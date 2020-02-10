 Гончарук: О кадровых назначениях советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам

Об этом он заявил в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака. - Ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют. Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - отметил Гончарук.

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В то же время, он опроверг информацию, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента.

"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды", - заявил премьер.