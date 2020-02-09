 В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал Гончарук в интервью Факти ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

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В то же время, некоторые министерства ждет усиление. Прежде всего, социальный блок. Гончарук считает, что в стране, где более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.