EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  5866  152
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4529) Гончарук_Алексей (673)

 Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках"

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском и его понимании политических процессов были вырваны из контекста.

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью для УП.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - сказал премьер.

Как считает Гончарук, Зеленский – "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил Гончарук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – объясняет глава правительства.

Кроме того, Гончарук отметил, что президент не вмешивается в политические вещи и не занимается микроменеджментом.

Напомним, 5 февраля работники СБУ пришли с обыском в один из офисов телеканала "1 + 1" в деле о прослушивании премьера Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский заявил, что записи совещания Гончарука заливали в интернет по технике "1 + 1".

Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В совещании, кроме Гончарука, якобы участвовали люди с голосами, похожими на заместителья главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.

Источник: https://censor.net.ua/n3174702
 
 
 Топ комментарии
 
І Зє дюже мудрий, і Гончарук дюже мудрий. А який мудрий виборець, який привів до влади зєбуїнів!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Шестеро психологов хотели все понять, один из них все понял и их осталось пять.
 показать весь комментарий
 
Я бы посоветовал этим "умным" заняться перетягиванием каната:
один на велике, а другой на самокате!
 показать весь комментарий
 
 
Нехай рояльний інструмент так перетягують... Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 7818
 показать весь комментарий
 
это пипец- вот это ЗАЛИЗ Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 4201 - это уже "Сталина" лепят....- о Боже, как все мельчает.... Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 4201

и это, то все что сказал о вОфке, что глупый и идиот - теперь это о " Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека..." - тобишь о плебсе... зЭвЫборце...
с Понедельником вас - шоу 95-ть продолжается)))) - регочіть...
 показать весь комментарий
 
 
Це ще тільки квіточки!
Ягідки будуть коли його НЕ вдастся взагалі випхати з влади!
Такого найвеличнішого, президентУ міру...
 показать весь комментарий
 
Мда.Уже так зализали,что между клавиш застревает
 показать весь комментарий
 
 
Это уже фатальный зеленый звиздец... Криворожский недоБрежнев. Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 6468

Следующий шаг - начать цеплять на эту ватную куклу ордена по любому поводу.
 показать весь комментарий
 
 
Я вне трендов.
Для меня Зеленский был зажопным ватным мудаком в КВН-е и 95-м квартале. Им и останется навсегда.
 показать весь комментарий
 
 
Умный - не знает, что нельзя увольнять работника на больничном...
Мудрый - пригрел на груди коррупционера Авакова, который пять лет крышевал игорный бизнес и нелегальные АЗС, а теперь показательно с этим сражается....
У Лёхи ку-ку на всю голову!!!
 показать весь комментарий
 
Не Зеленскому решать убрать Авакова, или нет, т.к. это актив Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Засунь эти пленки себе в СРАКУ . лучше раскажи какого Ху й я отопление опять подарожало
 показать весь комментарий
 
 
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков ....Многие помнят как премьер Азаров. пообещал этим силовикам квартиры в Киеве,он говорил ,что больше перебьёте киевлян .больше квартир получите, теперь новая власть шельмует ,чтобы всех плохих отмыть и всё подвести к советскому и при этом поцюлуваты Московию у зад. Всё делается методично чтобы не всколыхнуть многострадальный украинский народ Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 3954
 показать весь комментарий
 
 
Боже, як же гидко дивитися на те, у шо ЗЕбіли перетворюють мою Україну! Чи може все ж таки варто гнати Майданом цю ********** ЗЕшоблу, поки ще не зовсім пізно?!
 показать весь комментарий
 
 
Аркадий Бабченко в ФБ

По итогам последних пары-тройки дней, хочешь не хочешь, приходится придти к одному печальному выводу. Это и раньше было понятно, но теперь это стало очевидно. Президент Украины - идиот.

Это не оскорбление, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении, долбо... ну, за это уже могут забанить.

В общем, можете выбрать любой термин. Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего писькой на рояле дурака.

Ну, что я могу сказать...
Ваш дед Доктор Хаус.
Доброе утро.
 показать весь комментарий
 
 
Козлобородый Цап Гончарук блеет Песнь Песней ЗЕлёносопельному БлаЗЕню Оманскому: «О наимудрейший из наимудрейших, великодушно снизошедший в мир с сияющих вершин, щедро одаривший недостойных подхолуйников твоих благостным своим присутствием. В неописуемом экстазе с благоговейным трепетом слезами умиления омываю с твоих штиблет налипшее на них собачье дерьмо и отираю их своей казлиной бородкой...»
 показать весь комментарий
 
