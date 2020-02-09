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 В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Жимбильськой области на юге Казахстана погибли 10 человек, двое из них скончались в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Азаттык".

По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди, сейчас в больницах остаются 39 человек.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что вечером 7 февраля в селе Масанчи началась "массовая драка" с участием 70 человек.  Издания Tengrinews со ссылкой на Алексея Калайчиди сообщает, что причиной беспорядков стал конфликт на дороге.

"Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на грузовой машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате от слов дело перешло к драке там же, на месте", — сказал Калайчиди.

Дальнейшую эскалацию конфликта, по данным МВД, спровоцировали видео и аудио, которые распространяли в социальных сетях.

По предварительным данным, во время столкновения были повреждены более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Также во время беспорядков пострадали пятеро полицейских, в том числе трое получили огнестрельные ранения. По словам чиновников, правоохранители не применяли оружие.

В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 01
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 02
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 03
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 04
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 05
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 06

Как пишет издание, 8 февраля 4,5 тысяч жителей Жимбильськой области пересекли границу с Кыргызстаном.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев призвал возвращаться в Казахстан тех, кто бежал в Кыргызстан из-за столкновений, и пообещал, что государство восстановит дома, которые пострадали во время беспорядков. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3174660
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор! Тяжело подать информацию правильно?
Межнациональный конфликт между казахами и дунганами. Дунгане это омусульманеные китайцы. Очень трудолюбивый народец, прирождённые торговцы и бизнесмены. Казахи их не любят из зависти. Конфликт вспыхнул когда со второстепенки выехали казахи на грузовике и не уступили гланую дорогу эти дунганам. Так как дунган значительно меньше начались погромы, казахи пожгли магазины, СТО, гостинницу и дома этих самых дунган. В общем во всех бедах казахов давно виноваты ... дунгане. Это так сказать что то напоминает. Единственное дунгане не успели застолбить тему геноцида.
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Так і незрозуміло, хто проїхав першим?
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Дикари..
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самты *** дикарь. Казахи и кыргызы исторически твое хозяева тунгус.
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Ситуація трохи не така як наведено в статті! На кордоні Казакстану з Киргизстаном в прикордонному селі Кордай виник конфлікт між казахами та дунганами - місцевою народністю яка живе в Киргизстані та в прикордонних селах Казакстана. Конфлікт виник начебто через те що місцеві дунгани чинили спротив казакській поліції, яка намагалась їх затримати за порушення правил дорожнього руху. Поліціянтів (казахів) побили і машину поліції спалили місцеві дунгани і це розлетілось по мережі Інтернет і дунганські села почали палити і громити групи казакських молодиків! Казахи не терпіли, вони не дозволяють бикувати місцевому бидлу!
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На моей малой Родине, в селе, 16 магазинов и два гэндэла. Правда гэндэлы арендуют только на поминки, в остальное время простаивают.
Шо не так с количеством?
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Магазинів для села. Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 630 Хоча села різні, у нас є і по 10 000 населення, там певне під сотню магазинів, тут судячи що 4500 втікло, теж немаленьке.
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Так это уже - город . Слыхал я что статус города , в Украине получают н/п с населением 10 тыс . Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 2593 .
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все так! это ж спаленных 15...а сколько еще целых ? )))) вах и вах!!!
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У моєму селі 18 магазинів і три кафе.Нічого дивного.
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смотря что называть магазином...
если это ларек или лоток... то они могут быть через двор,
а если магазин типа АТБ или Сельпо...то таких навряд ли будет много в одном селе...
но...если не прав, готов извиниться...ибо и села бывают разные и магазины тоже...
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Не верю я в такую причину начала кофликта
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вполне может быть просто этноконфликт у всех упала планка - полнолуние.....
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Не здивуюсь, якщо вивиться ФСБ-шною провокацією, направленою проти зближення Казахстану та КНР (жителі села - етнічні китайці)!
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Повоевали... Я так понял- казахи победили, ибо поле битвы осталось за ними, а два полка киргизов свалили домой, в Киргизстан.
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То не кіргизи, то дунгани, у них 10 млн підтримки в Китаї живе.
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О, как! Даже не подозревал, о такой нации. Ну, верно всё. Они же не у моря...
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Ну я чув трохи, мусульмани розкинуті по декільком країнам, швидше за все казахи змусили їх втікти, перший раз чую щоб після ДТП 5 000 втікло в іншу країну.
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Це не перший раз коли дунгани закусилися з уйгурами.
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И это из за банального дтп. А если русня сунется к казахам то что с свинособаками произойдет?
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ну мля . если приведут все 10 лимонов , шо тады буде....
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загоняют на смерть мордву по пустыни.
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а обкуренной вылететь на останоку на скорости 100 по городу убить 6 человек посадить
практически невиновного поехавшего на жёлтый и после всего этого получить амнистию
это не жесть ???
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Так і незрозуміло, хто проїхав першим?
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по логике грузовик выезжавший видимо задом на дорогу..... абизяна за рулём аналогична
абизяне с гранатой
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"Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на грузовой машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате от слов дело перешло к драке там же, на месте", - сказал Калайчиди.

