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 С начала года в Украине более 200 человек погибли при пожарах, - ГСЧС

В Украине в течение текущего года уже произошло свыше 5 тысяч пожаров.

"С начала года на территории Украины возникли уже свыше 5 тысяч пожаров. Из них в жилом секторе - более 2800 случаев. Количество погибших на них уже перешагнуло отметку в 200 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что чаще всего пожары возникают из-за халатности граждан и пренебрежения элементарными нормами пожарной безопасности.

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"Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3174693
 
 
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Это к сожалению большое горе и беда . Кстати обратите внимание на фото, где облако дыма, я сначала подумал, что там Санта Клаус помогает тушить пожар
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