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Все про:Закарпатье (1709) Мукачево (289) правоохранительные органы (927) Национальная гвардия (1314)

 Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в Мукачево Закарпатской области, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ

"Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - сообщает в воскресенье пресс-служба Нацгвардии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: "В автомобиле - куча оружия", - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174668
 
 
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...я тебе это самое и сказал, только другими словами, вася, так что не переводи стрелки Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 9312
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Во всей Истории Цивилизации, был только один-единственный Государственный Режим, при котором небыло коррупции и мафии. Это это был Фашизм при Бенито Муссолини.

-- было плохо, но не долго...*)
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Порося со своим безальтернативныи Минском столько оружия распостранил, что Нацгвардии США не хватит.....
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Дурак и не лечишься....
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...я тебе это самое и сказал, только другими словами, вася, так что не переводи стрелки Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 9312
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А сколько у тебя еще ников для создания тут массовки?😂
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...я такими зебильными приемами не пользуюсь, вася, не ровняй всех по себе... Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 6079
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Интересно, а вот эта Нацгвардия, котоую сформировали сразу после Майдана, будет Путина приветствовать? Как у них настроение?
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комєнданський час і стрєльба на пораженійє по нарушітєлям
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Во всей Истории Цивилизации, был только один-единственный Государственный Режим, при котором небыло коррупции и мафии. Это это был Фашизм при Бенито Муссолини.

-- было плохо, но не долго...*)
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Пусть аресты с братцев Балог лучше начнут.. Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 7745
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Так, вроде ж, всех плохих переловили. Теперь за хороших взялись? Они ещё опаснее? Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 5982
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Так я не понял!
Петя кричал, что полностью победил коррупцию и бандитизм!
Наверное врал Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 2562
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- Як ішовим з Мукачева, тай найшовим реклик,
- Дай ми дівко тричі пичі, дам ти цігаретлик.
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Может быть кто из местных прольёт свет шо там происходит или это казахский вирус Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 5708
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форумчане , местные есть кто из Мукачево , расскажите че у вас делается ?
звонил коллеге по работе ( он рядышком живет ) , говорит жесть , такого ранише не було
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ну так ты же звонил - ты и расскажи...
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В плане чего жесть , что вообще происходит Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 7789
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Шо ви всі за балогу,а шуферка чому забули?????? Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 3896Може з нього,на всяк випадок,почнемо?
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спочатку допустили мафію а потім під виглядом боротьби творимо поліцейську державу..
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