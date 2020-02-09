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Все про:Россия (74880) США (16124) Салливан (25)

 Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки со времен окончания холодной войны.

Дипломат дал интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия, однако, по его словам, он намерен остановить спад в отношениях двух стран.

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"Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - заявил посол США в России.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который ушел в отставку. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником министра юстиции, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.

Напомним, в 2018 году Джон Салливан, который тогда был заместителем государственного секретаря США, заявлял, что цель агрессивных действий РФ - подрыв западных ценностей свободы и демократии. "Цель России - помешать национальному суверенитету стран на своих западных границах. Россия - не друг для небольших стран, она преследует неоимпериалистические взгляды. Из событий в Керченском проливе мы видим, что Россия продолжает нарушать суверенитет и целостность Украины и Грузии", - подчеркнул тогда Салливан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174683
 
   
 Топ комментарии
 
На Монику надежды нет,
Она совсем не там кошмарит -
Хуйлу передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
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Як можна з московитами триклятими ,окупантами та агресором співпрацювати? Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 5305 бодай повиздихали вони від пошесті якої! Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 7768
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Драник, ты уже бензином впрок запасаешься? Чы надеешься, что дефицита не будет? Там твоего Луку опять обосцали в Сочи...
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Як можна з московитами триклятими ,окупантами та агресором співпрацювати? Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 5305 бодай повиздихали вони від пошесті якої! Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 7768
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Спільно копати могилу для мокшанської імперії. Янкі стоїть з автоматом, мокша махає лопатою.
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Ukrainets UA Україна ж співпрацює.Повно товарів в супермаркетах наприклад.
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Это дипломатическая формула для смысла "принуждения к миру"
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Порошенко вмів вправляти мізки цим Салліванам...
А от на піар в Україні, махнув рукою. Як виявилось, фатально...
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Работайте. Остановите параше экспорт нефти и газа в Европу и Китай. Это для начала. Только окорочков Трампа им потом не давайте: пусть жрут друг друга. Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 410
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Ето оні звонят Путіну с поздравлєніямі на Новий Год?
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Из рубрики "Это любопытно":
"В октябре 2019 года Россия /имеется ввиду роисся/ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
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Ну как говорится - ничего личного, только бизнес !
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дык сша не нуждаются в импорте нефти и нефтепродуктов .они сами экспортируют...или ты венесуэльскую,которую сша для опытов закупают расейской считаешь?
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На Монику надежды нет,
Она совсем не там кошмарит -
***** передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
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Драник, ты уже бензином впрок запасаешься? Чы надеешься, что дефицита не будет? Там твоего Луку опять обосцали в Сочи...
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Белорусские производители дизельного топлива согласились увеличить поставки нефтепродуктов в Украину. Об этом пишет издание Enkorr со ссылкой на собственные источники в белорусских нефтяных кругах.
Сообщается, что в августе и сентябре 2019 года поставки будут увеличены с 220 и 190 тыс. тонн в августе-сентябре 2018 года до 250 и 260 тыс. тонн в месяц.https://ubr.ua/market/industrial/belarus-reshila-uvelichit-postavki-diztopliva-v-ukrainu-3885430


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И при чем здесь новости полугодичной давности? Или к тебе всё с запозданием доходит?
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А причем Лука и обоссал?) Это тебе,зебилу,коленки готовить перед куйло куэмаэстро сказал.Это у тебя,дрыща нетного, прокацапы шуфричи и медведчуки по Киеву гуляют. Беларусы Крым отжали?((
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Лука сам себя там в Сочи и обоссал? Ну тебе виднее, конечно.
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Плохо вы его знаете.Я тоже раньше так думал.Он за ЛИЧНОЕ глотку перегрызёт колхозной хваткой.И на пустых словах о плечом к плечу 20 лет рускую корову доит.Увидим в ближайшее.Не договорились,снова тарифы на транзит в гору лаптям пустит.Его можно клясть и ненавидеть,но он Политик.Мы от него настрадались,но как он Украине в 2014 помогал,невзирая на скулёж лаптей,от авиа топлива до военной техники....Украине на него обижаться реально некрасиво даже.А что за деньги-то дорога ложка к обеду.Он такой какой есть-свой не свой под хером не стой.
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Ах, да, в турборежиме уже успели за это время разъединить и соединить платёжки.
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Драник, у тебя бессвязная речь, не имеющая отношения к теме поставок кацапами нефти Луке.
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Салливан дает подкормку вяличию и эгу лаптеногих. Вот, мол, даже американцы признают необходимость договариваться с нами. Пускай тешатся пока. А мы ждем новых полезных и живительных санкций для нарасеюшки.
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Ага. все СМИ тиражируют это как сенсацию....блин а шо еще может сказать вновь назначенный посол? это задача ЛЮБОГО посла любой страны...Или там есть хоть какой то намек о пересмотре позиции Штатов?
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Именно так . Не будет же Салливан говорить, что кацапы конченные животные и всякие диалоги с ними бесполезны. Он сказал ровно то, что и должен говорить на его месте дипломат.
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Было бы странным,если бы он по другому сказал.Обычная вода дипломатии.Обещать- не жениться.
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Тобто Трамп вже взяв курс на відновлення стосунків з росією. З цього приводу цікавить лише сума, яку заплатили Трампу росіяни.
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можеш пояснити, яка нахрін українцям різниця яка там сума?
чому лише сума тебе цікавить? чому ця інформація така важлива для тебе?
чи як завжди - ніколи нічого пояснити не можеш?
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Лишнехромосомное, у тебя в словарном запасе нет стольких слов, чтобы ты понял объяснения.
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Всякий Раз когда Трамп обнимался с Путиным , - Законодатели все глубже Обволакивали россию Санкциями. Заявление , одно , а реальные события совсем Другое.Добрый Полицейский , но Еще есть и Злой. Добрый заговаривает Зубы , а Злой их Выбивает.
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Та Трамп и сам веселый парень, было дело утром назвал "мой друг Владимир" а на ночь кинул вязанку индийских топориков по Сирии
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ну та й що? нехай навіть дупу рублем підтирають, нам що з цього?!
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Дипломатическая болтовня, совсем не совместимые экономики. Не надо забывать, что население США в 2 с лишним раза больше,чем в РФ, расходы на ВПК в США в 10 раз больше,чем в РФ.
Моська против Слона никак не тянет, только тявкать из подворотни и может.
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на конец 2019 года, население Соединенных Штатов Америки составляло 332 865 306 человек.
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Поделят мир как Европу в Ялте в 1944. Только с Китаем надо решить... Так с ним и решают...
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… может уже хватит гладить по шерсти этого бешенного кремлёвского пса, а
накинуть всем миром на него железный шипованный ошейник и ... хорошенько его затянуть ?
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