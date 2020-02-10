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Все про:Минобороны (6269) Бронежилет (50) Загороднюк (121) Марченко Дмитрий (30)

 Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк

Министерство обороны нет причин возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - сказал Загороднюк.

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Он ожидает, чтобы следствие по этому делу было беспристрастным.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-либо участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь", - сказал Загороднюк.

Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

Также смотрите: "Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!" - перепалка с прокурорами после суда над Марченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3174694
 
 
 Топ комментарии
 
Хай Марченко і решта тих, кого ви загребли, зе-уроди, подадуть на вас в суд і злуплять величезні компенсації за моральні збитки та репутацію.
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сцуко, за что тогда судят зелибобы вонючие
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Знаешь в чем главная проблема всех обличителей? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Хай Марченко і решта тих, кого ви загребли, зе-уроди, подадуть на вас в суд і злуплять величезні компенсації за моральні збитки та репутацію.
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Нє дєржі так рот, а то чья-то піська может тєбє туда залєтєть.
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Тут они хитро, просили у судей и те приняли решение, вот интересны аргументы, с какими оброщались к судье. Но компенсация по любому и по практике - близко к сумме гарантии, тойсть, кое кто стабильно мог бы на западе стать милионером за пару месецов. Если не ошибаюсь, боевому офицеру за 100 лимонов сумма была.
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От ще б, було суперсправедливо, щоб заплатили це не ми, платники податків, а саме ті, хто розкрутив цю справу.
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*****, за что тогда судят зелибобы вонючие
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Только вот вопрос, а на сколько реально они спасут бойца от вражеской пули при их технических параметрах
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Знаешь в чем главная проблема всех обличителей? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Абсолютно эти же, из этих партий, а мы тебе верим конечно.. ты ж все знаешь - кто и какие броники из каких партий носит..
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Мне абсолютно фиолетово веришь ты, тело, или нет. Это ты, убогое, должен доказать обратное.
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Я тебя не оскорблял, учись жить среди людей и вести себя по человечески.
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Нічого дивного.
Ця брехня, була одною з складових, брехливої кампанії проти Порошенка.
А зараз, ці хлопці, на стадії: «Рєбята, всьо вилєзло наружу, кого будєм сдавать?
Кто пєрвий прокукарєкал про бракованниє жилєти?»
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У Марченок-Бирюковых есть простой способ посадить в лужу следствие: надеть эти самые бронежилеты - и пострелять друг в друга. Они же качественные, ничего угрожать не будет?
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Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3174694
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Я считаю, что броники разлететься могут - проверять не собираюсь. Ты считаешь что все норм - вот и одевай, проверим
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А если броники выдержат, то забить тебя прикладами до синяков, которые оставляют пули. Ок?
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ты забьешь что ли? Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4209 Главное, "а если.." - значит ты и сам не уверен, выдержат ли броники, оговорка у тебя по Фрейду Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1168
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Одним из краеугольных основ римского права (на Западе и у нас) является принцип "презумпции невиновности". Доказывать должны как-раз обличители. Поэтому Портнов и Ко должны собрать зебилов, одень их в Броники и провести испытания. А мы будем посмотреть на этот цирк уродов.
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все тебе что то должны.. по законам жить не собираешься? Если что не подходит в суд подавай. Можешь европейский.
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"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - сказал Загороднюк.
Источник: https://censor.net.ua/n3174694»
Обана ! «Журналісти расслєдоватєлі соєвого мародьора», гдє ви? Ау?
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нехрена не понял, нет причин отозвать а в то же время, некоторые арестованны - то что получаеться! Одним словом, специалисты зебилтики загнали себя в ловушку - если броники не отзывает, то они отвечает стандартам и держит под арестом не выных людей, а если броники плохие, то командование ВСУ оставляет военных под угрозой не отозвав броники - короче они (члены зелёных чудиков) уже в западных странах могли бы присматривать статью и срок в заключение. Сами себя в цугцванге загнали. Ждёмсь какои ход будет в Украине.
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Бро, що ти хочеш від них?
Ну, от що може знати про фізико-балістичні характеристики араміду, весільний фотограф?
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шо-то похожее будет и с делом Шеремета...только зачем столько шума было и громких заяв...?!!! рейтинг все равно-"в крутом пике"...
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