 
Якщо бути об"єктивним, то нинішня влада майже повністю відповідає народу України. Якщо нарід вважає Зеленського мудрим і без атмосферних явищ в голові, то це відображення кожного його виборця. Особисто я маю власне сприйняття цього феномену і воно протилежне рішенню більшості. Результатом такого рішення має бути під осінь створення Штабу загальнонаціонального порятунку.
 показать весь комментарий
 
 
На превеликий жаль ніякого "штабу" не буде тому що "хохлів" все влаштовує а українців у цій країні стає все менше і менше.
 показать весь комментарий
 
Усі українці займають державницьку позицію, решта - метеється між крайностями Шарієм і Зеленським.
 показать весь комментарий
 
 
"Хвали мене моя губонько бо я тебе роздеру!!!"
 показать весь комментарий
 
 
А ви знаєте, що нещодавно Камертон дав покази слідчому у справі Звіробій, де зазначив, що він ЗЛЯКАВСЯ двох жінок: волонтера та депутата.
Може тому самокатчик заспокоює Камертона, він хоч і нелох, але с*икло іще те. Лєнка не справляється, а доктор Комаровський в Росію чкурнув.
 показать весь комментарий
 
 
Я в фейсбуке на эту картинку получил ряд комментов "Да всё нормально, ты преувеличиваешь" и "Во всём мире такое вводят!".

Господи, страна непуганых порохоботов.

Во-первых, во всём мире такое не вводят, там наоборот на пике борьба со сбором личных данных, гуглите GDPR.

Во-вторых, очень вас прошу, НЕ НАДО сравнивать правовые государства с работающей судебной системой и с отставками власти по малейшему превышению полномочий, и наших упырей. Которые вертят законами как хотят, держат в СИЗО добровольцев и АТОшников при отсутствии доказательств (что сами уже признали) и собираются принять закон Бородянского, по которому всех, критикующих власть можно свободно штрафовать и садить на 7 лет. Они хотят запретить законодательно анонимность в интернете, они уже уничтожили банковскую тайну, они буквально на днях были пойманы на попытке поставить на сайты СМИ скрипт для вашей идентификации, но вы всё равно хотите дать им ещё информации о себе?

Алё, ***?! Как вы вообще можете использовать аргумент "а вот в других странах"? Вас посадят в этой стране, а не в других. Вы что - доверяете Авакову, Рябошапке, Баканову и верите в их порядочность? Вы верите, что суд будет беспристрастным, глядя на творящийся последний год трешак?

И в-третьих, если вы не поняли, как это работает. Сейчас в реестрах есть вся информация о вас (правда там бардак, так что она фрагментирована и не связана) КРОМЕ ИНФОРМАЦИИ О НОМЕРЕ ТЕЛЕФОНА и вашем IP. Этой информации нет в реестрах, а получить её от операторов сотовой связи можно только через возбуждение дела и суд. И всё равно, если вы с купленного в киоске б/у смартфона с препейд-карточкой залогинились в Фейсбук под именем "Вася Пупкин" и написали пост или коммент - вас хрен кто вычислит.

Но как только вы поставили себе на смартфон Дію и загрузили себе права, техпаспорт или другой документ - всё, вы деанонимизированы, ваш номер телефона и ваши паспортные данные связаны.

Игорь Бигдан
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно. Ось тільки мені цікаво? Яким боком до зебільної тупості порохоботи? Це ми вам вибрали?
 показать весь комментарий
 
Творят херню зебилы, но страна непуганых порохоботов. Дядя, ты зепил клинический
 показать весь комментарий
 
