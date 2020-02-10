 Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Российской газете", опубликованном 10 февраля.

По словам Лаврова, РФ также может рассмотреть возможность отправки своего посла в Украину.

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал Лавров.

Глава российского МИДа также рассказал о своей встрече с украинским коллегой Вадимом Пристайко на нормандском саммите в Париже.

"Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения", - сказал российский министр.

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При этом Лавров выступил против создания барьеров между двумя странами, в том числе путем отмены авиасообщения и сокращения железнодорожного, указав, что контакты важны для обеих сторон.

"Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сообщил Лавров.

Напомним, Киев отозвал посла из РФ в 2014 году.