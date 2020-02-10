 Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

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На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

Глава Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной экспертной миссии, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал он в твиттере из Женевы.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.