"Кукушка хвалит петуха за то,что хвалит тот кукушку".
 показать весь комментарий
 
 
Що буде після Зеленського?
Дискусія про майбутнє "Порошенка-безшансового" - це "чєм занять ідіота". Насправді це частина іншого, більш важливішого питання. Що буде після Зеленського?
Попереду величезне пограбування країни. Це буде кидок століття. Якщо навіть Зе не поверне Коломойському банк, а Захід йому чітко дав зрозуміти, що цього не пробачить, то, знаючи цих поців, Коломойський поверне по-іншому. Вони грабонуть на облігаціях, на землі, на приватизації та на всьому зразу. В кишеню українцям залізуть так, що з м'ясом вирвуть.
Потім вибухне невдоволення. А потім прийде нова влада. Не треба бути Вангою, щоб це бачити.
Так от, як ми це прораховуємо, так прораховують наші вороги.
Саме для цього вже зараз стільки телеканалів у Медведчука, саме для цього РФ підживлює п'яту колонну своїми енергоресурсами за дешевими цінами, саме тому пхають Білого Вождя в якості молодого енергічного лідєра Нації.
Вони готуються. Вони хочуть, щоб владу на цей раз взяли вони, а не патріоти. Для цього їм треба з населення зробити збільшовизований зброд, об'єднаний єдиною ідеєю "вішати і стріляти, стріляти і вішати". Очолить зброд формальний сашка захарченко (надя савченко, ківа, білецький чи черговий голобородько). А ниточки - у Кремля.
Ось звідси ці вкиди про Порошенка-безшансового. Групу патріотів треба дискредитувати, розколоти, позбавити лідерів. В день Х, коли люди зібралися на протест, їм треба, щоб патріоти вирішували, хто більш красівий і менш збитий льотчик. А в цей час наді-ківи вже кинули людей в криваві безлади. Потім бидло поб'йот вітріни, повішає кого там хоче, може навіть Вову Голобородька впіймають, це все неважливо. Важливо, хто поведе натовп в перші хвилини, того і влада. А після різанини Коломойський навіть посилить владу. Бо медведчукам-коломойським обов'язково треба буде об'єднатися, щоб разом перемогти "группу патріотів".
Так от шанси Порошенка - це взагалі не та тема. Це дурня, яку вкидають ззовні. Головна тема - не дати ворогам скористатися невдоволенням проти клоуна і не завести народ на манівці. Ось головна тема.
А щодо шансів кого б то не було, то якщо медведчуки, коломойські та іже з ними не будуть одразу позбавлені контролю над ЗМІ, то шанси ні Порошенка, ні Петренка, ні Сидоренка, не мають значення. Ці шанси помножать на нуль.
Якщо олігархи не будуть позбавлені своєї головної зброї, справа знову буде програна.

Джон Смит
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно паниковать - ты мыслишь как третий секретарь пятого зама по принятию решений о допуске в служебный туалет в офисе президента мира по киевской версии...
Народ может решить и проще, как решили вопрос в Германии в 1933 году. У истории свои за*бы, и никто из "говорящих голов на телевизоре" не знает фамилию старшего солдата из Днепра, который сидит и пьет пиво с товарищами в пивбаре на Комсомольском острове... И откуда ты можешь знать, шо атовцы тою ніччю набої освятили...
Выкинь из головы соросятинскую ересь про мир без границ и понятий и поверь мне, который видел как в Днепродзержинске в далеком 1973 году громили РОВД - мир непредсказуем, а Фукуяма - заблуждающийся ботан!
 показать весь комментарий
 
Ахренеть! Душевный стриптиз претендента на должность, в мозгах которого мудрость - это умение найти нужное соотношение пива и водки с утра!
Гончарук, блин, запомни - мудрость попугаям не достижима!
 показать весь комментарий
 
 
Ці всі хлопці молоді і з крепкими серцями і гарним здоров"ям...їх призначили(за гарні статки) на всі ці значущі пости (просто лицедіяти) інша зграя всесвітніх мародерів, що б під їх прикриттям творити все, що заманеться і ні хто з них не постраждав,а буцегарню,тачанку,ковдру в клітину,презирство в світі(свого народу їм до бецелів) їм буде по приколу..переживуть з легкістью...ось тільки наші воїни не повині гинути просто так..волонтери і патріоти не повині бути розтрощені і зневільовані.....і збиті літаки то вже занадто.
 показать весь комментарий
 
 
"Мораль: коль в песне есть идея,-
Приятен уху весь её мотив.
Петушка и кукух поют за деньги,
В чужие гнёзда яйца подложив.

"Петушка и кукух" Басня для взрослых Алексей Салтыков
https://www.stihi.ru/2015/09/29/7998

 показать весь комментарий
 
От мені цікаво, чи є по всьому нету сайт де б так захищали Зелебенського і Самокатного їх 73% фанів, як їх мочать майже всі на цензорі!?
Якщо єсть, то скиньте адресу, прошу!!!бо ну дуже цікаво.
 показать весь комментарий
 
Це з коефіцієнтом Дубілєта чи без нього? Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 371
 показать весь комментарий
 
Новость дня в одной картинке.

Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки" - Цензор.НЕТ 630

Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев. Вернулись, чтобы «развенчать мифы о Майдане и доехать что в стране в 2014 произошёл государственный переворот» (это цитата их заявления).

Портнов в экстазе. В ДБР свой человек. И это ни разу «не реванш», за который несут ответственность персонально Зеленский и те, кто привёл это недоразумение к власти.

Запомните, сволочи, так будет не всегда. И это время пройдёт. А после понесёте ответственность за оскорбление светлой памяти Героев Майдана, Героев Революции Достоинства, Небесной Сотни и более 13 тысяч павших в бою украинских военнослужащих.
Pavlo Nuss
* * *
Кстати, а вот те, майдановцы, которые голосовали за "хуженебудет" - уже готовятся к уголовным срокам за участие в Революции Достоинства?

