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 С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского, выпустив 10 мин из 82-мм миномета и ведя огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским (2 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Троицким (3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Орехово (10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 21 снаряд - из калибра 122 мм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снегопады осложнили пересечение линии разграничения на Донетчине на участках ответственности наемников РФ, - СЦКК

Отмечается, что 9 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Напомним, 8 февраля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. В прошлые сутки - без потерь в рядах ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3174671
 
 
 Топ комментарии
 
Задолбала фраза:
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
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-- надо бы ещё Папу Римского попросить про снижение количества обстрелов на зелиной територии...
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-- надо бы ещё Папу Римского попросить про снижение количества обстрелов на зелиной територии...
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Задолбала фраза:
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
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А как можно нарушить НЕСКОЛЬКО раз перемирие? Перемирие есть или его нету. А считать отрезки времени между пролетами снарядов, перемирием ето маразм головного мозга.
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Зеленое говно когда обещало мир? Уже скоро год как "надо перестать стрелять" наступило... С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4744
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я убью тебя Зеленский, я убью тебя Зеленский. Люди вышли все на улицы, все вышли на улицы и валите власть. я писал много месяцев что в Борсиполе живет Мессия, что меня закрыл какой то бог, 12 лет он может сдерживать всех женщин моих, несколько лет я не могу выйти из квартиры. он мне говорил что будут атаки педофилов, маньяков в Украине, я вам всем писал, предупреждал всех кто читает если хоть один ребенок погибнет вы все будете виновны. вы проигнорировали и продолжаете жрать, бухать. Зеленский, тварь, убейте Зеленского. со мной говорит в открытую много лет бог, он мне сказал что вы в жопе будете сидеть, с каждым годом будет только хуже. Зеленский знает про это, ему насрать, он обеспечен. идет зачистка Земли от быдла, от вас простых людей, останутся пару миллионов миллиардеров миллионеров.

Зеленский с Франциском надели маски и делают вид что ничего не происходит...
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Ти писав? А чому у тебе вчорашня реєстрація і в профілі лише нулі?
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приходы было и в Лисичанске слышно ,как Золотое обстреливали ... но и ответочку отгребли

Pro100-Zen‏ @pro100_zen

ЧитаєтеВи читаєте @pro100_zen

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Стаханов, 18:15 мск. ОЧЕНЬ громко бабахнуло рядом. Около пяти раз. Похоже на прилёты. Реально стрёмно!
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Тем не менее наши власти очень переживают что боевики не расчистили у себя снег для комфортного перехода сепарских пенсионеров к нам за пенсиями
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Чому продовжується війна? Хто про це верещав на стадіоні?
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***
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!

Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!

Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!

Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - герої! Справжні козаки!

Автор: Олег Федотов
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"Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк . / Главнокомандующий сказал ещё 09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Слова главнокомандующего это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины.Как Зеленский.
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То двічі не судимий, то цей. Як не гівно, так тріска.
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