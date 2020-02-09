 За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращении установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. Минздрав Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", - сказано в сообщении.
У Государственной пограничной службы Украины есть перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.
"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", - сообщили в ведомстве.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.
По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.Источник: https://censor.net.ua/n3174687
Велосипедисты апокалипсиса.
Но придуркам лишь бы зраду откопать.
Считаем: выявили, что каждый 5-й болен (70/336).
За неделю протестировали 336 человек - это десятая часть всех пассажиров.
За следующие 2 недели проверят ещё 336+336=700 человек (приблизительно). Из них 140 человек отправят в больницы Японии.
Не проверенных останется 3700-700=3000 человек, среди них каждый 5-й болен, то есть 600 больных или носителей.
Но через 2 недели карантин закончится и всех отпустят. 600 больных окажутся невыявленными и тоже будут свободны.
https://twitter.com/i/status/1225254750234406913
Ось про той лайнер пишуть в South China Morning Post
Coronavirus: total infections on board Diamond Princess cruise ship rises to 64
Це українців мало, але ж в екіпажі не тільки українці.
Аптечні спостереження @pharmazzzevt
Щойно замовили увесь таміфлю, що є в аптеці. На 6000 грн.. Трошки підозріло.
Передзвонюю по номеру:
- Аптека, слухаю вас.
Ну нє сукі?
ficus50@ficus501
Вони хочуть все скупити та підняти ціну? Незрозуміло. А навіщо ще?
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
Щоб до нас не ходили, бо в них дорожче. Конкуренція.
ficus50@ficus501
От падлюки. Ну ви ж не продасте весь? Ви можете їм відмовити?
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
Відмінила замовлення і все. Якщо реально хтось прийде, то зробити повторно справа трьох секунд.
Vadim Power@InvokerPower
в чем проблема, продать им препарат и заказать новый?
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
В тому, що його ніхто купляти не збирається, заказ анулюється через 48 годин, а продати в цей час ми його не можемо, бо він зарезервований. Це підла практика дискредитації конкурентів.