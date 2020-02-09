 Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японских берегов. Среди них один украинец, филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Он размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Спикер МИД также уточнила, что с "госпитализованным поддерживается связь", а ситуация находится на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии.

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По состоянию на 9 февраля количество инфицированных китайским коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии возросло до 70.

Напомним, по результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней.

Читайте: На борту круизного лайнера, из-за коронавируса стоящего на карантине возле берегов Японии, находятся 25 граждан Украины, - МИД

Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.