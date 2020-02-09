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 Политика Украины
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 Возмущены признаками реванша диктатуры, - семьи героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Представители семей Небесной Сотни обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с признаками антимайдановского реванша, которые они видят в заявлениях и действиях представителей режима Януковича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОО Семьи "Небесной Сотни".

"Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев" , - говорится в обращении.

Родственники героев Небесной Сотни обвинили нынешнюю власть в бездействии.

"Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства . На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию относительно наших требований и вопросов:

Смотрите: Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР. ВИДЕО

1. Немедленная отмена приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А. Бабикова;
2. Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;
3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;
4. Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки кандидатов и тому подобное;
5. Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;
6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;
7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, переходят в Государственный бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины;
8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирования о его результатах украинской и мировой общественности;
9. Законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбывали определенное судом наказания.
Учитывая решение Конституционного Суда Украины также хотели бы поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР госпожой Венедиктовой", - отмечается в обращении.

Читайте также: Требуем реакции на угрозы Портнова, - родные Героев Небесной Сотни

Родственники героев Майдана считают, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства и осквернение памяти всех тех, кто отстаивал Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3174665
 
   
 Топ комментарии
 
С тем же успехом можно обратиться к Путену. ну или в Спортлото.
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Ти гля як покруглішала будочка в бубочки. Видно шо пережива за народ)
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Это уже вообще не он. Из мацквы после Омана какой-то левый тип прилетел.
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тем более в мацкве есть "двойник", выступавший даже в шоу.... какой-то казах что- ли))))
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Які Ознаки? Повним ходом йде нью Яникізація. Вождь риго-ватно зєбуїнів спить і бачить себе новою месією Данєцких.
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Папи всіх часів на політиці "собаку з'їли", йому у вуха не заллєш флуд
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С тем же успехом можно обратиться к Путену. ну или в Спортлото.
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Коментар абсолютно не відповідає змісту написаного Кошкіною. Вона лише зауважила, що при владі не клоуни і дебільчики, а справжні вороги.
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Ну, клоун, дурак и враг - это не взаимоисключающие понятия. Они вполне уживаются.
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к тебе, что ли?
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у тебя прямолинейное мышление, такого нее бывает, есть интересы и ни когда у власти не были достойные люди, кто то в Иловайске избавлялся от не нужных, кто то страну губит своими законами в экономическом плане, ради своих интересов. Тут даже нет двух противоборствующих сторон, сложней все
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Малоросс, для того Беня кинул добробаты на Иловайск, чтобы избавиться от ненужны ему?
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Короче эти назначения их не устраивают. Согласен. Лукаш нужно назначить на должность министра Юстиции, а Портнова на должность Генерального прокурора. Пора заканчивать этот цирк.
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Скучив за своїми? Все не дочекаєшся рускава міра?)
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Давай вже, не соромся - Малоросійський АО РФ замість України, президент - п*тін, а януковоч - генерал-губернатор. Українську мову заборонити, патріотів "на подвал" - зате жрать-срать-ржать, і Вялічіє! "Весь мир в труху!"
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Знайшли до кого звернутися....
Ви б краще бубочці нагадали про "********** ПАЛОЧКИ" в руках "Беркуту"!!!
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Ви хотіли "миру", сміятися та танцювати, тепер вони сміються з Вас і танцюють та хочуть "миру".
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А у представителей семей не возникло подозрение что за 5 лет можно было бы и расследовать что то таки было и до Бибикова?
