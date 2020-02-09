 Владелец хостела в Ужгороде обнаружил в комнате тело квартирантки-иностранки, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 8 февраля в 17:35 в дежурную часть Ужгородского отдела полиции поступило сообщение от владельца хостела по ул. Швабской, о том, что в комнате он обнаружил квартирантку без признаков жизни.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность женщины - студентка местного вуза, иностранка 1988 года рождения. По словам ее знакомых, девушка два дня не выходила на связь.
При осмотре тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Тело женщины направлено в морг для установления причин смерти.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
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В Харькове женщина "отправила в нокаут" мужчину. Инцидент произошел на станции метро «Индустриальная». К продавщице, которая торгует цветами, подошел пьяный покупатель. Однако за товар мужчина не рассчитался, а схватил букет и побежал по переходу, рассказали очевидцы в соцсетях.
Продавщица не растерялась, бросилась вдогонку за вором и сильно его толкнула. Мужчина упал, ударившись об пол, и потерял сознание. Затем, утверждают очевидцы, у злоумышленника случился приступ, похожий на эпилептический. Видео происходящего выложили в харьковском паблике. Источник: gx.net.ua
https://svidok.online/v-har-kove-muzhchy-na-pot7eryal-soznany-e-pry-vstreche-s-zhenshhy-noj-vy-deo/
Бо там би теж був нокаут. І так горе, й так біда.
-- но это было так давно, шо уже почти неправда...
Всё, шо в России за Уралом, аж до Магадана с Владиком -- щас от Китая кормится. Во всех смыслах...
Я б Китаем горшки не бил бы... -- если взгянуть на всё с этой точки зрения...