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Все про:Донецкая область (4408) СЦКК (591) пункт пропуска (539) КПВВ (90)

 Снегопады осложнили пересечение линии разграничения на Донетчине на участках ответственности наемников РФ, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о сложностях с пересечением линии разграничения сторон на участках ответственности оккупационной администрации РФ в Донецкой области в связи со снегопадами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"За границами КПВВ "Марьинка", "Майорское", "Новотроицкое", "Гнутово" остаются нерасчищенными от снега участки дорог, приближенные к линии разграничения сторон.

Вчера это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ "Марьинка" уже после его закрытия. Для пропуска транспортных средств и граждан решением командующего Объединенными силами работу КПВВ было продолжено", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК обращает внимание населения на необходимость учета погодных условий при планировании поездок через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3174664
 
 
 Топ комментарии
 
А мы уже начали так беспокоиться за шастающих ???!
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а давайте кармильцам еще начнем дороги расчищать? ну чтоб лавки удобнее было тырить))))
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А мы уже начали так беспокоиться за шастающих ???!
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а давайте кармильцам еще начнем дороги расчищать? ну чтоб лавки удобнее было тырить))))
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-- плохие дороги существуют для того -- шоб супостат не прошёл!
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Украинская сторона уже шестой год жалуется кому-то неизвестному, с одним и тем же результатом. Вы долго будете унижать украинцев?
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Юра тоже возможно выпивает.... и не одну бутылочку!
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А в селе гадюкино дожди( снегопад в данном случае)
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Нужно очень быстро направить к ним снегоуборочную технику.
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Ой,яке ж лишенько!Як же ми тепер жити будемо з такою бідою!😀
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