 С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, выпустив 10 мин из 82-мм миномета и ведя огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским (2 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Троицким (3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Орехово (10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 21 снаряд - из калибра 122 мм).
Отмечается, что 9 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
Напомним, 8 февраля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В прошлые сутки - без потерь в рядах ОС.
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
Зеленский с Франциском надели маски и делают вид что ничего не происходит...
Pro100-Zen @pro100_zen
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Стаханов, 18:15 мск. ОЧЕНЬ громко бабахнуло рядом. Около пяти раз. Похоже на прилёты. Реально стрёмно!
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!
Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!
Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - герої! Справжні козаки!
Автор: Олег Федотов