Про зе-мразей, которые были типа-"майдановцы," а теперь во властных кабинетах (Новосад и прочие), - говорить не буду. Там - "своим всё, остальным закон." Хотя могут и кого-то из них закрыть. Просто показательно, "чтоб остальные сговорчивее были".

"ХужеНеБудет", да, ребят? "Зато не Порошенко", да?
Вы можете себе представить подобную новость при Порохе? Даже в теории - можете?
Аллан Левитов
 показать весь комментарий
 
зашёл поржать в логово соевых олигофренов.. удивительные приматы.. после прочтения книги Порошенко "Как ПРОСРАТЬ ВСЁ ЗА 5 ЛЕТ", у них еще теплится надежда на возвращение этой мумии.. смешно
 показать весь комментарий
 
Ну, тогда читай "Как стать профаном за 6 месяцев!"....
 показать весь комментарий
 
Ці всі хлопці молоді і з крепкими серцями і гарним здоров"ям...їх призначили(за гарні статки) на всі ці значущі пости (просто лицедіяти) інша зграя всесвітніх мародерів, що б під їх прикриттям творити все, що заманеться і ні хто з них не постраждав,а буцегарню,тачанку,ковдру в клітину,презирство в світі(свого народу їм до бецелів) їм буде по приколу..переживуть з легкістью...ось тільки наші воїни не повині гинути просто так..волонтери і патріоти не повині бути розтрощені і зневільовані.....і збиті літаки то вже занадто.
 показать весь комментарий
 
Хроника одного Президента ...
10.02.2020 г.

Последнее письмо МВФ полученное Кабмином 06.02.2020 г. было так засекречено, что с его содержанием не был ознакомлен даже Зеленский. Ничего особеного там нет. МВФ там рассказывает, что оно все видит; и правки в законе о запрете реприватизации банков тоже. Считает, что принятие закона в таком виде не будет считаться выполнением ее требований. Но самый характерный - последний абзац, где Кабинету министров четко говорят: не понимаете - возьмите людей, которые понимают хоть что-то в экономике.
 показать весь комментарий
 
Лютi новини

1. Вова - типа президент.
Никакого официального визита "президента Зеленского" в Ватикан не существует. В Папской канцелярии, Зеленский помечен как "postulantes auditorium" - испрашивающий аудиенцию.
Двухдневный визит в Италию, хаотичный и не подготовленный, больше походит на туристическую поездку за государственный счет.
Расход - 2,5 млн. гривен.
Тебя легче убить, чем прокормить!
Есть такая 39 статья в Криминальном кодексе - крайняя необходимость. Она позволяет отменить ответственность например за убийство или свержение правительства в случае если по другому было нельзя отстоять интересы государства или граждан Украины.
Семьи Героев Небесной Сотни возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине.

2. Канадское правительство, совместно с адвокатами жертв падения украинского самолета в Тегеране, готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере от 1,1 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом".
Так работают нормальные государства - получили разведданные, и в работу.
Если бы:
- Зеленский не испортил отношения с Трюдо;
- сотрудничал с Канадой после падения самолета;
- проводил расследования совместно с Канадой.
Тогда мы бы просто присоединились к иску.
Но так как мы избрали балбеса президентом, пострадавшие обойдутся похоронами за свой счет.
По состоянию на 7 февраля, обещанная ЗЕлупой дополнительная помощь жертвам авиакатастрофы в размере 200 000 гривен - не выплачена.

3. Ответ одного ITшника про "Дію":
"Сырое, дырявое фуфло для замыливания глаз. Кто-то хорошо "прибарахлился" на нем",- и добавил: "приложение может выполнять шпионские функции, так как просит доступ ко всей информации на смартфоне."

4. "В Киеве избили женщину из-за русского языка" - СМИ.
- Эй пи..ор!
- Перепрошую...
- Что ты там просишь, козлина?
- Пані, ви п'яна, йдіть проспіться..
- Х@й соси, понял, быдло украинское....
...Бух! Бам! Тыдыщ! ...
- За що вас побили?
- Бандеровцы - сволочи, нос сломали и зубы выбили за русский язык.

5. В учениях "Си Бриз-2020", примут участие представители 20 стран, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
У Южной Кореи и Норвегии тоже с появились территориальные претензии к РФ.
Важным в этом году стало привлечение новых участников, а именно Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения вооруженных сил Норвегии.
На наших глазах, формируется коалиция против РФ.

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх