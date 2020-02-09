EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  9269  234
Все про:пенсионеры (662) Пенсионный фонд (361) пенсия (1882)

 В Украине 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен, - ПФ. ИНФОГРАФИКА

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 грн.

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд на facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике, 75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту. Им в среднем выплачивают 3064 гривны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"

Еще 12,8% пенсионеров получают помощь от государства по инвалидности. Средний размер пенсий в этой категории - 2641 грн.

5,7% от общего количества стали пенсионерами в связи с потерей кормильца. В среднем они получают 2916 гривен в месяц.

Наименее многочисленные категории пенсионеров - за выслугу лет (5,4%, средний размер выплат 4500 грн) и социальные пенсии (0,7%, 1644 грн).

Из общего числа пенсионеров 2,6 миллиона продолжают работать. Если учесть все категории, средний размер пенсии в Украине - 3082,98 грн.

Также читайте: "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

В Украине 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен, - ПФ 01

Напомним, по данным Минсоцполитики, 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума. Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3083 гривны.

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. При этом дети - 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

Источник: https://censor.net.ua/n3174688
 
 
 Топ комментарии
 
Чому так мало? Пенсія судді 41 тисяча гривень плюс нормальна пенсія 2 тисячі гривень, отже середня по їх методиці 21, 5 тисяч гривень?
 показать весь комментарий
 
Средний размер пенсий? Это кто-то ест филе , а кто-то грызет обглоданные кости, но в среднем они все едят мясо....
 показать весь комментарий
 
Один сьедает 2кг колбасы в День , а другой Ничего, в Среднем Они едят по 1 кг.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Когда Порох решил заняться и пенсиями а не только зарплатами рост в (5 раз в гривнах или 1,5 в долларах) так сразу зе пришёл ну и 35 гривен в год рост 💪
 показать весь комментарий
 
 
так это не рост - инфляция быстрее такого роста. Это снижение.
 показать весь комментарий
 
 
..пенсии в "чувство" приведите, упыри дебильные..те кто числясь при совке "насальника" и тогда воровали, что шубы заворачивались и на пять поколений вперед...физиологически человек потреблять на пенсии одинаково должен, а не так, что один и тот же хряк или льошка всю жизнь в три горла жрать, а другой, работяга какой, еле концы с концами всю жизнь сводить, светв белого не видя...Майдан, напомню, за справедливость стоял...
 показать весь комментарий
 
 
в основном получают пенсию по 65 баксов... седьмой год злочинна влада при владі
 показать весь комментарий
 
 
Это что кретины решили похвалится или что ну что за уроды сплюсовать нищенскую пенсию простых пенсионеров с пенсиями судей прокуроров президентов ВВЕРХ ЦИНИЗМА И ПОДЛОСТИ ЧТОБ ВЫ ТАК ЖИЛИ НА 2000 ГРН ВСЮ ЖИЗНЬ как живет основная часть пенсионеров УРОДЫ НАШЛИ ЧЕМ ХВАЛИТСЯ ДЕГЕНЕРАТЫ В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 7744
 показать весь комментарий
 
 
Количество работающих в Украине будет уменьшатся, а количество пенсионеров только через 10-20 лет уменьшится, если их раньше законами не уничтожат.
 показать весь комментарий
 
На хрен мне твой средний размер пенсии, когда у меня пенсия 1700 грн., и что, мне от этого легче, что средний размер пенсии 3000 грн.?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, что министры, которым нужна резиновая няня, чтобы думать, тебе не помогут.
 показать весь комментарий
 
Если тебе изменила жена,- радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству (с)
 показать весь комментарий
 
А можно поинтересоваться медианной пенсией, а не средней?
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнил бородатый анекдот времён СССР. - Воспитательница в детском саду говорит детям:
- В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
Вовочка расплакался:
- Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!
 показать весь комментарий
 
 
Можешь поехать в Северную Корею, там тоже лучше всех.
 показать весь комментарий
 
Помните о том как считают среднюю пенсию:
Вася ест стейки а Петя ест макароны. В среднем оба едят пельмени.
Не знаю где они берут среднюю пенсию, но на моей улице все до единого пенсионеры получают меньше 2 000 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Знову пенсіонери винні-мало вмирають...Поряд з цією таблицею по пенсіям повинна бути таблиця по кількості мільйонів бюджетників з їх зарплатами.Розплодили дармоїдів,що отримують в 5-30-100 разів плату більшу за пенсію,а пенсіонери ,що пропрацювали по 30-40 років собі на пенсію ,отримують копійки по гібридним, фальшивим пенсійним законам.Треба керівникам держави просто мати людську совість і гідність,щоб навести лад в цьому кошмарі,а не цькувати пенсіонерів.
 показать весь комментарий
 
