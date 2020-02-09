 "Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВОЗ.
Он подчеркнул важность фактов, а не страха на фоне вспышки коронавируса и призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией.
По словам Гебрейесуса, дезинформация усложняет работу сотрудников сферы здравоохранения, а также "отвлекает внимание лиц, принимающих решения", вызывает замешательство и еще шире распространяет страх.
"В ВОЗ мы не просто сражаемся с вирусом; мы также сражаемся с троллями и конспирологами, которые популяризируют дезинформацию и мешают реагировать на на вспышку. Как говорится в заголовке Guardian, "дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - заявил он.
Помимо прочих мер по борьбе с ложной информацией, ВОЗ сотрудничает с поисковыми, социальными и цифровыми компаниями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другими).
"Мы просим их отфильтровывать дезинформацию и распространять точные данные из достоверных источников, таких как ВОЗ, CDC и другие", - подчеркнул он.
Также ВОЗ взаимодействует с блогерами в Instagram и YouTube, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы те популяризировали факты о коронавирусе.
"По сути, для борьбы с потоком дезинформации мы создаем группу людей, рассказывающих правду, которые распространяют факты и развенчивают мифы", - подчеркнул Гебрейесус.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
*"Каждый раз, когда вы покупаете российские товары, вы инвестируете в кровавую армию"
Венгрия 1956
Чехословакия 1968
Афганистан 1979
Эстония, Латвия, Литва 1991
Приднестровье 1992
Чечня 1994
Грузия 2008
Украина 2014.
...если вовремя её диагностировать и начать лечение...
Если не вовремя и без диагноститки -- то ползите сразу на кладбище.
Главно -- без паники -- господа, дамы и громадяны с громадянками...*)
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
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