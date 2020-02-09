 За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращении установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. Минздрав Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

У Государственной пограничной службы Украины есть перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", - сообщили в ведомстве.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.

Также читайте: NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу