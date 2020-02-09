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 "Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

Люди должны иметь доступ к точной информации о новом коронавирусе, чтобы защитить себя и других.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВОЗ.

Он подчеркнул важность фактов, а не страха на фоне вспышки коронавируса и призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией.

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По словам Гебрейесуса, дезинформация усложняет работу сотрудников сферы здравоохранения, а также "отвлекает внимание лиц, принимающих решения", вызывает замешательство и еще шире распространяет страх.

"В ВОЗ мы не просто сражаемся с вирусом; мы также сражаемся с троллями и конспирологами, которые популяризируют дезинформацию и мешают реагировать на на вспышку. Как говорится в заголовке Guardian, "дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - заявил он.

Помимо прочих мер по борьбе с ложной информацией, ВОЗ сотрудничает с поисковыми, социальными и цифровыми компаниями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другими).

"Мы просим их отфильтровывать дезинформацию и распространять точные данные из достоверных источников, таких как ВОЗ, CDC и другие", - подчеркнул он.

Также ВОЗ взаимодействует с блогерами в Instagram и YouTube, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы те популяризировали факты о коронавирусе.

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"По сути, для борьбы с потоком дезинформации мы создаем группу людей, рассказывающих правду, которые распространяют факты и развенчивают мифы", - подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174680
 
 
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Украина 2014."Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты - Цензор.НЕТ 7468
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лекарство от лжи тоже ещё не придумано, остаётся только популяризировать факты
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Эта зараза лечится в 3 дня! -- гарантированно.

...если вовремя её диагностировать и начать лечение...
Если не вовремя и без диагноститки -- то ползите сразу на кладбище.
Главно -- без паники -- господа, дамы и громадяны с громадянками...*)
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
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Яка там може бути ще дезінформація, якщо і самої інформації від теперішнього мозу як кіт наплакав. Для "Міністра" енд Ко зараз є важливіші справи, як бабло пиляти для своїх онуків , а не якоюсь там фігньою займатися..
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Популяризуй чи не популяризуй, а все одно люди хворіють та вмирають. Треба оперативно знаходити ліки проти цієї хвороби.
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