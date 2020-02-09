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 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, как планирует улучшить качество кадров на таможне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС", – сказал Нефьодов.

По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.

Читайте: Гостаможня и Минюст работают над законопроектом по криминализации контрабанды, - Нефьодов

"Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать "подзаконку", методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль.

В Грузии перенабирали таможенников трижды. К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда", – подчеркнул глава ГТС.

Читайте также: По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

Источник: https://censor.net.ua/n3174675
 
   
 Топ комментарии
 
Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить.

А шо их искать, плохих? Ты попробуй там хороших найди. 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 7778
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11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

11 тысяч и не надо. Сам-то как? 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 2992
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11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

11 тысяч и не надо. Сам-то как? 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 2992
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Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить.

А шо их искать, плохих? Ты попробуй там хороших найди.
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Есть там хорошие, лично знаю. Ну, хорошие - это не более 100$ за декларацию (иногда даже 50!) и по рукам! И все довольны!
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То же самое (слово в слово!) говорил бывший Юга-плокулол. Но, мол, будем работать и постепенно всех поменяем. Вроде 25% кадров в год обещал менять
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Зато бородатый и видно стал на тропу джихада, что свидетельствует о святости.
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Баптистов бери, кристально честные люди, в отличии от верующих других конфессий. Я сам православный если что.
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Святая правда! С меня семь шкур драл инспектор с золотым крестом на шее кило на 5: неистово крестился, что это ещё по божески!
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А что делать стране, если 73% зебилов выбрали исключительно клоунов и идиотов?
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Жди...
Четыре года...
Убеждай эти 73% в обратном...
Дай им нового лидера...

Ну, как тебе такой план?
Или здесь звиздеть намного легче? 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 5589
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Лишнехромосомное, ты же сам со всей зрадой и Лахтой убеждал, что из Украины, при Порошенко, лучшие люди выезжают.
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Сходил и там слово в слово говорят о выехавших из Украины, при Порошенко, лучших людей.
Мне твои единомышленники там не понравились и я вернулся.
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Фу-у!!!
Извращенец!
Я после этого не хочу общаться с тобой
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Да, иногда интересно посмотреть, как вас, малороссов, вертит Беня, предварительно опорожнившись в глаза.
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У нас есть два момента хороший и плохой в сумме плохой потеряли говняного актёра но получили говняного президента
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Ничего не выйдет - 4 года мало, народ выбрал Моисея - в долгий путь, господа, к светлому будущему! ЗЫ Наедайтесь основательно - в дороге кормить не будут.
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Ахметка или Коломойша и нового такого же предложат..креативные там водятся а отара схавает...и снова 4 года ждать.. 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників - Цензор.НЕТ 6516 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників - Цензор.НЕТ 1060...
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золотые слова.
но проблема в том,что бы правильно угадать 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 3992
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А и не надо. Сделай премию за "закладку" коллеги-взяточника в размере взятки. И все.
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Скільки він витрачає на клуби? Де бере на це гроші?
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он "честный" человек ...он даже не понимает что он там (на таможне) делает ...также как и остальная свора идиотов "правительство" ...они неподсудны ...у их "справка" от коломойского : Д Е Б И Л Ы
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Нанимали же иностранных папередники,что же мешает этим если кадры одно г"но,шефами пускай будут американцы,китайцы
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ну, так можно у кабакова арендовать человек сто для десятка мобильных расстрельных команд для наведения дисциплины...
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"И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! И все ко мне, к Нефёдову !!"
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У вас, клоунов ничего нет, пшик. Вы - продавцы воздуха.
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Та де ж взяти серед зелених чортів ангелів?
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Ото по сути тоже самое.
Хоть слева на право, хоть справа налево посади людей, хоть их выгони, а на их место посади "святых" - все равно поезд не поедет. Поезд сломан.
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И где ты был со своими объяснениями для зрады с 2014 года, когда Порошенко взял не святых, но профессионалов?
Но ты молодец, зебы теперь это проглотят...
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Так нарід обрав чорта і сказав, що він навчиться і стане святим.
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У вас скоро бензин подорожает, а ты здесь все об 'Украине печешься'
Бацка будет закупать у своего друга ***** нефть опять , но намного дороже.
А тебя все на порошенко заклинило, петявернись белорусский
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"Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял Таможней. И странно: директор уехал, - куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь - просто черт возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? - я спрашиваю. «Максим Евгеньевич, ступайте Таможней управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до Президента, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент, - просто землетрясенье, все дрожит и трясется как лист. "
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Бред уже начинает надоедать. Нет никаких честных людей пока правят деньги. Пока Украина не выйдет на экономический уровень Европы контрабанду не победить.
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В США с коррупцией в полиции боролись более 80 лет...
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Садить надо регулярно, как у нас. И будет порядок.
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вот правильно 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 7518.онтрабанда существует не потому,что есть честные и нечестные.а потому что есть градиент цен на границе.
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Святыми людей делают суровые законы, и их выполнение.
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Дурость. Во многих странах за наркотики, взятки законы очень суровы. Помогает? Не очень.
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лучшийє із лучших залізивают рани
осталісь худшийє із худших
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а что ж вы с папередников все требовали, а теперь в отказ пошли
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Треба , щоб Баканов цим чортам хвости та копита повідрубав а роги вузлом зав'язав!
🤣
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сказал бы проще - я не справляюсь , че делать не знаю , и наказать особо провинившихся не могу , а закон про бандосов и воров не принят ( эт они таможню залякуют )
и заварила всю кашу провластная партия
Пы-Сы проси броню на таможню , бо ВВшников не хватит
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О, еще один. Если выгнать всех таможенников-корупционеров то некому будет работать на госслужбе. Где то я ето уже слышал. А еще если их выгнать то они уйдут в боевики и бандиты. Так что лучше пускай работают таможенниками. 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників - Цензор.НЕТ 2753
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11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов
...да и у Бога не нашлось... ...а он расчитывал, всего только на двоих... *)
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І то фігня получилася.
У Содомі та Гоморі не знайшлося наіть двох, один Лот був праведним, та все одно мав свавільну жінку і дочок - б"дєй! 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників - Цензор.НЕТ 7406
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а святых и не надо..
надо
1. контролируемых - везде будет недремлющее око видио-аудио, на груди как у копа, плюс декларации доходов-расходов и богатые пенсионеры-родители с подарками - не канает
2. предупрежденных заранее - взятка - сразу нах.. плюс отдашь в казну в 10 кратном размере взятки... что по-серьезнее - готовь сухари...
3. периодически менять кадры на участках...чтоб не обрастали связями и корешками...

