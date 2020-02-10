 Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном 10 февраля.
По словам Лаврова, РФ также может рассмотреть возможность отправки своего посла в Украину.
"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.
Глава российского МИДа также рассказал о своей встрече с украинским коллегой Вадимом Пристайко на нормандском саммите в Париже.
"Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения", - сказал российский министр.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выполняет обязательства по Донбассу, "несмотря на истерику неонацистов", - Лавров
При этом Лавров выступил против создания барьеров между двумя странами, в том числе путем отмены авиасообщения и сокращения железнодорожного, указав, что контакты важны для обеих сторон.
"Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сообщил Лавров.
Напомним, Киев отозвал посла из РФ в 2014 году.
До 2030р у них в економіці СТОГНАЦІЯ а вже після 2030р закінчуються можливості розвитку газо-нафтової галузі і почнеться ОБВАЛЬНЕ скручування економіки..
А все Ж йде до того що за ці 10 років зменшити свої витрати на війну та протистояння з заходом фєдєрастам не вдасця.. от і сіпаються в передсмертних судомах
але які таких як пукін-лавров-жиріновський-мєдєдєв..(а таких там в мішпусі 75%!!) кацапи...? вони ж совки=ашкєнази.. і не сповзай з теми=хто і як в фєдєрастії і діти знають
зеля слил ВСЕ и украину туда же ))
Ви ж цього прагнули !
Окупація Криму і Донбасу - що з цим робити? Хто що повинен?
Давай, колися, анонімомайзер.
оскільки Зеленський прибрав друга поросенки медведчука, то виникла потреба в комунікаціях кремля з опзж і пес
"У катівнях "маніяка" її катували вогнем, принижували, ґвалтували, били і душили. Але найстрашнішим для неї був той момент, коли її загортали в пакет і обіцяли заживо поховати", - розповідала 45 хвилин Прасолова в дусі російської пропаганди.
Помилувана терористка також заявила, що відбуваючи термін покарання в Тернопільській області агітувала і голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського.
Варто відзначити, що чомусь "історія" терористки перебивалася кадрами п'ятого президента України Петра Порошенка і його сім'ї. Кому цікаво - дивіться: https://bykvu.com/ua/bukvy/pomilovannaja-zelenskim-ubijca-kontrrazvedchika-haraberjusha-vydala-fejki-o-zverstvah-sbu/ Увага! Відео містить фейки і касапську пропаганду.
фашистська мішпуха пукіна АКТИВНО протедіє НАЦІОНАЛЬНІЙ розбудові бувших колоній і пропонує "мишибратство"без національностей а-ля"савєцкій чілавєк" під керуванням пукінської фашистської мафії. Це ж ОЧЕВИДНО.
Саме тому для мішпухі пукіна(а там переважно ашкєназі=совки..) НАЦІОНАЛІЗМ це горе.. ну дуже не хочеться пукіну про своїх родичів-шаломових а лаврову про маму розказувати.. =сором'язливі ті покидьки ..ДУЖЕ!!
старый канал (порошенко-медведчук) вышел из строя