... и результате полыхает целая область. Вот на кого этот пи"дёж рассчитан?
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Такое бывает, если почва подогрета. Когда страсти накалены и неприязнь на очень высоком уровне, любая искра способна вызвать пожар. Тут искрой стал дорожный конфликт.
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да , по всей видимости там давно все тлело . ждали повода шоб полыхнуло , и шо то мне подсказывает будет вторая серия " неуловимых "... Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 7419
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звичне явище при бійці автомобілістів В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан - Цензор.НЕТ 7190
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да. вони навіть в боях участі не приймали.
дивуюсь - чого їм втікати ?
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Просто вони іншої національності, так буває.
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это у алихасана спроси)))
акмурза еще в курсе)))
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Что вранье распространяете,это межнациональный конфликт,такое не возникает из за не уступил дорогу,конфликт явно назревал давно,возможно власти прижимали какое то нацменьшинство ради развлечения.
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Десятеро загиблих, 4500 біженців до Киргизстану, купа спалених будинків та кафе...
Дорожний конфлікт який вибухово перейшов у міжетнічний.
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Казахи выясняли отношения с дунганами, это китайцы мусульмане. Киргизы тут ни при чем.
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Дунґани - народ, що мешкає в Киргизії, південному Казахстані та Узбекистані. Також в КНР проживає понад 9800000 китайськомовних мусульман гуейцзу, яких часто відносять до тієї ж національності.
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Цензор! Тяжело подать информацию правильно?
Межнациональный конфликт между казахами и дунганами. Дунгане это омусульманеные китайцы. Очень трудолюбивый народец, прирождённые торговцы и бизнесмены. Казахи их не любят из зависти. Конфликт вспыхнул когда со второстепенки выехали казахи на грузовике и не уступили гланую дорогу эти дунганам. Так как дунган значительно меньше начались погромы, казахи пожгли магазины, СТО, гостинницу и дома этих самых дунган. В общем во всех бедах казахов давно виноваты ... дунгане. Это так сказать что то напоминает. Единственное дунгане не успели застолбить тему геноцида.
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народец??))))
точно
все они там как два барана на кладке)))
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Да они меж двух наковален. Для китайцев они иноверцы а для одноверцев они китайцы.
При том что большие трудяги и проживают компактно.
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компактно?
это как? в спичечных коробках??))
евреи тоже компактно проживали и это им не мешало спаивать население и подкупать власть во все времена и везде
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Як болгари, греки, румуни, молдавани в Україні.
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где жы2 и муслимы
там война и геноцид
теракты
болгары греки румыны и молдаване
ромы немци и хто угодно
не устраивают погромы один другому
только компактно появляются ды2 и муслимы - все
погромы смерть и холокост)))
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Перестаньте сюда евреев приплетать. Евреи сейчас как раз котов спаивают. Новая тема для бизнеса. Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 9032
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 6161
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-- это так же, когда русские по Бурятии ехают... -- там "Любовь" взаимная...
Берём в дорогу 2 пистолета, но сразу предупреждают: С бурятами не цеплямся, бо не отстреляемся! -- и мусора там ихние.
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Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 12вон роСию окружают одни " фашисты" ... латыши ..литовцы ..
эстонцы... молдоване ..грузины... украинцы... белоруссы на очереди.. только они правильные и ровные .. уроды
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В результате от слов дело перешло к драке

