 Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках"

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью для УП.
"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - сказал премьер.
Как считает Гончарук, Зеленский – "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".
"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил Гончарук.
Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – объясняет глава правительства.
Кроме того, Гончарук отметил, что президент не вмешивается в политические вещи и не занимается микроменеджментом.
Напомним, 5 февраля работники СБУ пришли с обыском в один из офисов телеканала "1 + 1" в деле о прослушивании премьера Алексея Гончарука.
Президент Владимир Зеленский заявил, что записи совещания Гончарука заливали в интернет по технике "1 + 1".
Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В совещании, кроме Гончарука, якобы участвовали люди с голосами, похожими на заместителья главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.
один на велике, а другой на самокате!
и это, то все что сказал о вОфке, что глупый и идиот - теперь это о " Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека..." - тобишь о плебсе... зЭвЫборце...
с Понедельником вас - шоу 95-ть продолжается)))) - регочіть...
Ягідки будуть коли його НЕ вдастся взагалі випхати з влади!
Такого найвеличнішого, президентУ міру...
Следующий шаг - начать цеплять на эту ватную куклу ордена по любому поводу.
Для меня Зеленский был зажопным ватным мудаком в КВН-е и 95-м квартале. Им и останется навсегда.
Мудрый - пригрел на груди коррупционера Авакова, который пять лет крышевал игорный бизнес и нелегальные АЗС, а теперь показательно с этим сражается....
У Лёхи ку-ку на всю голову!!!
По итогам последних пары-тройки дней, хочешь не хочешь, приходится придти к одному печальному выводу. Это и раньше было понятно, но теперь это стало очевидно. Президент Украины - идиот.
Это не оскорбление, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении, долбо... ну, за это уже могут забанить.
В общем, можете выбрать любой термин. Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего писькой на рояле дурака.
Ну, что я могу сказать...
Ваш дед Доктор Хаус.
Доброе утро.
Може тому самокатчик заспокоює Камертона, він хоч і нелох, але с*икло іще те. Лєнка не справляється, а доктор Комаровський в Росію чкурнув.
Господи, страна непуганых порохоботов.
Во-первых, во всём мире такое не вводят, там наоборот на пике борьба со сбором личных данных, гуглите GDPR.
Во-вторых, очень вас прошу, НЕ НАДО сравнивать правовые государства с работающей судебной системой и с отставками власти по малейшему превышению полномочий, и наших упырей. Которые вертят законами как хотят, держат в СИЗО добровольцев и АТОшников при отсутствии доказательств (что сами уже признали) и собираются принять закон Бородянского, по которому всех, критикующих власть можно свободно штрафовать и садить на 7 лет. Они хотят запретить законодательно анонимность в интернете, они уже уничтожили банковскую тайну, они буквально на днях были пойманы на попытке поставить на сайты СМИ скрипт для вашей идентификации, но вы всё равно хотите дать им ещё информации о себе?
Алё, ***?! Как вы вообще можете использовать аргумент "а вот в других странах"? Вас посадят в этой стране, а не в других. Вы что - доверяете Авакову, Рябошапке, Баканову и верите в их порядочность? Вы верите, что суд будет беспристрастным, глядя на творящийся последний год трешак?
И в-третьих, если вы не поняли, как это работает. Сейчас в реестрах есть вся информация о вас (правда там бардак, так что она фрагментирована и не связана) КРОМЕ ИНФОРМАЦИИ О НОМЕРЕ ТЕЛЕФОНА и вашем IP. Этой информации нет в реестрах, а получить её от операторов сотовой связи можно только через возбуждение дела и суд. И всё равно, если вы с купленного в киоске б/у смартфона с препейд-карточкой залогинились в Фейсбук под именем "Вася Пупкин" и написали пост или коммент - вас хрен кто вычислит.
Но как только вы поставили себе на смартфон Дію и загрузили себе права, техпаспорт или другой документ - всё, вы деанонимизированы, ваш номер телефона и ваши паспортные данные связаны.
