 Разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе никак не изменит ситуацию с безопасностью, - Загороднюк

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - рассказал Загороднюк.

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Он отметил, что разведение никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

"Потому что если есть политическая воля в той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - отметил Загороднюк.

По его словам, украинская власть ведет переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе - железнодорожный мост в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ "Гнутово".

"Готовится только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - сказал Загороднюк.

Когда точно состоится новое разведения войск - пока не известно, потому что это зависит от Минских договоренностей.

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"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - отметил министр.

Напомним, на саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне". В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.