и только на таких условиях проходить по конкурсу... от мелких до руководителей..
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ну вот, есть же адекватные украинцы! а святых, и вправду, не надо)
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Надо наказать двоих-троих другие задумаются и не надо святых, надо честных.
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да с их скоростью размножения, нужно больше расстреливать!
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Мы прийдём всё сделаем всех победим, о облом ума не хватает чтобы хотя бы удержать как было. Какого тогда ты там делаешь??? Хоть лицо в порядок приведи чучело, ПОЗОРИЩЕ!
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как было - не нужно! верно всё делают, если старых чертей колбасит)
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год назад драли 600 евро за куб. сейчас бородатая ЗЕлупа берёт 1500 евро за куб. О каких порядочных кого там этот клоун говорит? Почему стоит таможня? Когда вы нажрётесь?!
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11 тысяч козлов в огород запустить! Таможня святое место для любого украинца
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Нефьёдов, как Дездемон со своей Оттелой! -- не знает, шо и делать...
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пришли на волне - мы сможем лучше, и не смогли... значит надо уйти
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11000??...а нада 144000... - 144000 не осквернились с женами. Они девственники. - ета святиє ідєальниє таможеннікі! Чітайті Біблію!
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вот только фанатиков там еще не хватало)
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Правильно сказал Нефёдов = святых нет . Поэтому нужно вводить провокацию взятки ,всем таможенникам раз в пол года проходить детектор лжи . Ну и сажать в тюрьму на десятки лет .Не хотят работать за деньги , пускай бесплатно работают в тюрьме .
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Він завжди говорить про майбутнє,вже пів року говорить.
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набирайся терпіння... дехто вже п'ять років+пів року говорить, все говорить та говорить та ніяк не сяде))
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11000 мгновенно станут хорошими - посади на 10 лет человек 20.
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Угу, святых у него нету. А сам то он себя считает Сыном Божьим? 🙄
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та не, вроде в дремучести замечен не был)
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та это порох виноват. это он слугам постоянно мешает и заставляет нефедовцев бабло на таможнях стричь..... гад он короче говоря! скоро зельц год у власти будет а порох всё виноват и виноват!
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та да, и когда суку посадят уже, заколебал мешать!
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11 тысяч - неплохая армия бездельников и коррупционеров,всех можно на фронт защищать страну,а западные границы можно полностью открыть,страна и бизнес вздохнут свободно.
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а ты не пробовал сажать и конфисковывать? или дающщего сажать нельзя?
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Если у тебя их нет, то тогда вали с таможни в бордель
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