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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1679) МИД РФ (1292) посол (1357) Россия (74885)

 Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров

Посол Украины был отозвал из Москвы по инициативе Киева, но Россия будет не против его возвращения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном 10 февраля.

По словам Лаврова, РФ также может рассмотреть возможность отправки своего посла в Украину.

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

Глава российского МИДа также рассказал о своей встрече с украинским коллегой Вадимом Пристайко на нормандском саммите в Париже.

"Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения", - сказал российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров

При этом Лавров выступил против создания барьеров между двумя странами, в том числе путем отмены авиасообщения и сокращения железнодорожного, указав, что контакты важны для обеих сторон.

"Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сообщил Лавров.

Напомним, Киев отозвал посла из РФ в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3174700
 
 
 Топ комментарии
 
"какая разница"? патриоты топившие за зелю теперь хавайте. будет и посол и вода в крым. вы тоже сделали это
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Дикость это аннексия Россией Крыма.
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"какая разница"? патриоты топившие за зелю теперь хавайте. будет и посол и вода в крым. вы тоже сделали это
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Если пришлют - "послать посла"! "Лошадь" вбрасывает специально провокационные месседжи... Бьет по нервам... Дочю забери из "пиндосии в свою "скрепную орду", мразь!
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Ну да, при пэпке ведь пускали воду в Крым.
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І це вже СІНДРОМИ початку лихоманки жидо-фашистської імперії пукіна... Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6409
До 2030р у них в економіці СТОГНАЦІЯ а вже після 2030р закінчуються можливості розвитку газо-нафтової галузі і почнеться ОБВАЛЬНЕ скручування економіки.. Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 9109
А все Ж йде до того що за ці 10 років зменшити свої витрати на війну та протистояння з заходом фєдєрастам не вдасця.. от і сіпаються в передсмертних судомах Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6798
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і клован, за якого ти притопив. Адже він - ні слова про агресора, який анексував Крим. І навіть ні слова про війну, яку він розвязав - та хоча би отут, на аудієнції у Папи: https://censor.net.ua/news/3174587
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_Да. Зельц - предатель и враг! И разворачивает Украину под управление расии. А раньше неясно было, что ли?
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Які ці кацапи підлі. Вбивають і посміхаються. Хто каже кацапи нам друзі або кацап, або дибіл.
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так то воно так...
але які таких як пукін-лавров-жиріновський-мєдєдєв..(а таких там в мішпусі 75%!!) кацапи...? Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6057 вони ж совки=ашкєнази..Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 1449 і не сповзай з теми=хто і як в фєдєрастії і діти знають Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 4451
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Совки=кацапи=федерасці=рашисти=тварі (не божі).
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Бабича з контори проштовхуватимуть, однозначно. Для контролю над Бубочкою.
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це знов перед посольством шабаші будуть. но русскі - мазохісти.
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ну вот и помирились...))))
зеля слил ВСЕ и украину туда же ))
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Да пошли вы ***** со своими послами . Вашего дерьма и так кругом хватает .
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Это все равно как насильник предлагает своей жертве интимные отношения, чего уж там один ведь хер трахнул! Правда зелебобики?!
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от кого Лошадь получил сигнал? Ермак нашептал, что можно попробовать?
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Достатньо ваших "послів" в Криму і Донбасі.
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Почекай Лаврушо ... зашлють якого-небудь чергового клоуна..В них не заіржавіє з такими кадрами
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"Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров" - Зеленский готов принять русского посла.
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Поклонська проситься, аж стогне від передчуттів!
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Грязная порохоскотская ложь.
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у тексті - каша. хто кого куди відправляє? заголовок про одне, сміст про інше.
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Вкотре вітаю зелебобів.
Ви ж цього прагнули !
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нормальні - це як?
Окупація Криму і Донбасу - що з цим робити? Хто що повинен?
Давай, колися, анонімомайзер.
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Крым отжали,уже убили 1300 украинцев,завалили боинг и свалили на нас,гонят эшелоны танков и б.к.на Донбас,устраивают сафари для своих ушлепков на Востоке... Вот и посла пора пришла, ****ь, прислать! Ура товарищи! Бурные овации.... Куда мы котимся???
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вимущена необхідність
оскільки Зеленський прибрав друга поросенки медведчука, то виникла потреба в комунікаціях кремля з опзж і пес
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будеш спамити сам себе в дупу
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спамся не відволікайся
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КГБистские шныри уже копытом бьют . Да и Бубочка заждался .
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Поста РФ Зурабова отозвали перед аннексией Крыма и вторжением в Донбасс. Пусть сначала убираются из Крыма и Донбасса, а потом подумаем, нужен ли нам посол.
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Терористка Юлія Прасолова, засуджена українським судом (ще "з-за Порошенка") за підрив в Маріуполі в березні 2017 року автомобіля, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш; і яку президент України Володимир Зеленський видав Росії в обмін на полонених; через півроку розповіла "Новым русским сенсациям" про "зверства карателей" СБУ. Відео опубліковано на YouTube-каналі російського пропагандистського телеканалу НТВ.

