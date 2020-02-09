 Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотни военнослужащих проходят сейчас курсы английского языка за деньги Минобороны. Также у нас есть программа с НАТО. Да, каждый офицер должен знать английский язык. И много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык", – сказал он.
Министр подчеркнул, что английский нужно знать не только "для стандартов НАТО".
"Нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих, они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят некоторый период обучения, они становятся суперклассным на мировом уровне специалистом. Они должны получить образование, они должны получить техническую подготовку. Если они знают английский язык, даже если они увольняются из Вооруженных сил, но зная, что они получают такой уровень подготовки, мы будем получать лучшие кадры", – объяснил Загороднюк.
По его словам, украинская армия уже сейчас вынуждена "серьезно конкурировать за кадры с частным сектором".
А сам ты его знаешь?
Бо інколи послухаєш і не розумієш чию армію презентує чувак.
Аби з армії не повтікали. Бо вкладеш в людину, а вона звільняється, тому що не бачить для себе перспектив.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes!
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/28/instruktor-iz-ssha-nazval-ukrainskih-*******-lenivymi-zhadnymi-pyanicami
Попав в Украину,
подполковник Трейси уже вскоре принялся публично критиковать союзников,
обвиняя их в коррупции и показухе, которые, по его словам, сводят на нет
профессиональные усилия американских военных инструкторов.
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20190828/1024765320.html
А нахрена? У клоуна в труппе все такие кретины или есть хоть один нормальный?
Дядя явно чем-то болеет. Сужу по тому что вижу - даже офицеры со стажем 10-15 лет просто бегут из армии, с НГУ и ЗСУ, потому что армия опять превратилась в кормушку для тыловиков, КЭСовцев, штабных полканов и генералов, а простые ротные и взводные из-за тотального некомплекта жопу рвут за 12-14 тысяч, выполняя объем работы, который должны делать 2-3 подчинённых, сидя до ночи, а часто и сутками на службе с 1 выходным днём. Контрактники вообще рассматривают службу как временные трудности, отбыть 3-5 лет и уйти, какое НАТО, какой английский? Никакие хорошие специалисты - ни офицеры, ни сержанты, ни даже солдаты тут не будут служить в этом нью-совке за похлёбку, глядя на вип-военных на лексусах, которые покупают в открытую себе должности, а другие их так же открыто продают, потому что это позор и полное неуважение, любой уважающий себя военнослужащий и просто мужик такого отношения к себе терпеть не станет, а будут от безнадёги идти служить гастера с периферии, трёмя классами и крысы тыловые устраивать показухи и приказами типа: "копать отсюда и до обеда".