-- от ослов перешло к драме...
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Помните как патриоты в Киеве прибежали на рынок выяснять отношения с грузинами избившими пенсионера? Это из той же оперы.
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чуваш. мы хорошо помним как казахи в 90 годах русню отлавливали и мочили в пригородах Алматы. И кацапня сидела тихонько на бутылках и даже не всхрюкивала о вяличии.
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Странно, почему 4,5 тысячи выехали из Казахстана?! Темнят что-то
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Так бежали дунганы тогда ? А то написано, что не понять
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у киргизов очень спорная граница,особенно с с таджикистаном и узбекистаном.с кучей анклавов как на своей территории,так и киргизов на чужих...

Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 2797
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жесть ,
но казахи по своему правы , приезжие не могут жить лучше местных , они долго терпели
сейчас там и чехи и даги сидят ровно и не дергаются , а кто дергался того нет , и следа не осталось , эти новости показывают че пришла цивилизация и туда ( в домах не сжигали жильцов )
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"приезжие не могут жить лучше местных" - смотря чем живут. если работают, а не к верху пузом лежат целый день- почему не могут?
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приезжие там не у станка стоят ,и овец не пасут , а контрабанду гоняют ( страна то транзитная ) , там целые поселки есть барачного типа ( поселения ) , в 90тые там вобще весело было
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
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Ну а дома жгли, это уже не конфликт, тут уже гражданская война созрела в Казахстане.
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Нерівноцінне співвідношення, дунган там всього 50 000.
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Зоопарк Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 5780
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Что то не договаривают . По любому конфликт замешан или на религиозной или национальной почве .
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По сообщениям, в результате этнических столкновений в Казахстане погибло не менее 10 человек и десятки получили ранения.
Около 30 домов и 15 коммерческих объектов были разрушены во время столкновения в деревне Масанчи в пятницу.
В сообщениях говорится, что этнические казахи вступили в конфликт с членами дунган, мусульманской группы китайского происхождения.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что территория находится «под контролем» полиции и национальной гвардии. Офицерами задержано 47 человек.
Бои произошли в ряде населенных пунктов в Кордайском районе между местными жителями, сказал г-н Токаев на пресс-конференции.
Г-н Токаев поручил органам безопасности преследовать тех, кто распространяет ненавистнические высказывания, «провокационные слухи и дезинформацию».
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У казахов нет аулов у казахов есть кенты!
И от казахского названия посёлка - кент, пошло выражение кентоваться как раз в период освоения целины!
И что характерно сигареты КЕNT не имеют к этому ни какого отношения) Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 4014

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bbc . com/news/world-asia-51425938 - по поводу деревень к этим. и вообще это перевод гугла.
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Там середньовіччя, клани постійно між собою на ножах.... тут нічого дивного, що була бійня!!
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приезжие там не у станка стоят ,и овец не пасут , а контрабанду гоняют ( страна то транзитная ) , там целые поселки есть барачного типа ( поселения ) , в 90тые там вобще весело было
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
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Странно,что московиты Украину и Степана Бандеру не вспомнили.
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Ничего не поделаешь ,, Золотая орда ,вековые традиции .. .
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 6311 .
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И весь этот ужОс только из-за того, что две машины не поделили дорогу..... Могу себе представить, что там было бы, если бы одна тачка насмерть сбила пешехода на переходе или разнесла коляску с младенцем, как у нас на днях.... Зато мы молчим. Мажорная пьянь (или просто пьянь) садится за руль, убивает/калечит, а потом "внезапно" заболев эпилепсией, выходит на свободу... Терпилы.
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