Семьи Небесной Сотни решили поупрравлять ГБР? Предсавители Семей..., сходите к тем кто 5 лет козу водил!
Просто я так понял процесс вождения козы завершается и это вызвало панику.
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точніше, поцес входження козлів до влади, призвів лише до повернення та обілювання кодли бандюковича!
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Космополіти не можуть бути стати державниками! Какая разніца?!!!
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Оболонський районний суд міста Києва продовжує затягувати розгляд справи про переслідування майданівця з Вінниччини, 77-річного Миколи Пасічника
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на вінницький портал Vежа.
Вже протягом чотирьох місяців суд не може розглянути питання відводу судді. Востаннє це питання не розглянули через зайнятість судді, попередні два рази - з причини перебування судді в нарадчій кімнаті.
Водночас адвокатку потерпілого Марину Ліліченко не попереджають про переноси засідання.
Загалом справу Пасічника затягують вже понад 2 роки. На думку журналістів, які відстежують перебіг її розгляду, причиною є те, що підозрюваною у справі є експрокурорка Ілона Клюге.
Крім того, журналісти-розслідувачі вважають, що мотивом також може бути поважний вік потерпілого Миколи Пасічника: столичні медійники не виключають, що справу штучно затягують з розрахунку, що потерпілий не доживе до завершення розгляду.
Своєю чергою Клюге, яку називають причетною до переслідування Пасічника під час перебіги Революції Гідності, вже 8 місяців ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження. Суд дозволив Клюге читати 32 томи справи так довго попри те, що в судовій практиці на ознайомлення з одним томом зазвичай дають один день.
Незважаючи на пропозицію прокуратури ознайомлюватися з матеріалами вдома шляхом читання копій або сканованих документів, Клюге ходить читати документи виключно в прокуратуру тоді, коли має вільний час. При тому, що потерпілому у справі - Миколі Пасічнику - вже 78 років. Журналісти припускають, що з такими темпами справу не вдасться розглянути, поки Пасічник живий.
При тому, що один з учасників процесу - підозрюваний експрокурор Андрій Сайчук, протягом розслідування вже помер.
"За цей час, поки Ілона Клюге ознайомлюється зі справою, в організмі людини встигла повністю оновитися печінка, а шкіра оновилася повністю цілих 11 разів", - іронізують журналісти.
Довідка
72-річного Миколу Пасічника, жителя міста Ладижин Вінницької області, затримали 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Його звинуватили в організації масових правопорушень. 25 січня Пасічнику обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, який 27 січня замінили на домашній арешт.
Затримання Миколи Пасічника у 2014 році, на День Соборності на вул. Грушевського у Києві
Його син Денис Пасічник повідомив тоді журналістам, що після затримання "Беркутом" батько потрапив до лікарні зі струсом мозку і розірваною губою.
Пізніше журналісти виявили, що розслідувати справи Майдану призначили тих самих прокурорів, які переслідували майданівців під час Революції Гідності.
Зараз у справі щодо фальсифікації справи проти Пасічника обвинувачені тодішній слідчий міліції Віталій Матюша і заступниця прокурора Оболонського району Ілона Клюге.
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А в предыдущие пять годков кого посадили по приговору суда с "режима Януковоща", кроме уборщицы бабы Клавы за якобы украденую ею тряпку для мытья полов?
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Те, що буде реванш стало зрозумілим до виборів. Але 73% їх обрали. Чи були серед них сім'ї Небесної Сотні?
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всі без винятку
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"Партия войны", "Порошенко зарабатывает на войне", "Договориться посередине", "Просто перестать стрелять", в своём 95 квартале показали уничижительно ВСУ баранами против паРаши (корова), никаких налогов в бюджет во время войны, создание пропагандистских фильмов в паРаше...
Достаточно, малоросс?
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95 %/ Вони вважали-що їх недостатньо поважають і вибрали.. зельцмана Возмущены признаками реванша диктатуры, - семьи героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1399
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Хотілось би почуити всіх ******* яким муляло повільне розслідування справ Майдану і тому вибрали портнова з шуфричем щоб його прискорити...
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Жил был учитель один
Тетради сидел проверял
Но он артиста любил,
что членом сонаты играл.
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я теж обурена.
і передбачала подібний результат.
чому ? бо для Зелі Майдан не був цінністю, як і його жертви, далі він швидко забув про війну, не надто визнає в росії агресора.
таке вже йогоособисте світобачення.
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якщо Ви все предбачали. то чого Ви обурені?
я б зрозумів, якби Ви рік взад були обурені, а зараз чого?
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ти краще б розказав, яка зедрисня розкішна для України
хоч посміємось
