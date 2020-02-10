 Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках"

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью для УП.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - сказал премьер.

Как считает Гончарук, Зеленский – "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил Гончарук.

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Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – объясняет глава правительства.

Кроме того, Гончарук отметил, что президент не вмешивается в политические вещи и не занимается микроменеджментом.

Напомним, 5 февраля работники СБУ пришли с обыском в один из офисов телеканала "1 + 1" в деле о прослушивании премьера Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский заявил, что записи совещания Гончарука заливали в интернет по технике "1 + 1".

Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В совещании, кроме Гончарука, якобы участвовали люди с голосами, похожими на заместителья главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.