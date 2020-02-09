 Новосозданное МинВОТ может возглавить представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резникову", - сказал Гончарук.
Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы в ближайшее время. При этом министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.
"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.
Напомним, 5 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у Владимира Зеленского заявил, что в соответствии с заданием президента Украины Кабмин принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.
Еврейская фамилия (обыкновенно в варианте «Резник», реже «Резников» или «Резниченко») образована от русского/украинского наименования шойхета - человека, занимавшегося ритуальным убоем скота у верующих евреев (см. «Резник (профессия)». Соответственно, этимологически фамилия родственная фамилии «Шойхет» и её вариантам.
Нормально, да? И- никаких сомнений у самокатчика. Полнейший одобрямс. Шо-то Брежнев вспомнился... Голосование... За- единогласно... Навеяло, в общем.