EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  4889  110
Все про:Зеленский (4529) Кабмин (11591) Богдан Андрей (246) Ермак Андрей (83) Гончарук_Алексей (673)

 Гончарук: О кадровых назначениях советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам

Премьер-министр Алексей Гончарук очень уважает мнение руководителя Офиса президента Андрея Богдана и помощника президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в интервью Факты ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень уважаю мнение этих людей (Богдана и Ермака. - Ред.), поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они имеют. Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них здесь несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - отметил Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук

В то же время, он опроверг информацию, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента.

"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как лидером нашей политической команды", - заявил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3174692
 
 
 Топ комментарии
 
Його брєд розрахований на глядачів сватів та 95 кварталу, тобто зебілів.
 показать весь комментарий
 
Гончарук: "Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам"


Очень короткий и смешной анекдот от Гончарука Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 98
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ермака - на все 300%, остальные - не в счёт. Он Ермака не только слушает, он ему каждый день отчёты строчит, докладывает вероятные планы и выполняет приказы. Как и Зелепух....
 показать весь комментарий
 
 
спочатку воно радиться з тими двома ви#...@дками, потім вже з зелемойським, отакої, круто?
 показать весь комментарий
 
 
Да и так ясно, что Гончарук - пустое место, технический премьер.
 показать весь комментарий
 
 
Виконує роль зіц-предсєдатєля Функа у виставі "Роги й копита" від 95-го кварталу.
 показать весь комментарий
 
 
Коментарі рівня дитячого журналу "Веселка" ! Ця "влада"порушує закони Конституції і навіть цього не приховує , бо не є фахівцями в цій сфері діяльності ( сіли не в свої сані !) ! Уряд підконтрольний лише Верховній Раді , а не як не представникам РФ чи олігархічних кланів ! Хоча і в раді їх хоч греблю гати ! Бо зміна Прізвищ олігархічних кланів ніколи не призводить до зміни системи керування Державою.
 показать весь комментарий
 
А хто такі єрмаг та богдан? Їх хто-небудь обирав ?
 показать весь комментарий
 
З твоїм характером, будеш ти, Льоха, козлом відпущення у зелених.
 показать весь комментарий
 
Богдана и Ермак - это 2 зашквара и спалившихся, что они от мафии работают и спалились, что они с русскими спецслужбами связаны.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх