 Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал белорусский чиновник.
По информации Крутого, Путин назначил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.
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https://www.bbc.com/russian/news-51266849
Анатолий Трупинин
Поспорил с женой. Она говорит будто в Америке люди лучше нашего живут. Зарплаты в разы выше, кредиты дешевле, цены ± такие же. Показывала мне цифры, статистику, что-то доказывала.
Но я всё равно переспорил. Прописал ей в рыло, она сразу заткнулась. Будет знать как Родину любить
Якщо зробити ранжир цін на комуналку, то скільки населених пунктів - стільки цін. Води, тепла, електрики, вивезення сміття тощо.
Проще Брент.
-- внешняя и внутрення политика Беларуси, интересует их -- во вторую очередь, после сроков построения Коммунизма во всём Мире...*)
Реально, я очень переживаю -- скоро весь этот полусовковый дизайн дэрбалызнется...
И шо потом делать? -- просчитываю кое-как и кое-что -- может проскочим без потерь?
Странно, да?
" ... у кацапов нет друзей - только враги или холуи..." А.Солженицин