создавался в лаборатории, то правительство признает это?
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Чье правительство? РФ? Конечно нет. Что они против китайцев биологическое оружие применили? Или может несознательно, нечаянно. О чем ты говоришь?
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Малоросс, кода даёшь ссылку, сам читай статью. :D

"Учёные Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 метагеномов диких животных и выяснили, что наиболее вероятным промежуточным переносчиком коронавируса нового типа 2019-nCoV являются панголины."
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Ну да. На 99% сходится. Потому и говорю: скорее всего - это животное. Но ты предположил, что в лаборатории. Ну вот если это предположить, то вряд ли в РФ сознаются .
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Ситуация с пароходом напоминает Десять негритят. Обреченность и безысходность.
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