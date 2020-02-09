 Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал белорусский чиновник.

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По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.