Игорь Бигдан
Дискусія про майбутнє "Порошенка-безшансового" - це "чєм занять ідіота". Насправді це частина іншого, більш важливішого питання. Що буде після Зеленського?
Попереду величезне пограбування країни. Це буде кидок століття. Якщо навіть Зе не поверне Коломойському банк, а Захід йому чітко дав зрозуміти, що цього не пробачить, то, знаючи цих поців, Коломойський поверне по-іншому. Вони грабонуть на облігаціях, на землі, на приватизації та на всьому зразу. В кишеню українцям залізуть так, що з м'ясом вирвуть.
Потім вибухне невдоволення. А потім прийде нова влада. Не треба бути Вангою, щоб це бачити.
Так от, як ми це прораховуємо, так прораховують наші вороги.
Саме для цього вже зараз стільки телеканалів у Медведчука, саме для цього РФ підживлює п'яту колонну своїми енергоресурсами за дешевими цінами, саме тому пхають Білого Вождя в якості молодого енергічного лідєра Нації.
Вони готуються. Вони хочуть, щоб владу на цей раз взяли вони, а не патріоти. Для цього їм треба з населення зробити збільшовизований зброд, об'єднаний єдиною ідеєю "вішати і стріляти, стріляти і вішати". Очолить зброд формальний сашка захарченко (надя савченко, ківа, білецький чи черговий голобородько). А ниточки - у Кремля.
Ось звідси ці вкиди про Порошенка-безшансового. Групу патріотів треба дискредитувати, розколоти, позбавити лідерів. В день Х, коли люди зібралися на протест, їм треба, щоб патріоти вирішували, хто більш красівий і менш збитий льотчик. А в цей час наді-ківи вже кинули людей в криваві безлади. Потім бидло поб'йот вітріни, повішає кого там хоче, може навіть Вову Голобородька впіймають, це все неважливо. Важливо, хто поведе натовп в перші хвилини, того і влада. А після різанини Коломойський навіть посилить владу. Бо медведчукам-коломойським обов'язково треба буде об'єднатися, щоб разом перемогти "группу патріотів".
Так от шанси Порошенка - це взагалі не та тема. Це дурня, яку вкидають ззовні. Головна тема - не дати ворогам скористатися невдоволенням проти клоуна і не завести народ на манівці. Ось головна тема.
А щодо шансів кого б то не було, то якщо медведчуки, коломойські та іже з ними не будуть одразу позбавлені контролю над ЗМІ, то шанси ні Порошенка, ні Петренка, ні Сидоренка, не мають значення. Ці шанси помножать на нуль.
Якщо олігархи не будуть позбавлені своєї головної зброї, справа знову буде програна.
Джон Смит
Народ может решить и проще, как решили вопрос в Германии в 1933 году. У истории свои за*бы, и никто из "говорящих голов на телевизоре" не знает фамилию старшего солдата из Днепра, который сидит и пьет пиво с товарищами в пивбаре на Комсомольском острове... И откуда ты можешь знать, шо атовцы тою ніччю набої освятили...
Выкинь из головы соросятинскую ересь про мир без границ и понятий и поверь мне, который видел как в Днепродзержинске в далеком 1973 году громили РОВД - мир непредсказуем, а Фукуяма - заблуждающийся ботан!
Гончарук, блин, запомни - мудрость попугаям не достижима!
Приятен уху весь её мотив.
Петушка и кукух поют за деньги,
В чужие гнёзда яйца подложив.
"Петушка и кукух" Басня для взрослых Алексей Салтыков
https://www.stihi.ru/2015/09/29/7998
Якщо єсть, то скиньте адресу, прошу!!!бо ну дуже цікаво.
Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев. Вернулись, чтобы «развенчать мифы о Майдане и доехать что в стране в 2014 произошёл государственный переворот» (это цитата их заявления).