"У катівнях "маніяка" її катували вогнем, принижували, ґвалтували, били і душили. Але найстрашнішим для неї був той момент, коли її загортали в пакет і обіцяли заживо поховати", - розповідала 45 хвилин Прасолова в дусі російської пропаганди.
Помилувана терористка також заявила, що відбуваючи термін покарання в Тернопільській області агітувала і голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського.
Варто відзначити, що чомусь "історія" терористки перебивалася кадрами п'ятого президента України Петра Порошенка і його сім'ї. Кому цікаво - дивіться: https://bykvu.com/ua/bukvy/pomilovannaja-zelenskim-ubijca-kontrrazvedchika-haraberjusha-vydala-fejki-o-zverstvah-sbu/ Увага! Відео містить фейки і касапську пропаганду.
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Ордынцы хотят прислать своего баскака в Украину. Шмаркля согласна.
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Что же, все идет своим чередом. Ничего такого сложного лошадка не проржала. Какая разница, был кто то в Крыму, нет... Какая разница, чей Крым. Какая разница плебсу- вы на корыто смотрите, есть там помои или нет.
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какой посол... с козлорогими брехливыми кацапами не должно быть никаких отношений... всех за поребрик... нефиг шастать...
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Ай вей такі ж ДА!! Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 9984
фашистська мішпуха пукіна АКТИВНО протедіє НАЦІОНАЛЬНІЙ розбудові бувших колоній і пропонує "мишибратство"без національностей а-ля"савєцкій чілавєк" під керуванням пукінської фашистської мафії. Це ж ОЧЕВИДНО.
Саме тому для мішпухі пукіна(а там переважно ашкєназі=совки..) НАЦІОНАЛІЗМ це горе.. ну дуже не хочеться пукіну про своїх родичів-шаломових а лаврову про маму розказувати.. =сором'язливі ті покидьки ..ДУЖЕ!! Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 5696
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Посол зарплату меньше получает? нах он там нужен?
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Це потрібно для "міралюбойценой" і "звільнення" заручників "любойценой". Хіба не "благородний" привід для остаточної капітуляції?
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"Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сообщил Лавров.Источник:https://censor.net.ua/n3174700" А захватывать чужие территории, нагло попирать и не выполнять подписанные договора, врать на каждом углу.. Это не средневековая дикость помноженная на шовинизм ультраразлива?
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Тільки пустіть - в"їде на танках з буками та градами.
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А мы готовы послать вас вместе с вашим послом на х.й
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Ну фсьо,працес пашол. Ви зробили це разом,зе-дебіли...
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Странно почему пороходэбилы не позакрывали рашистские посольства еще в 2014 году. Или окупация и война еще не повод разрывать дип. отношения?
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з такими темпами, як у зебілів, ***** відкрито скоро почне призначати своїх холопів на важливі місця в Україні
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У РФ хочуть дозволити отримувати російське громадянство, не відмовляючись від іншого ...где наши\полу наши 73%,которым надоела война и у которых адрес не дом и не улица,а адрес совковый союз? Вы очередь уже заняли в совковый союз,в те колхозы,фабрики и заводы в колониях Московии? .
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Не. Им пофиг. Если бы кто порозносил им паспорта макшании в село. прям до хаты...
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кремлю нужен новый канал коммуникаций
старый канал (порошенко-медведчук) вышел из строя
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Я считаю - почему бы и нет. Пусть едет. Сразу после вывода макшанских войск с Крыма и части Довбаса.
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Лучшим послом в Украине будет голова Путина в ведре с яблоком в зубах которую на коленях принесет Лавров!
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Агент ***** Ермак заменяет собой всех паРашинских послов.
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