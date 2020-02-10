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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4527) Кабмин (11589) Богдан Андрей (245) Ермак Андрей (82) Гончарук_Алексей (669)

 Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам

Премьер-министр Алексей Гончарук очень уважает мнение руководителя Офиса президента Андрея Богдана и помощника президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака. - Ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют. Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - отметил Гончарук.

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В то же время, он опроверг информацию, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента.

"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды", - заявил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3174692
 
   
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Його брєд розрахований на глядачів сватів та 95 кварталу, тобто зебілів.
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Тобто іде до таких самих невігласів-як і сам.
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Иду и советуюсь... (с). С кем?! С тем, кого ты сам недееспособным признавал?! Уже б сидел себе тихо-тихонечко... Так нет! Надо обязательно поболтать и вывалить какую-нибудь чушь.
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Гончарук: "Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам"


Очень короткий и смешной анекдот от Гончарука Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 98
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Узеленські тільки балаболити вміють. Кловуни, фулє, а діла ніц нема.
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Давайте не ображати клоунів. То - веселі люди.
У нас фрики. І дегенерати.
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всё что можно тут понять!!так это то что (гончарук)мало того что профан в экономике так ещё и какой то бред несёт непонятно на кого и на что расчитанный!!?? Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 4036 Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 3589 Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 6838
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Його брєд розрахований на глядачів сватів та 95 кварталу, тобто зебілів.
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он сам тебе об этом сказал?
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- Почему вы все время поддакиваете? У вас что, нет своего мнения?
- Нет, у меня есть свое мнение... но я с ним не согласен!
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Шефира и Сивоху забыл упомянуть...а так в общем- "мнение" Политбюро...как при совке... Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 185
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а Ермак и Богдан-по цепочке-в кремль:-как ваше мнение в.в....?
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А кто такие Богдан и Ермак чтобы с ними советоваться? Люди голосовали за Зе или за образ хорошего президента но точно не за этих двоих проходимцев.
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а вышло как вышло...по факту...два человека реально "рулят" страной...третий-на "подтанцовке"...далеко пойдём...
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Что этот Зе, что вся его банда - какая разница?
Все работают на х.уйла!!!
Каких других людей это Зеуйло могло привести на эти должности???
Только таких же малоросов как и оно само.
Дебилы, *****!!!
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Ти диви, який вже дорослий самостійний хлопчик! Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 661
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Песенка про меня, да
А я играю, а я танцую и песенки пою
Песенка про меня
Я хороший мальчик
Я люблю слушать музыку, да
Песенка про меня
Я хороший мальчик
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І не сподівайся. Вже навіть модератори відкритим текстом вказали на твою провокаторську сутність. Та й без них було зрозуміло.
На тобі орден павліка морозова - і в спам.

Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 6941
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Я одобрительно отозвался на Ваш пост - зачем вы меня провоцируете?
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Зайшов сюди - все передбачувано.
"Милиция! помогите! порохоботы зрения лишают!"
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...сыдыть Зеля на заборе -- всем советы раздаёт...
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А пам'ятаєш борцовські змагання у Суворовському (потім Богуна) училищі? От би туди зелю проти когось запустити.😵
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Та ти шо, сказився? -- Презедента б вбили і під мати заштовхали! ...таке б горе було... *(
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Построились фигуры на шахматной доске
Фигуры очень хмуры -- их жизнь на волоске... *)
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с Богданом, Ермаком и Зеленским
...от перестановки мест слагаемых -- сумма меняется...*)
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Сума збільшується, бо це нові батьки російської демократії.
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именно кацапской, а не польской или словацкой? А тебя все Огенты Крэмля Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 8744
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-- пока шо -- Зелю в последнюю очередь поминают... -- ...всё по чину -- лоху -- лоховское!
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Кесарю - кесарево, слєсарю - слєсарево, сепару - серпневої, а зебілам напитися зельонки досхочу.
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Кожній жінці по вірному чоловіку, а кожному чоловіку по дві коханки🤷👰
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-- две Коханочки -- мне уже лень.. -- возьми себе любую -- одну! ...*)
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Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
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сам ты можешь только с самоката упасть, падла в жилетке
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У него, судя по трем фоткам, с самокатом- так называемый- Сяокат. Ксаоми, корейский. Я его считаю чисто женским вариантом. Там- скорости- никакой, потому- падение ему если и грозит, то без всяких последствий. Вот тут, я бы добавил: к сожалению, без последствий.
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падение ему если и грозит, то без всяких последствий
Тут, как сказать, как говорила Джульетте тётя Этти:
Сейчас упала ты на лобик, а после -- ты на спину будешь падать...*)
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В том и фишка! Сборка у него- китайская. Однако, при профилактической разборке выясняется, что детали- корейские, включая и батарею и электронику. Всё- Самсунг.
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Вот тут- я пас. Прошу поверить- у меня нет смартфона, уже лет 10 как. Я их возненавидел. У меня, в двух подряд, какие-то одинаковые глюки появлялись: у меня слизывались все деньги! При смене страны, например. Это- при разных СИМ-картах! Потому, у меня простой кнопочный телефон, с тех пор. Вот такой я лох!
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-- усё! с салом налей, кум... я спатки... чао-какао. *)
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Андрюха!... ты Гений! -- научи меня разговаривать с Барышнями о самокатах, но про Любовь! -- я так ещё не умею...*)
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Это- очень просто! Едешь по городу... видишь тётю, на электросамокате... догоняешь... пристраиваешься рядышком и начинаешь хвалить её самокат и манеру езды. Заодно- увидев, что у неё отсутствует обручальное кольцо, предлагаешь заехать в кафешку, которая- вот она! Если тётя не боится выпить, пребывая за рулём, то задача- почти решена. Мне, однажды- так повезло. Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 9022
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Класно.
А то я так чемно =Льоша-самокат=.
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гончарук это прообраз быдла которое захватило зимний дворец и куражится, то в вазу насрет, то на самокате по кабмину катается, как и то епанько которое в позе лотоса на столах и под столом сидит...
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То не є**ко - то Малюська. Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 5143
Але мені подобається хід Ваших думок (с). Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 5143
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Такий кумедний цей Льошка. Інтуїція мені підказує, що його ось-ось почнуть бити, хто руками, хто ногами.
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