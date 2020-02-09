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 За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращению установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав

Гражданин Украины из команды лайнера Diamond Princess, заразившийся коронавирусом, направлен в японскую больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. Минздрав Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", - сказано в сообщении.

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У Государственной пограничной службы Украины есть перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", - сообщили в ведомстве.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174687
 
 
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Быть говном для общества. Русским на лайнере хорошо.
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Пздц.. идиоты... устанавливаеться для вероятно инфицированных КАРАНТИН В ИЗОЛЯТОРЕ а не наблюдение бабушкой терапевтом раз в день!!!
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"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней."Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Комент,як я розумію, був не про японців,а про оце-
По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Невже японці дурніші встановили карантин на 14 днів для 3700 осіб аби не захворіли мільйони, а у нас ласкаво просимо - нехай всі хворіють.
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с моей скромной т.з. их, по приезду, следует поместить в банку с марганцовкой... а шо... мальфаров пригласить, пускай пляшут и в бубен бренькают. И этим, уксусом в полночь поливать. Не знаю зачем, но поливать. И так 14 дней... не уверен, вылечит или нет, но запомнят на всю жизнь...
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Японцы же уже подтвердили, что 1 украинец инфицирован... Мало того, что зеленая плесень экономику угробила, территории оккупанту сливает, Землю продает, так еще и всю Украину коронавирусом заразит.
Велосипедисты апокалипсиса.
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