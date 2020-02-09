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Все про:Беларусь (2959) нефть (1475) Россия (74880)

 Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Белорусские НПЗ будут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал белорусский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко и Путин не договорились о поставках дешевой российской нефти в Беларусь

По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.

Источник: https://censor.net.ua/n3174667
 
   
 Топ комментарии
 
білоруси, вітаю вас з цим важким, але дуже вірним рішенням!
безкоштовний сир - самі знаєте де
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На прикладі хитрожопого бацьки видно що чекало б Україну в Тайожном Саюзє.
І стояв раком, і смоктав аж прицмокував, а все одно пішов на...
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Понятное дело, Сексуально озабоченный ......
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Да, под пивас в баньке,бывало. Но все хорошее когда нибудь кончается. Теперь только жена.
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Они же скидку просили у РФ, а в статье написано, что их устраивают условия.

https://www.bbc.com/russian/news-51266849
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А что ты ожидаешь, что они заявят нас продинамили "братушки" ... опять...
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Ну, это как-то очень глупо всё смотрится. Сами же себя перехитрили.
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Не продинамили, а раскрутили на пропеллере.. ))
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Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам - Цензор.НЕТ 2382



Анатолий Трупинин

Поспорил с женой. Она говорит будто в Америке люди лучше нашего живут. Зарплаты в разы выше, кредиты дешевле, цены ± такие же. Показывала мне цифры, статистику, что-то доказывала.
Но я всё равно переспорил. Прописал ей в рыло, она сразу заткнулась. Будет знать как Родину любить
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Neft i gaz takze po mirovym cenam.Gaza i tak malo kto pokupajet s gazproma v dani moment.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус ))
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Вот он результат братской дружбы - просрать суверинитет и национальную идентичность, чтобы потом покупать углеводороды по мировым ценам у "братьев". Вообщем, зелескот вы ж тоже хотели братской дружбы идя на выборы?! Так что готовитесь платить мировые цены за комуналку.
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А, что Зеленый придумал мировые цены на коммуналку ????? Они уже как 4 года.....
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Кто тебя заставляет жить в цивилизации, за которую нужно платить? Вали в село, там дома по 2-3$, разводи куриные яйца, а в городе все только тебя лоха и разводят.
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Вуйку, не існує "міравих цен" на комуналку... Такі ціни завжди місцеві, невже не зрозуміло.
Якщо зробити ранжир цін на комуналку, то скільки населених пунктів - стільки цін. Води, тепла, електрики, вивезення сміття тощо.
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Не пойму коментаторов которые говорят мол додружились, кинули беларусов. Да кто вам вообще сказал что они хотели дружить..ну беларуссы с мышебратьями? Рабы хотели пресмыкаца и сапоги лизать, точно так же как и наши местные малороссы. Да не нужна им никакая дружба, равноправие и закон..скот хотел барину сапог лизать, и он это получил. Я даже кацапов нисколько не обвиняю.., скот сам на себя надел ярмо, и вполне добровольно, не думаю что это вина кацапов.
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А вот теперь и посмотрим на экономическое чудо Лукашенко. И нашим любителям колхозника тоже интересно будет, посмотреть на экономику Беларуси без российского демпинга
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Ну вот где ты вычитал в моем комменте что белорусы пропадут? Если не пропадут - молодцы. А тебе посоветую - не занимайся провокациями, а то будешь читать комменты из бани
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И это хорошо! Быстрее все перейдут на электромобили. И чисто к тому же.
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Який Дмитро Корзак? Дмітрій - таке його імя.
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Если по мировым, то нафига тогда брать российское сернистое г... Юралс?
Проще Брент.
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А це ти розкажи своєму свинопасу а не нам.Бо тут в Україні зрадники нікого не цікавлять.ПТН-ПНХ Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 8781
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Вот. И меня интересует тот же вопрос. Зачем им грязная нефть?
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А что, Украина российскую нефть не покупает ?
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Гібридний двоголовий півень починає гризти свій хвіст. Подивимось на скільки вистачить продажних холуїв. Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 9556
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А почему не у Норвегии? Говорили же, что могут купить у Норвегии. Там еще дороже? Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 6336
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Рыбой воняет. Иранская лучше,персиками пахнет, но Иран под санкциями. Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 3745
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...а мои две Красуньки, сегодня, почти в центре Минска, на коньках по замёрзшему пруду катались...
-- внешняя и внутрення политика Беларуси, интересует их -- во вторую очередь, после сроков построения Коммунизма во всём Мире...*)
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О у меня тоже есть такие знакомые. Но потому у них поставили установку град во дворе.
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-- а шо с мирных жителей возьмёшь, пока с ними воевать не начнёшь?
Реально, я очень переживаю -- скоро весь этот полусовковый дизайн дэрбалызнется...
И шо потом делать? -- просчитываю кое-как и кое-что -- может проскочим без потерь?
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Если у какого то ватного говнюка возникнет еще раз вопрос "за что стоял Майдан", вот за это и стоял, я напомню, что в тайожный союз Украину тянул овощ и его банда. обещая бесплатный газ и нефть...Кстати, зеленые дегенераты у нас повелись повелись на "низкие тарифы", также как и Лукашенко в свое время, за это сейчас расплачиваются.
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Какой толк от так называемого "союза" государства X с РФ, если государство X в итоге вынуждено покупать нефть по мировым ценам как все ?
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Входя в этот самый Союз Лука не выполнял принятые обязательства , а только требовал скидки и кредиты от РФ, в итоге у второго терпение лопнуло и Луке предложили закупать нефть по мировым ценам.
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Какие обязательства не выполнял Лукашенко ?
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Есть вариант покупать у США в 1,5 раз дороже, зато классный.
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Лукашенко скорее всего побоялся покупать американскую нефть после последних переговоров с Путиным, чтобы РФ ему полностью не закрыла рынок сбыта всех белорусских товаров.
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Беларуские товары- барахло и трансжиры
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Прально , кто их там сдохших кацапов считает
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Ну почему так обобщёно ? В каждой стране есть качественный производитель и остальное. Сомневаюсь, что в Беларуси все товары плохого качества.
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Продукты - плохие, пром.товары- низкокачественные . Как при совке
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Всё проще , американская нефть с доставкой по морю обойдётся значительно дороже российской по трубопроводу , а значит переработанная продукция тоже станет дороже, сразу вырастут цены, тарифы, услуги.... . Ему это надо ?
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..чтоб получить преференции на газ и нефть, Бацке нужно было накануне, о вступлении в Нато и ЕС заговорить, Пу согласился бы продавать по бросовым ценам....еще бы и доплачивал... ..
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Никогда на белорусских темах нет Вкл
Странно, да?
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Бацька захотів посидіти одною сракою на двох базарах. Але, сердешний не помітив, що московський хомут органічно зрісся з його продажною шиєю, а московський прутень інтимно припасувався до його продажного очка.
" ... у кацапов нет друзей - только враги или холуи..." А.Солженицин
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