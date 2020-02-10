 С начала года в Украине более 200 человек погибли при пожарах, - ГСЧС

"С начала года на территории Украины возникли уже свыше 5 тысяч пожаров. Из них в жилом секторе - более 2800 случаев. Количество погибших на них уже перешагнуло отметку в 200 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что чаще всего пожары возникают из-за халатности граждан и пренебрежения элементарными нормами пожарной безопасности.

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"Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", - отмечается в сообщении.