 Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.
На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.
Глава Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.
"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной экспертной миссии, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал он в твиттере из Женевы.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
Та і лайків ти вже назбирав
Тобі не зрозуміти.
Але що ми бачимо?- В той час коли Австралія зробила карантин на острові за 2000 миль від материка наша зелена влада після зустрічі на телекамери в Борисполі туристів з Китаю їх просто відпустила по домам. Таксі, маршрутками і поїздами.
Вибачте, але як людина, котра має таки деяке відношення до медицини, скажу:
Бомба вже закладена, часовий механізм уже цокає.
None None.