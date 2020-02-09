 В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал Гончарук в интервью Факти ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.
В то же время, некоторые министерства ждет усиление. Прежде всего, социальный блок. Гончарук считает, что в стране, где более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.
-- забиваю Авторское Право на названия, при свидетелях! -- *)
закон сообщающихся сосудов (кумовья-знакомые-родственники-95кв)))еще никто не отменял
Родственников в Мокшандии не имею, пять поколений моих предыдущих жило в Слобожащине.
Отвечаю по Тексту:
1. В начале сотворил Бог небо и землю.
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
...нет ничего такого, чего бы уже небыло...
Гончарук, человек не бедный, с транспортом -- вам и не снилось..., дурачка из себя корчит? -- так это не всякому умному дано...
Шо там щас с Гройсманом? -- как себя чувствует его Электронная Декларация?
...я уже мовчу за евоную жинку с тиощей...
Вокруг, всё очень интересно...*)