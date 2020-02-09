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 Владелец хостела в Ужгороде обнаружил в комнате тело квартирантки-иностранки, - полиция

Тело женщины обнаружили в комнате ужгородского хостела, где она проживала. Следов насильственной смерти не нашли, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 8 февраля в 17:35 в дежурную часть Ужгородского отдела полиции поступило сообщение от владельца хостела по ул. Швабской, о том, что в комнате он обнаружил квартирантку без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность женщины - студентка местного вуза, иностранка 1988 года рождения. По словам ее знакомых, девушка два дня не выходила на связь.

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При осмотре тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Тело женщины направлено в морг для установления причин смерти.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Источник: https://censor.net.ua/n3174682
 
 
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Ось вам теж подія:
В Харькове женщина "отправила в нокаут" мужчину. Инцидент произошел на станции метро «Индустриальная». К продавщице, которая торгует цветами, подошел пьяный покупатель. Однако за товар мужчина не рассчитался, а схватил букет и побежал по переходу, рассказали очевидцы в соцсетях.

Продавщица не растерялась, бросилась вдогонку за вором и сильно его толкнула. Мужчина упал, ударившись об пол, и потерял сознание. Затем, утверждают очевидцы, у злоумышленника случился приступ, похожий на эпилептический. Видео происходящего выложили в харьковском паблике. Источник: gx.net.ua
https://svidok.online/v-har-kove-muzhchy-na-pot7eryal-soznany-e-pry-vstreche-s-zhenshhy-noj-vy-deo/
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Короновирус ? Китайцы тоже падают и умирают внезапно. Ау, карантинная служба, просыавйся.
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Короновирус ? Китайцы тоже падают и умирают внезапно. Ау, карантинная служба, просыавйся.
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У вас в Китае, очень мрачная погода.
У нас Ростове, на заводе перекур.
Мы пишем вам -- с ростовского завода --
Любителям опасных авантюр!
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как правіло в хостелах економят на всьом і уж точно на вєнтіляції
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по прінціпу брітви окама - йєйо убілі інопланєтянє. Вєдь она іностранка
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Для чого публікувати статтю, якщо не встановлена причина смерті? В Києві так вмирають багато людей, але ж про це не пишуть.
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Новость о том, что хозяин постучался в комнату квартирантки, но никто не ответил, ещё не напечатали...
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Ось вам теж подія:
В Харькове женщина "отправила в нокаут" мужчину. Инцидент произошел на станции метро «Индустриальная». К продавщице, которая торгует цветами, подошел пьяный покупатель. Однако за товар мужчина не рассчитался, а схватил букет и побежал по переходу, рассказали очевидцы в соцсетях.

Продавщица не растерялась, бросилась вдогонку за вором и сильно его толкнула. Мужчина упал, ударившись об пол, и потерял сознание. Затем, утверждают очевидцы, у злоумышленника случился приступ, похожий на эпилептический. Видео происходящего выложили в харьковском паблике. Источник: gx.net.ua
https://svidok.online/v-har-kove-muzhchy-na-pot7eryal-soznany-e-pry-vstreche-s-zhenshhy-noj-vy-deo/
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Оце таке нещастя йшло додому ... Ще й квіти вирішило купити, щоб од жінки не влетіло.
Бо там би теж був нокаут. І так горе, й так біда.
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На ужгородських сайтах вже напевно вся інфа є з повним досьє-хто,куди,коли,звідки
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Веселі брате часи настали, і померти без підозри на коронавірус вже не можна.
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Короновірус навколо нас, він ховається під ковдрою, у темних місцях..., але найбільше короновірус проліз у слабенький мозок зебілів😨
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Та це як сказати, Алі. Побачивши твій комент, який не має жодного стосунку до новини, а є намаганням сіяти ворожнечу між українцями, напрошується висновок, що саме ти попав під його дію.
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Побачив твій комент і одразу в спам.
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Ну й молодець. Чим би дитя не тішилось, лиш би не вішалось. Педролюби, як діти, чесне слово. Якщо вчителька поставила двійку в щоденнику, значить треба цю сторінку видерти...
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Китаечки -- хорошие девочки... ...хотя, всех не знаю, но за одну, точно отвечаю!
-- но это было так давно, шо уже почти неправда...
Всё, шо в России за Уралом, аж до Магадана с Владиком -- щас от Китая кормится. Во всех смыслах...
Я б Китаем горшки не бил бы... -- если взгянуть на всё с этой точки зрения...
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