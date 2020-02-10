Гончарук: "Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам"

Об этом он заявил в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака. - Ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют. Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - отметил Гончарук.
В то же время, он опроверг информацию, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента.
"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды", - заявил премьер.
Очень короткий и смешной анекдот от Гончарука
У нас фрики. І дегенерати.
- Нет, у меня есть свое мнение... но я с ним не согласен!
Все работают на х.уйла!!!
Каких других людей это Зеуйло могло привести на эти должности???
Только таких же малоросов как и оно само.
Дебилы, *****!!!
А я играю, а я танцую и песенки пою
Песенка про меня
Я хороший мальчик
Я люблю слушать музыку, да
Песенка про меня
Я хороший мальчик
На тобі орден павліка морозова - і в спам.
"Милиция! помогите! порохоботы зрения лишают!"
Фигуры очень хмуры -- их жизнь на волоске... *)
...от перестановки мест слагаемых -- сумма меняется...*)
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Тут, как сказать, как говорила Джульетте тётя Этти:
Сейчас упала ты на лобик, а после -- ты на спину будешь падать...*)
А то я так чемно =Льоша-самокат=.
Але мені подобається хід Ваших думок (с).