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Все про:вирус (280) украинцы (3076) Япония (994) Зеленко (54)

 Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японских берегов. Среди них один украинец, филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Он размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Спикер МИД также уточнила, что с "госпитализованным поддерживается связь", а ситуация находится на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере

По состоянию на 9 февраля количество инфицированных китайским коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии возросло до 70.

Напомним, по результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней.

Читайте: На борту круизного лайнера, из-за коронавируса стоящего на карантине возле берегов Японии, находятся 25 граждан Украины, - МИД

Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

Источник: https://censor.net.ua/n3174669
 
 
 Топ комментарии
 
Без паники. Давайте его сюда. Сейчас ему Скалецкая температуру померяет.
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Розвіявся перший міф - хворіють лише азіати. Розвіється і другий - хворіють лише старі люди.
Не дай бог , що розвіється і третій - українські лікарі без ліків вилікують хворобу.
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Розвіявся перший міф - хворіють лише азіати. Розвіється і другий - хворіють лише старі люди.
Не дай бог , що розвіється і третій - українські лікарі без ліків вилікують хворобу.
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Вот и четвертый развеется: что умерших слишком много. Болеют много, но умерших пока на лайнере нет. Есть у многих опасения, что китайцы дают неправильную статистику. Вот на примере этого корабля и посмотрим: сколько заразившихся, сколько умерших, сколько выздоровевших. Надеюсь японцы не будут скрывать
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Сравнил 70 человек в высокоразвитой Японии и десятки тысяч в плохо развитом Китае. МолодЭц.
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если сравнивать китайские мегаполисы, то уровень развития там весьма высокий. Вместе с тем, я бы лично не доверял правительству Китая ни на одну секунду.
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Да, только тут нам известна точная цифра по заболевшим. А вот в Китае, где в некоторых провинциях до ближайшего врача 300 км... Китай - это не только красочный Пекин и высокотехнологичный Шанхай, там в провинции еще грустнее, чем у нас.
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Мы врядли узнаем реальные данные, но скорее всего те отдаленные провинции сейчас куда в бОльшей безопасности чем Шанхай или Бейжин с их докторами, просто по тому что туда меньше ездят. Но если вирус туда таки попадет, то да, будет не сладко.
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Тут експерти моремани вже дали відповідь, що корабель має єдину систему вентиляції повітря, тому всі під загрозою і якщо організм не впораєть або не знайдуть ліків мяко-говорячи, їм триндець
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Вроде-бы сначала шла речь якобы умирают только представители монголоидной расы.
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А есть какая нибудь статистика по умершим не этническим азиатам ?
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Пока только заболели. Вроде никто еще не умер.
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Ну на счет того что болеют только старые люди никто не говорил. Говорили что среди умерших значительное кол-во пожилых людей.
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Де інфа що цей українець не азіат з українським паспортом?
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Чому перший мiф розвiявся ?У нас вже 14 нiмцiв iнфецированi , спочатку було 4 , постiйно йде поповнення
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Скільки таких випадків вже в Україні ніхто не має інформації бо в Китаї 78 лабораторій можуть його виявити, а в нас 0 (нуль) лабораторій. Немає кому виявляти.
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Меж тем кто предупреждён - тот вооружён.
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У нас как всегда поставят диагноз ОРВИ и закопают. Никто не будет особо докапываться
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Без паники. Давайте его сюда. Сейчас ему Скалецкая температуру померяет.
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А она его уговорила приезжать или не приезжать?
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Из тех более чем 500шт которых в Борисполе встречали с оркестрам, думаю пару десятков были такие же, но уже успели заразить несколько тысяч, а те в свою очередь еще и еще. В нормальных странах 2 недели держат в карантине.
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Основне завдання влади аби вимерли пенсіонери і не потрібно було платити пенсію. Вони ще й привезуть цього вірусу аби він розповзся по Україні.
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Тебе персрнально на тарелочке с голубой каемочкой принесут.
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А чего ты так возбудился? Всё хорошо, прекрасная маркиза... Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4154
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Відволікаючи народ страшилками про страшнючий вірус, владі зручно тирити все навкруг.
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Вытащи башку из песка, а то тыл в опасности.
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О, до некоторых уже начинает доходить.
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И действительно- кому суждено утонуть, тот не повесится!
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Після тієї "епідемії", що створила свого часу Йуля, нам вже ніякі віруси не страшні! Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 937
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Ну вот, сейчас и проверим как в украинцах эта гадость долго проживет.
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у мене вже 2 тиждень з горлом трабли, через 5 днів почало боліти, тепер не болить, а тільки першить, без насморку і температурки, такого ще не було, це кінець
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Не пиши сюда больше и протри хлоркой монитор!
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та думаю може ще кого з таким штаммом вірусу знайду, все ж веселіше буде
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Ну то не гай часу, шукай на цвинтарі... Приємних тобі веселощів! ))
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те ще не кінець...як буде кінець,ти не побачиш Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9087
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Попробуй три раза в день по глотку настойки софоры прямо из бутылочки. Корни хрена измельчи и залей красным крепленым вином. 1 к 1. Настойка готова к применению через час после смешивания. ( можно полоскать горло, можно подержать во рту, потом выплюнуть). Можно и проглатывать, но закусывать обязательно. ( Помогает и при туберкулезе ). ( у меня дети с малых лет на учете в тубдиспансере были , пили настойку с хреном и не кривились. С учета сняли через пол года ). Неплохой вариант - точечно , деготь аптечный на миндалины.. Смягчается острая ангина и кашель. Лицо должно быть укутано по глаза теплым шарфом постоянно. Дышать теплым согретым воздухом через шарф. Так и спать.. Между слоями шарфа положить бинт, смоченный настойкой эвкалипта. Вдыхать 30 мин. Ингаляции эвкалиптом через шарф - 3-5 раз в день.
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Небыло ни одной причины надеяться что вирус не попадёт в Украину.
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Та він же і є, напевно, і багато. Просто ставлять або гріп, або орві.
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Вот ответ для наших сердобольных Зе-министров- надо ли людей вывезенных с Китая изолировать на 14 дней. Ну теперь наверное уже поздно... Українець заразився коронавірусом на лайнері в Японії, який стоїть на карантині - Цензор.НЕТ 1361
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Ну на сегодняшний день количество полностью выздоровевших в 3 раза превышает количество умерших. И этот разрыв с каждым днем увеличивается.
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Давайте дружно: "Нехай щастить" А у нас томос.
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