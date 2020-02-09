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 Политика Украины
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Все про:Министерство по вопросам оккупированных территорий (414) Резников (13) Министерство по делам ветеранов (52) Гончарук_Алексей (669)

 Новосозданное МинВОТ возглавит представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников, - Гончарук

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резникову", - сказал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые министерства должны быть разделены, - Зеленский на встрече с Гончаруком

Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы в ближайшее время. При этом министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.

Напомним, 5 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у Владимира Зеленского заявил, что в соответствии с заданием президента Украины Кабмин принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3174689
 
 
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То об"єднуть, то роз"єднуть. Роботи невпроворот і всі при дєлє.
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Я внесу, а парламент поддержит Источник: https://censor.net.ua/n3174689
Нормально, да? И- никаких сомнений у самокатчика. Полнейший одобрямс. Шо-то Брежнев вспомнился... Голосование... За- единогласно... Навеяло, в общем.
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Рєзніков. І знову російська фамілія. Та хоч аб на вигляд не дебіл. Просто рига?
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ПОШУТИЛ ? )))))))))))))
Еврейская фамилия (обыкновенно в варианте «Резник», реже «Резников» или «Резниченко») образована от русского/украинского наименования шойхета - человека, занимавшегося ритуальным убоем скота у верующих евреев (см. «Резник (профессия)». Соответственно, этимологически фамилия родственная фамилии «Шойхет» и её вариантам.

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То об"єднуть, то роз"єднуть. Роботи невпроворот і всі при дєлє.
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Я внесу, а парламент поддержит Источник: https://censor.net.ua/n3174689
Нормально, да? И- никаких сомнений у самокатчика. Полнейший одобрямс. Шо-то Брежнев вспомнился... Голосование... За- единогласно... Навеяло, в общем.
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Так куда будет назначен Резников,..... в Министерства ветеранов и оккупированных территорий или в Трехстороннюю контактную группу? Так он уже, в этой контактной группе и давно. Из статьи, кто нибудь понял?
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При этом министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3174689 По-моему- всё очевидно.
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Это такое сокращение госаппарата на 10%, самокатчик?
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Ще один прохіндей став міністром. Раніше Рєзніков розкрадав Київ, будучи секретарем Київради. Тепер знову сів на грошові потоки.
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