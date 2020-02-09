 С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, выпустив 10 мин из 82-мм миномета и ведя огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским (2 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Троицким (3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Орехово (10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 21 снаряд - из калибра 122 мм).

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Отмечается, что 9 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Напомним, 8 февраля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В прошлые сутки - без потерь в рядах ОС.