Портнов в экстазе. В ДБР свой человек. И это ни разу «не реванш», за который несут ответственность персонально Зеленский и те, кто привёл это недоразумение к власти.
Запомните, сволочи, так будет не всегда. И это время пройдёт. А после понесёте ответственность за оскорбление светлой памяти Героев Майдана, Героев Революции Достоинства, Небесной Сотни и более 13 тысяч павших в бою украинских военнослужащих.
Pavlo Nuss
* * *
Кстати, а вот те, майдановцы, которые голосовали за "хуженебудет" - уже готовятся к уголовным срокам за участие в Революции Достоинства?
Про зе-мразей, которые были типа-"майдановцы," а теперь во властных кабинетах (Новосад и прочие), - говорить не буду. Там - "своим всё, остальным закон." Хотя могут и кого-то из них закрыть. Просто показательно, "чтоб остальные сговорчивее были".
"ХужеНеБудет", да, ребят? "Зато не Порошенко", да?
Вы можете себе представить подобную новость при Порохе? Даже в теории - можете?
Аллан Левитов
10.02.2020 г.
Последнее письмо МВФ полученное Кабмином 06.02.2020 г. было так засекречено, что с его содержанием не был ознакомлен даже Зеленский. Ничего особеного там нет. МВФ там рассказывает, что оно все видит; и правки в законе о запрете реприватизации банков тоже. Считает, что принятие закона в таком виде не будет считаться выполнением ее требований. Но самый характерный - последний абзац, где Кабинету министров четко говорят: не понимаете - возьмите людей, которые понимают хоть что-то в экономике.
1. Вова - типа президент.
Никакого официального визита "президента Зеленского" в Ватикан не существует. В Папской канцелярии, Зеленский помечен как "postulantes auditorium" - испрашивающий аудиенцию.
Двухдневный визит в Италию, хаотичный и не подготовленный, больше походит на туристическую поездку за государственный счет.
Расход - 2,5 млн. гривен.
Тебя легче убить, чем прокормить!
Есть такая 39 статья в Криминальном кодексе - крайняя необходимость. Она позволяет отменить ответственность например за убийство или свержение правительства в случае если по другому было нельзя отстоять интересы государства или граждан Украины.
Семьи Героев Небесной Сотни возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине.
2. Канадское правительство, совместно с адвокатами жертв падения украинского самолета в Тегеране, готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере от 1,1 миллиарда долларов.
В иске утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом".
Так работают нормальные государства - получили разведданные, и в работу.
Если бы:
- Зеленский не испортил отношения с Трюдо;
- сотрудничал с Канадой после падения самолета;
- проводил расследования совместно с Канадой.
Тогда мы бы просто присоединились к иску.
Но так как мы избрали балбеса президентом, пострадавшие обойдутся похоронами за свой счет.
По состоянию на 7 февраля, обещанная ЗЕлупой дополнительная помощь жертвам авиакатастрофы в размере 200 000 гривен - не выплачена.
3. Ответ одного ITшника про "Дію":
"Сырое, дырявое фуфло для замыливания глаз. Кто-то хорошо "прибарахлился" на нем",- и добавил: "приложение может выполнять шпионские функции, так как просит доступ ко всей информации на смартфоне."
4. "В Киеве избили женщину из-за русского языка" - СМИ.
- Эй пи..ор!
- Перепрошую...
- Что ты там просишь, козлина?
- Пані, ви п'яна, йдіть проспіться..
- Х@й соси, понял, быдло украинское....
...Бух! Бам! Тыдыщ! ...
- За що вас побили?
- Бандеровцы - сволочи, нос сломали и зубы выбили за русский язык.
5. В учениях "Си Бриз-2020", примут участие представители 20 стран, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
У Южной Кореи и Норвегии тоже с появились территориальные претензии к РФ.
Важным в этом году стало привлечение новых участников, а именно Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения вооруженных сил Норвегии.
На наших глазах, формируется коалиция против РФ.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый