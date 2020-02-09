EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  580  25
Материалы по теме:
Все про:армия (7631) офицер (105) английский язык (66) Загороднюк (121)

 Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк

Командный состав Вооруженных сил Украины должен владеть английским языком.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни военнослужащих проходят сейчас курсы английского языка за деньги Минобороны. Также у нас есть программа с НАТО. Да, каждый офицер должен знать английский язык. И много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык", – сказал он.

Министр подчеркнул, что английский нужно знать не только "для стандартов НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

"Нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих, они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят некоторый период обучения, они становятся суперклассным на мировом уровне специалистом. Они должны получить образование, они должны получить техническую подготовку. Если они знают английский язык, даже если они увольняются из Вооруженных сил, но зная, что они получают такой уровень подготовки, мы будем получать лучшие кадры", – объяснил Загороднюк.

По его словам, украинская армия уже сейчас вынуждена "серьезно конкурировать за кадры с частным сектором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале состоится переход Генерального штаба на J-структуру, которая является обязательной для штабов НАТО, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3174657
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк

А сам ты его знаешь? Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2223
 показать весь комментарий
 
 
Нам потрібен новий міністр оборони, який не ідіот!
 показать весь комментарий
 
 
Да он и украинским владеет "со словарём"!...
 показать весь комментарий
 
 
Польский надо учить. Много увольняются и едут на заработки
 показать весь комментарий
 
 
УКРАЇНСЬКУ мову вони повинні знати перш за все.
Бо інколи послухаєш і не розумієш чию армію презентує чувак.
 показать весь комментарий
 
 
Потім англійську. Беззаперечно.
Аби з армії не повтікали. Бо вкладеш в людину, а вона звільняється, тому що не бачить для себе перспектив.
 показать весь комментарий
 
Тебе бы дядя роту раздолбаев, человек 400 и всю технику и кучу дел и ответственность за все это. Посмотрел бы я на ваш английский.
 показать весь комментарий
 
 
Не многовато ли, 400 для роты? Это уже бат!!! И, кстати, так и есть, воспитуй замов!!!
 показать весь комментарий
 
Якщо будуть наші офіцери добре знати англійську, то ніщо не буде на заваді стати військовим армії США.
 показать весь комментарий
 
Инструктор из США назвал украинских военных ленивыми жадными пьяницами

https://eadaily.com/ru/news/2019/08/28/instruktor-iz-ssha-nazval-ukrainskih-*******-lenivymi-zhadnymi-pyanicami




Попав в Украину,
подполковник Трейси уже вскоре принялся публично критиковать союзников,
обвиняя их в коррупции и показухе, которые, по его словам, сводят на нет
профессиональные усилия американских военных инструкторов.

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20190828/1024765320.html
 показать весь комментарий
 
За публикацию российских сайтов у нас - бан.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык,....

А нахрена? У клоуна в труппе все такие кретины или есть хоть один нормальный?
 показать весь комментарий
 
Со знанием английского можно и в других сферах работать. Нечего в армии делать образованому человеку.
 показать весь комментарий
 
"Нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих, они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят некоторый период обучения, они становятся суперклассным на мировом уровне специалистом."

Дядя явно чем-то болеет. Сужу по тому что вижу - даже офицеры со стажем 10-15 лет просто бегут из армии, с НГУ и ЗСУ, потому что армия опять превратилась в кормушку для тыловиков, КЭСовцев, штабных полканов и генералов, а простые ротные и взводные из-за тотального некомплекта жопу рвут за 12-14 тысяч, выполняя объем работы, который должны делать 2-3 подчинённых, сидя до ночи, а часто и сутками на службе с 1 выходным днём. Контрактники вообще рассматривают службу как временные трудности, отбыть 3-5 лет и уйти, какое НАТО, какой английский? Никакие хорошие специалисты - ни офицеры, ни сержанты, ни даже солдаты тут не будут служить в этом нью-совке за похлёбку, глядя на вип-военных на лексусах, которые покупают в открытую себе должности, а другие их так же открыто продают, потому что это позор и полное неуважение, любой уважающий себя военнослужащий и просто мужик такого отношения к себе терпеть не станет, а будут от безнадёги идти служить гастера с периферии, трёмя классами и крысы тыловые устраивать показухи и приказами типа: "копать отсюда и до обеда".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх