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 Политика Украины
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Все про:сокращение (264) чиновник (1394) Гончарук_Алексей (669)

 В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук

Государственный аппарат в 2020 году будет сокращаться, но некоторые направления в Кабмине будут усилены.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал Гончарук в интервью Факти ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине. ВИДЕО

В то же время, некоторые министерства ждет усиление. Прежде всего, социальный блок. Гончарук считает, что в стране, где более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.

Источник: https://censor.net.ua/n3174685
 
 
 Топ комментарии
 
Это пока за счёт сокращения парикмахерской в Кабмине. В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8435
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сократится /Это обещание. А это факт. Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 .
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Это пока за счёт сокращения парикмахерской в Кабмине.
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Чим більше посилиться соціальний блок уряду, чим більші будуть зарплати в соц блоці уряду, тим менше буде людей в Україні за межею бідності?
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сократится /Это обещание. А это факт. Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 .
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Тупой популизм. А чего не на 100% или на 40%, или на множитель Дубилета 0.8888?. Где обоснование цифр?
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считаешь, перед тобой кто-то должен отчитываться?
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Лишнехромосомное, ты-то должен всё на веру принимать - "У меня есть мечта..."
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блондинка. какая мечта твоя? какое житие твое, пес смердячий?
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Лишнехромосомное, возвращайся на "форум для адекватных форумчан" там ты сделаешь открытия, что у Свинарчука мама - дура, а у Порошенко - ботинки грязные, когда он по лужам от народа "убегал" и получишь кучу благодарностей.
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Да, должен. Обязан. Это чмо сидит на своем месте за счет моих налогов. Я от государства не получаю ни копейки и только плачу налоги. Поэтому имею полное право требовать отчёт о эффективности трат этих средств.
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А когда сократят зебилов малоросов с зарплатами 1млн грн в месяц?
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Что значит усилен,количеством,качеством ума,весом,авторитетом?
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"Форме, в наше время, придаётся большое содержание!" (к/ф Чародеи)
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Офис Госаппарата в Офисе Кабмина

-- забиваю Авторское Право на названия, при свидетелях! -- *)
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Оптимизировать государство - очень расплывчатое понятие. Как бы после вашей "оптимизации" от Украины ничего не осталось.
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Яке нікчемне створіння! Нехай навіть на 90% скоротять свій "апарат", від цього економіка не запрацює! ДЕБІЛ!!!
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Экономике станет легче без коррупционеров.А 10% это конечно маловато.
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Правильно. Тут я с ним заодно. Многим было плохо жить с кофе, печеньками, кондиционером, и вымытым кем-то туалетом. Они скучали и требовали перемен. Теперь будут жить со стаканом паленой водки на морозе у базарного прилавка, унылыми рожами злых покупателей и грязным сортиром. Печеньки вряд ли будут, но ведь не в печеньках счастье
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На 90% сократить госаппарат, оставшимся официально поднять оклад на 90%, пахать будут в поте лица, деваться им не куда.
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Воно то, канєшно, може і так. Але з преміями собі ніхто не постіснявся.
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За что премии, они что-то производят, кровопийцы?
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Мабуть, якось ефективно розподіляють бюджетні кошти...
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тока же шо новую няню искал для усиления. верим...
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Ему по его наклонностям не няня нужна, а нянь. Усатый.

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Надо минимум сократить на 50%, а 10% - фигня самая настоящая.
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Гончарук - один из лучших премьеров за всю историю Украины
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а ты лучший жополиз за историю вселенной
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Тю... отсчет начался только в мае 2019 благословенного года, когда стране явился мессия-сын Сруля... так что, Вселенной и года нет...
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Не беріть приклад з **********. Гросік у них теж був великий вчоний з дипломом ПТУ.
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где-то на 10 сократится...где-то на 20 прибавится...
закон сообщающихся сосудов (кумовья-знакомые-родственники-95кв)))еще никто не отменял
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це точно всі заяви про зменшення завкінчуються ... суттєвим збільшенням.
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то что вы просрали никакой экономией не покроешь. популисты керовы
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10 млн бідні, а ще 10 млн це жебраки... і деякі ледве ноги тягнуть. Але є новий зелений уряд, який всіх розмістить у смартфоні, бо у смартфоні бідність не буде лякати. Ви задоволені, зебіли?
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новий зелений уряд успішно зменшує кількість бідних українців, пограбованих шоколадним кодлом
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Ага уменьшает они ж теперь при кловуне драпают за границу ещё больше чем при Пете..вот так и уменьшают...они ж все уже в Польше..А если все убегут, то ЗЕбилы вообще отрапортуют что наконец то бедность побороли
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Плохой вопрос, так не может задавать вопрос украинец, причём тут зебилы? Украина разворовывается с 1991 г.
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Ще раніше розкрадають Україна, з тих пір як приперлися ваші російські родичі.
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Ты опять нарываешся?
Родственников в Мокшандии не имею, пять поколений моих предыдущих жило в Слобожащине.
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Да что он такое несёт то...уже такое патякают шо наверно даже на Рашке такого бреда чиновники не несут..Во заливает ЗЕбилам в баки росу.
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-- шо они несут? -- все спрашивают...
Отвечаю по Тексту:
В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 93651. В начале сотворил Бог небо и землю. В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9365

2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
...нет ничего такого, чего бы уже небыло...
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А потім Бог створив Зелю, щоб народ розумів як треба брехати.
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Гончарук! Прощай самокат і нагодуй собак у пенсіонерок.
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Чё вы на том самокате все поехали?
Гончарук, человек не бедный, с транспортом -- вам и не снилось..., дурачка из себя корчит? -- так это не всякому умному дано...
Шо там щас с Гройсманом? -- как себя чувствует его Электронная Декларация?

...я уже мовчу за евоную жинку с тиощей...

Вокруг, всё очень интересно...*)
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Про Гройсман не знаю, не цікаво про нього. А от пенсіонерка не дочекалася грошей Гончарук, собачка голодна.
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Ну, я, допустим, реально поехал на самокате. В прямом смысле. Выкинул сиденье, встал и поехал, понятия не имея, шо там за кнопочки. Ну и... чуть не убился, через минут 10. Потому, теперь езжу аккуратней. А у Гончарука- гавно, а не самокат. Утверждаю- как эксперт! Не шучу.
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шота свежо питание, да серется с трудом... да и усиление "социального блока" за счет увеличения зарплат, шобы громче плакали и рыдали из-за сциального неравенства, расслоения и незащищенности... не, ну давайте, делайте, покажите... пока же на выходе один только большой жирный ноль...
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Після кожного скорочення кількість працівників апарату чомусь зростає. Дивна закономірність.
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А на оставшихся разделят их жалование ?
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Врет, мерзота! Тока кто??? Гончарук? А можэ Дубилет, который позавчера заявил о 300(трёхстах) бездельниках, которые разместятся в Кабмине, аки сотрудники министерства по диджитализации.
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Все кто активно выступают против законно избранной власти в Украине, враги кремлевские. УКРАИНА была, есть и будет, на ЗЛО всем врагам.
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За заклики проти демократії ви у спамі.
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А когда ЗЕбилы выступали против законно избранного Порошенко то они так понимаю были не врагами кремлёвскими, а щирыми патриотами? А сейчас если при ЗЕкловуне выступаешь против власти то ты враг кремлёвский. Я правильно тебя понял ЗЕбил??
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