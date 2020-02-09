 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС", – сказал Нефьодов.
По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.
"Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать "подзаконку", методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль.
В Грузии перенабирали таможенников трижды. К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда", – подчеркнул глава ГТС.
11 тысяч и не надо. Сам-то как?
А шо их искать, плохих? Ты попробуй там хороших найди.
Четыре года...
Убеждай эти 73% в обратном...
Дай им нового лидера...
Ну, как тебе такой план?
Или здесь звиздеть намного легче?
Мне твои единомышленники там не понравились и я вернулся.
Извращенец!
Я после этого не хочу общаться с тобой
Пять лет)))
но проблема в том,что бы правильно угадать
Хоть слева на право, хоть справа налево посади людей, хоть их выгони, а на их место посади "святых" - все равно поезд не поедет. Поезд сломан.
Но ты молодец, зебы теперь это проглотят...
Бацка будет закупать у своего друга ***** нефть опять , но намного дороже.
А тебя все на порошенко заклинило, петявернись белорусский
А ТИ -"святий"??
осталісь худшийє із худших
🤣
и заварила всю кашу провластная партия
Пы-Сы проси броню на таможню , бо ВВшников не хватит
...да и у Бога не нашлось... ...а он расчитывал, всего только на двоих... *)
У Содомі та Гоморі не знайшлося наіть двох, один Лот був праведним, та все одно мав свавільну жінку і дочок - б"дєй!
надо
1. контролируемых - везде будет недремлющее око видио-аудио, на груди как у копа, плюс декларации доходов-расходов и богатые пенсионеры-родители с подарками - не канает
2. предупрежденных заранее - взятка - сразу нах.. плюс отдашь в казну в 10 кратном размере взятки... что по-серьезнее - готовь сухари...
3. периодически менять кадры на участках...чтоб не обрастали связями и корешками...
и только на таких условиях проходить по конкурсу... от мелких до руководителей..