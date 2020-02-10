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 Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (18:00 киевск. воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

Глава Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.

"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной экспертной миссии, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал он в твиттере из Женевы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174696
 
 
 Топ комментарии
 
Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші люблять тишу.
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3 тыс. новых потому что лаборатории больше не в состоянии определить, ситуация в раз 10 занижена уже явно, да и спада не заметно.
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Скоро выйдут на реальные цифры ,,, а они нехилые для них то !!!
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Как правило самое страшное и происходит там куда власть начинает "звертати увагу".
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Наразі основна увага влади до питання продажу землі .
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Было цікаво, як деякі зможуть до цієї новини приплести владу в негативному світлі?
Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2471

Та і лайків ти вже назбирав Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2471
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Я тут не з-за лайків, а за правду і за Україну.
Тобі не зрозуміти.
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3 тыс. новых потому что лаборатории больше не в состоянии определить, ситуация в раз 10 занижена уже явно, да и спада не заметно.
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Скоро выйдут на реальные цифры ,,, а они нехилые для них то !!!
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Прочёл в Твиттере . Китайская компания Tencent слила реальные масштабы эпидемии : 154023 инфицированных и 24589 умерших ... .
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Помітив що важкі хворі помирають. Тобто, із 36000 -6500 можуть померти.
Але що ми бачимо?- В той час коли Австралія зробила карантин на острові за 2000 миль від материка наша зелена влада після зустрічі на телекамери в Борисполі туристів з Китаю їх просто відпустила по домам. Таксі, маршрутками і поїздами.
Вибачте, але як людина, котра має таки деяке відношення до медицини, скажу:
Бомба вже закладена, часовий механізм уже цокає.
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Как то странно. Если посмотреть карту заболевания, то в основном в провинции Хубей ( там где Ухань) 871 умерший, а выздоровевших не так уж много. А в других провинциях может на 1 умершего быть 200 выздоровевших. В Хубее плохо лечат?
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Ну, где тот комментатор с канадским флажком, который рассказывает об ультраразвитых мегаполисах Китая?
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Брехня ... Знайомий поляк - колега по роботі, спілкувався зі своїм братом який був у відрядженні в Китаї і той каже що в другій половині січня там вже було більше 10000 померлих ...
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Охотно верю, даже без доказательств. Это даже заочно можно утверждать.
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_На чумном параходе в Японии уже 130 (выявленных) заражённых. Ох, чую я кетайцы безбожно - по-коммунистически - врут.
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