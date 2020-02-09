 Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан

Дипломат дал интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия, однако, по его словам, он намерен остановить спад в отношениях двух стран.
"Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - заявил посол США в России.
Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который ушел в отставку. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником министра юстиции, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.
Напомним, в 2018 году Джон Салливан, который тогда был заместителем государственного секретаря США, заявлял, что цель агрессивных действий РФ - подрыв западных ценностей свободы и демократии. "Цель России - помешать национальному суверенитету стран на своих западных границах. Россия - не друг для небольших стран, она преследует неоимпериалистические взгляды. Из событий в Керченском проливе мы видим, что Россия продолжает нарушать суверенитет и целостность Украины и Грузии", - подчеркнул тогда Салливан.
А от на піар в Україні, махнув рукою. Як виявилось, фатально...
"В октябре 2019 года Россия /имеется ввиду роисся/ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
Она совсем не там кошмарит -
***** передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
Сообщается, что в августе и сентябре 2019 года поставки будут увеличены с 220 и 190 тыс. тонн в августе-сентябре 2018 года до 250 и 260 тыс. тонн в месяц.https://ubr.ua/market/industrial/belarus-reshila-uvelichit-postavki-diztopliva-v-ukrainu-3885430
чому лише сума тебе цікавить? чому ця інформація така важлива для тебе?
чи як завжди - ніколи нічого пояснити не можеш?
Моська против Слона никак не тянет, только тявкать из подворотни и может.
накинуть всем миром на него железный шипованный ошейник и ... хорошенько его затянуть ?