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в тебе сьогодні якийсь високий сленг вишуконої мовної естетичності
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Якщо для Порошенка та його команди. майдан був цінністю, то чому за 5 років ніхто так і не був притягнутий до відповідальності за вбивства?
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бо для поросенка антимайдан був цінністю
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Напрасно их обвиняете в бездействии. Они очень даже действуют. Против Майдана.
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а-ну, биро всім захоплюватись найвеличнішим лідером **********, бо будете мати справу з ДБР, нацполіцією з Аваковим, Рєпожопкою із прокурорнею та Баканом з СБУ!
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Тра перевірить цих жалобщіков на предмет участі в "справі Шеремета". Ич шо удумали - царя попрікають
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зебИлы подимают только силу.как и кацапы.
как и зеЛя и прочая зеленая нечисть
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всі на соєвий диваномайдан
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Заказухой несёт.
Пять лет при сыньоносом не возмущались спиляным деревьям, не расследования дела в принципе и чупакабра в СНБО, а тут начали
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Тому що попередні п'ять років цю справу,хоч і повільно,та розслідували.А зараз підозрюваних тупо відпустили на всі чотири сторони.Але для зебілів це,як завжди "какая разница".До речі,раджу поцікавитися,скільки років тривало в Литві слідство у справі захоплення омоном Вільнюського телецентру.
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А чому воне не обурювались, що за 5 років президенства Порошенко, ніхто не був притягнутий до відповідальності за вбивства?
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Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс висловив в інтерв'ю "Главкому" думку, що процес інтеграції окупованих територій можна буде розпочати лише після вирішення питання безпеки.
За словами дипломата, на Донбасі дотепер гинуть українські захисники. "Були певні сподівання на "Нормандський формат". Але сьогодні ми бачимо, що миру немає, так званий обмін "всіх на всіх" не відбувся", - наголосив Пойкаанс.
Дипломат зазначив, що, звичайно, на Донбасі за останні три роки відбулися зміни на краще. "Вперше на Донбас я приїхав у 2017 році. Зараз з'явилося більше ресторанів, люди гуляють вулицями. Якщо порівняти Краматорськ, Слов'янськ з іншими центрами України, то я не бачу великої різниці. І це дуже добре, проте для багатьох жителів Донбасу війна є великою трагедією. І напевно, багато хто не відчуває міцного зв'язку з Україною", - говорить Пойкаанс.
Посол стверджує, що на Донбасі "люди розгублені, і там немає такого, що 100% за Україну чи 100% за Росію". "Тому мені здається, що український уряд повинен підтримати Донбас, вкладати кошти в інфраструктуру, щоб люди, котрі приїжджають з того боку, відчували різницю. Звісно, це не гарантує швидкого результату. Подивіться на приклад двох Корей - Північна та Південна, або ще донедавна двох Німеччин. Німеччина об'єдналася тридцять років тому, але різниця є між жителями східної та західної частини, там до сих пір тривають інтеграційні процеси", - навів приклад дипломат.
https://glavcom.ua/country/society/jevropeyskiy-diplomat-pro-ukrajinu-miru-nemaje-tak-zvaniy-obmin-vsih-na-vsih-ne-vidbuvsya-658101.html
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Щоб вам повилазило зелофілітики,бо ваше тільки не порося,або на зло,чи я як всі привело оте чмо до влади.Хоч і діти не мають відповідати за вчинки батьків та в даному випадку будуть пожинати плоди вашого вибору,бо ті втечуть виїдуть бабло дозволить ,а залишетесь тут і будете скиглити як все ху.ово і ніщо не міняється.А ви хочете зміни в владі не змінившись самим ,зробили вибір визнали помилку пішли і виправили,як ви не розумієте ,що ви нікому не потрібні до поки ви не говорите .
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для полной красоты игры хотелось бы узнать, сколько % из них проголосовало за зеленского и СН?
А то выйдет как с бабкой, что плакалась, что за газ ей нечем платить. Все село за него проголосовало, а теперь репетує, шо зеленский паскудой оказался.
Бачили очі що купували - тепер їжте, щоб вам повилазило.
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Если бы можно было, то Зеленский уже давно всех участников Майдана пересажал, а то и расстрелял. Просто ещё не пришло время, но скоро придет.
Зебилы, "ви зробили це разом".
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Режим Януковича. Жутковато и таинственно звучит. А Янукович не меньше чем сам граф Дракула. Великий все таки тиран был. Во времена были. Слава Богу шо тепер демократия и все свободны.
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характерно шо наиболєє вонючие зебилы одновременно являются поклонниками енакиевской урки)
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С тем же успехом они могли бы обратиться к Хаму или к Ху*лу.
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