 
37 миллионов населения, 11,3 миллиона пенсионеров, работающих 7.7 миллионов, это те которые платят пенсионку остальные дети и безработные. Откуда могут взяться деньги в пенсионном фонде? Только дотации из бюджета. Откуда деньги в бюджете, если работающих 7.7 млн., только от МВФ. МВФ просто так денег не дает, пора возвращать долги и просить новые кредиты. Чтобы расплатиться по долгам опять таки нужны деньги, для этого нужно что-то продать. Продать можно что, конечно госсобственность. Причем нужно срочно, это значит по дешевке. Земля самый лучший и последний товар. Вот и все. Не тратьте куме сили, опускайтеся на дно.
 показать весь комментарий
 
 
11 миллион пенсионеров. Это все атавизмы совка. В цивилизованных странах люди выходят на пенсию в 70 лет.
 показать весь комментарий
 
Народ тунеядец объедает государство. Надо положить этому конец.
 показать весь комментарий
 
Пенсионеры прикрываясь "старостью" не работают, не платят налоги, не идут в армию. Зато толпами сидят в интернетах и учат всех как надо работать, как надо защищать Родину, как надо руководить страной, плюются ядом во "врагов народа"(это у них привычка еще с совка).
 показать весь комментарий
 
У моей матери (28 лет стажа) - 1752 грн. И зарплата была хорошая: методист в детсаду (120-140 р) получала последние годы в совке, в Украине там в купонах - не скажу сколько... Стаж небольшой, конечно. Наверное, из-за этого и пенсия маленькая. А вынуждена была уйти с работы в 90-х в малый бизнес, потому что на ту зарплату прожить было невозможно. Сейчас, я ей даже не говорю, какая у нее пенсия, все равно она на мои средства живет. Молча снимаю, говорю, что уже добавили - 2000 с копейками, чтоб она не расстраивалась.
 показать весь комментарий
 
 
Средняя между пенсией,например,самых" честных" судей в 11 тыс и отработавших на производстве в 1900. При этом коммуналка все эти 1900. Правда есть чем похвалиться? Но скотам пенсия зачем? Пусть сдохнут( мы организуем все необходимое для этого условия),а деньги отдадим мировым
банкирам. Правда мы( Гончарук) классно и правильно управляем? Нет,согласно ИНДЕКСУ ЦЕН,твари до Вас и вы БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ должны были ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ пенсии МИНИМУМ на 300%!!! БЕЗ УСЛОВИЙ. Тогда минимальная пенсия должна быть~ 2700 грн. МИНИМАЛЬНАЯ в государстве где минимальная пенсия может быть меньше прожиточного минимума( ну мы ж не люди,а животные ибо для людей подобная логика не допустима,а собакам в театр можно и не ходить).Надо ставить вопрос об не выплате налогов для государства и увольнении госаппарата до минимума всего~ 27 000 по всей Украине(в пропорции как пенсия).Нахрена они нам сдались в таком количестве как сейчас и с такой работой?Все равно при ЛЮБОЙ проблеме остаёмся один на один с проблемой, лучше помощи у громады просить!
 показать весь комментарий
 
придурок у тебя член 9 см а у Кивы 30 в среднему по 18.5 я думаю это нормально
 показать весь комментарий
 
Зп госчиновников необходимо привязывать к минимальному прожиточному минимуму. Про миллионные надбавки и премии это вообще дичь - какое то узаконенное воровство из бюджета. Пусть тот, кто отвечает за пенсии, попробует прожить 1 месяц на среднюю пенсию 3000! Хотя, я уверен, что тут наврали, т.к. большинство стариков получают менее 2х тысяч.
 показать весь комментарий
 
 
У меня семья выходцев из завода Арсенал, проработавших там в совке и 90-00. В итоге по пенсиям
- Бабушкина = минималка + 300грн
- Мамына = Минималка + 100 грн
- Брат Мамы = минималка.

Мама и ее брат были инжинерами, мама еще и зам начальника департамента.
Бабушка была бригадиром на хим производстве.

Где **** вашу пенсия хотя бы "средняя" 3000грн?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх