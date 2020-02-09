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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20620) Загороднюк (121) Трехсторонняя контактная группа (185) разведение сил (122)

 Разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе никак не изменит ситуацию с безопасностью, - Загороднюк

Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - рассказал Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ

Он отметил, что разведение никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

"Потому что если есть политическая воля в той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - отметил Загороднюк.

По его словам, украинская власть ведет переговоры о трех новых точках для разведения войск на Донбассе - железнодорожный мост в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ "Гнутово".

"Готовится только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - сказал Загороднюк.

Когда точно состоится новое разведения войск - пока не известно, потому что это зависит от Минских договоренностей.

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"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - отметил министр.

Напомним, на саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне". В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.

Источник: https://censor.net.ua/n3174690
 
 
 Топ комментарии
 
Бинго!!!

До ЗЕленых даунов стало доходить то, что до нормальных людей дошло уже несколько лет назад.
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Ничего до них не дошло. Они меняют свое вранье каждый день. Завтра скажет другое он или бубочка, или Пристайло с Ермаком.
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Хто придумав ці розведення? Оманський Нелох?
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По разному считают умерших уже в госпиталях. Если полностью -- 14 защитников в январе.
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Бинго!!!

До ЗЕленых даунов стало доходить то, что до нормальных людей дошло уже несколько лет назад.
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Ничего до них не дошло. Они меняют свое вранье каждый день. Завтра скажет другое он или бубочка, или Пристайло с Ермаком.
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Но этим его заявлением уже можно тыкать в нос ЗЕленому министру обороны, как сцаной тряпкой.
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Вообще ни на что не повлияет.
Бесполезное Минобороны, оказывается. Может его расформировать? Слить с ОПой - бесполезное должно слиться с бесполезным, чтобы стать бесполезнее вдвойне.
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Хто придумав ці розведення? Оманський Нелох?
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Просто Пуйло бачить що Зє слизняк і тисне ескалацією. А Зєля й радий підставляти 5 точку. Добре що в Пуйла невеликий (черевик).
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Так зачем Бубочка в Золотом так старался? Чтобы поручкатся с Ху-Пу?
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>Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3174690
значит зеля не украина, он хочет развести всех по всей линии наступления парашки
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Зеленой жопе и зегенератам это пару лет пытались объяснить, но они как австралопитеки, до них не доходит.
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не прошло и полгода и зоркый сокол увидел что четвертой стены нет и сбежал редкие зеленые дебилы
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..разведение сторон по кремлевски, ставит целью, восстановление Луганской и Донецкой обл. в прежних админ. границах с последующей их полной оккупацией, особенно важен для них юг..выход к азовскому морю, портам марика, бердянска и днепровской воде...почему ведутся на хрень эту дешевую наши нынешние военные и политики -не понимаю...и пока не будут реализованы мечты карлитто кремлевского в этой части, война не прекратится ни при каких обстоятельствах...силой взять указанные обьекты теперь проблематично, решили лохов в такой способ развести и пока получается....
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Они очень серьезно рассмотрели этот вопрос...хахаха...Министр обороны сделает так, как скажут взрослые дяди.
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Это не совсем так.... Ситуация изменится в худшую для нас сторону..Именно поэтому враг и настаивает... Чего ещё может добиваться враг, кроме ухудшения наших позиций ?
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