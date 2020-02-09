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 За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращении установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав

Гражданин Украины из команды лайнера Diamond Princess, заразившийся коронавирусом, направлен в японскую больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. Минздрав Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", - сказано в сообщении.

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У Государственной пограничной службы Украины есть перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", - сообщили в ведомстве.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174687
 
 
 Топ комментарии
 
Невже японці дурніші встановили карантин на 14 днів для 3700 осіб аби не захворіли мільйони, а у нас ласкаво просимо - нехай всі хворіють.
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Будет Диджитал наблюдение от зеленых клоунов.

За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращению установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3078
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Японцы же уже подтвердили, что 1 украинец инфицирован... Мало того, что зеленая плесень экономику угробила, территории оккупанту сливает, Землю продает, так еще и всю Украину коронавирусом заразит.
Велосипедисты апокалипсиса.
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"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней."Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Комент,як я розумію, був не про японців,а про оце-
По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Ну так написано, украинец сейчас лежит в больнице в Японии и будет там находится не меньше 14 дней. Зачем его второй раз ложить на 14 дней в больницу после выписки из японской ?
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На карантин.Там про всю команду,а не про одного человека.
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Так они и так будут проходить лечение в Японии. Их же не вытащат с корабля и скажут, так, давайте летите в свою Украину с вирусом.
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Невже японці дурніші встановили карантин на 14 днів для 3700 осіб аби не захворіли мільйони, а у нас ласкаво просимо - нехай всі хворіють.
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с моей скромной т.з. их, по приезду, следует поместить в банку с марганцовкой... а шо... мальфаров пригласить, пускай пляшут и в бубен бренькают. И этим, уксусом в полночь поливать. Не знаю зачем, но поливать. И так 14 дней... не уверен, вылечит или нет, но запомнят на всю жизнь...
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Японцы же уже подтвердили, что 1 украинец инфицирован... Мало того, что зеленая плесень экономику угробила, территории оккупанту сливает, Землю продает, так еще и всю Украину коронавирусом заразит.
Велосипедисты апокалипсиса.
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Вообще-то в статье написано, что этот инфицированный украинец до полного излечения будет пребывать в японской больнице.
Но придуркам лишь бы зраду откопать.
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Будет Диджитал наблюдение от зеленых клоунов.

За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращению установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3078
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только трындеть и рапортовать могут, никакого доверия к этим дилетантам нет..
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"С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования".

Считаем: выявили, что каждый 5-й болен (70/336).
За неделю протестировали 336 человек - это десятая часть всех пассажиров.
За следующие 2 недели проверят ещё 336+336=700 человек (приблизительно). Из них 140 человек отправят в больницы Японии.
Не проверенных останется 3700-700=3000 человек, среди них каждый 5-й болен, то есть 600 больных или носителей.
Но через 2 недели карантин закончится и всех отпустят. 600 больных окажутся невыявленными и тоже будут свободны.
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А чего про животных молчат, их эта зараза не берет, что ли?

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Да вроде не молчат.
https://twitter.com/i/status/1225254750234406913
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Да, попали серьёзно ребята. Не позавидовать. Сейчас- в Японии холодно, потому работает обогрев кают. Он представляет из себя тёплую воздушную струю воздуха, подаваемого в каждую каюту. Что имеем? А то, что если это каюта инфицированного, то зараженный воздух неминуемо попадает в коридоры! Члены экипажа, в отличие от пассажиров, продолжают перемещение по этим самым коридорам! Их шансы подхватить заразу- выше в разы, чем у остальных, пока что здоровых пассажиров! Я, например- именно так вижу ситуацию.
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Возможно, что там усиленно дезинфицируют...Важно другое, они здоровых отпускают или они продолжают сидеть в каютах?

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Никого не отпускают! Пассажиры- по каютам. Экипаж- работает.
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Кстати, не совсем представляю себе такое опрыскивание в коридорах, когда из дверей каждой(!) каюты- поступает воздух, ввиду обогрева.
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А гарантия есть, что проверенные на тесте позже не заболеют? Ведь это замкнутое пространство, замкнутый круг...
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В том и всё дело... Однако! Карантин- есть карантин! С японцами- не забалуешь.
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А де зараз їдять пасажири,якщо сидять по каютах?Виходить,що екіпаж їм їжу розносить,чи хто?А хто прибирає,міняє постіль,рушники?Якщо все це робить екіраж,то їм не позавидуєш,як вони там з усім справляються.І тоді виходить ще +лишні контакти з пасажирами.
Ось про той лайнер пишуть в South China Morning Post
Coronavirus: total infections on board Diamond Princess cruise ship rises to 64
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Не сомневайтесь- разносят по каютам, именно члены экипажа. Может быть у них спецуниформа имеется, типа костюма химзащиты? На судах такая есть, правда количество комплектов- ограничено очень. Могли и японцы подвезти...
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Жах.Їх же мало,а пасажирів три тисячі.Там і без вірусу можна ноги протягнути від роботи
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Чому мало? Там 25% від загальної кількості - члени екіпажу.
Це українців мало, але ж в екіпажі не тільки українці.
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Есть такое понятие, на контракте пассфлота: санминимум. Никакой иной член экипажа, у которого этого санминимума нет, не имеет права даже заглядывать в отсеки, связанные с приготовлением еды. А разнести эти тонны, по всему судну, в каждую каюту- таки каторга. Хотя, в связи с ЧП, возможны какие-то особые условия. То есть: на санминимум- просто наплюют. Я такого не исключаю.
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аптечний детектив

Аптечні спостереження @pharmazzzevt
Щойно замовили увесь таміфлю, що є в аптеці. На 6000 грн.. Трошки підозріло.
Передзвонюю по номеру:
- Аптека, слухаю вас.
Ну нє сукі?

ficus50@ficus501
Вони хочуть все скупити та підняти ціну? Незрозуміло. А навіщо ще?

Аптечні спостереження@pharmazzzevt
Щоб до нас не ходили, бо в них дорожче. Конкуренція.

ficus50@ficus501
От падлюки. Ну ви ж не продасте весь? Ви можете їм відмовити?

Аптечні спостереження@pharmazzzevt
Відмінила замовлення і все. Якщо реально хтось прийде, то зробити повторно справа трьох секунд.

Vadim Power@InvokerPower
в чем проблема, продать им препарат и заказать новый?

Аптечні спостереження@pharmazzzevt
В тому, що його ніхто купляти не збирається, заказ анулюється через 48 годин, а продати в цей час ми його не можемо, бо він зарезервований. Це підла практика дискредитації конкурентів.
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14 дней должно пройти с момента последнего обнаружения
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...ну да, обстэжэння их ждет...если выживут дай Бог...где обстежэння, в Киеве?..кем?..с помощью чего?..ни сыворотки, ни лекарств, ни протоколов для лечения...
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