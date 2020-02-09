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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (6014) Россия (74880) украинцы (3076) заробитчане (392)

 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших

В Воронежской области РФ в ДТП погибли трое граждан Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местную прокуратуру.

Авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4.

"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN", - говорится в сообщении.

В результате погибли 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пятеро пассажиров: мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в местную районную больницу. 

Смотрите: Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: 2 погибли, 7 госпитализированы. ВИДЕО

Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

"По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в г. Москва для осуществления трудовой деятельности", - отметили в прокуратуре.

Также читайте: Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, есть погибшие и травмированные

Источник: https://censor.net.ua/n3174654
 
 
 Топ комментарии
 
Украинцы по россии не разъезжают.
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трудовые деятели...не читали билборд на обочине "нехай щастить"
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Нехер шастать -- Украинцы не ездят к врагам Украинского Народа Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших - Цензор.НЕТ 3984
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Нехер шастать -- Украинцы не ездят к врагам Украинского Народа
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тут на этот раз правильно написали - с "гражданами"..
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трудовые деятели...не читали билборд на обочине "нехай щастить"
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Росія вбиває))) А тупа вата продовжує їздити в мордер...як божу потвору жалко а так ...бог дав бог взяв.
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Ну вот , цензор.да правильно научился писать "граждани Украины" а не украинцы
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Оце так з'їздили на чЛєніна в мавзолєє подивитися...
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Разведчики с диверсантами на задание ехали...
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Один мій знайомий втік до роїсі і там влаштувався якимся управлінцем по ай-ті технології в будівельну компанію, то розказував, що стільки чистої української мови ніде так не чув, як в москві.
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Московити виправляють кожне не правильно вимовлене слово, а українців завжди за селюків мали за недосконалу російську. Літера ґ вимовлена глухо на український манер визивала що найменше бридку міміку. Тому не вірю
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Меня бесит, что как только сепары на Рашке попадут в какую то беду так сразу достают украинские паспорта. Мол давай Украина выручай нас. Только почему то молчат что кроме украинских они еще имеют и росийское гражданство и паспорта *днр*.
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Там у дтп могли потрапити тільки хохли або зрадники.
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Не иначе рашысты на пункте пропуска повредили управление.
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"В нашем паспорте не указано "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец"."(с) а напрасно - ответили ему. таки край нужен вменяемый закон о гражданстве.
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Тих ,хто там потрапив у дтп ,якось не жалко.Вони приїхали туди куди хотіли. Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших - Цензор.НЕТ 5955
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Вообще то это не "граждане Украины, а гордые домбаситы гастерить в Москву ехали.
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подозрительно много таких ДТП, надо задуматся любителям заработка в московии
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И хер с ними если сровнить цены и зарплаты то выйдет то на то что и у нас а если по минималке судить то Украина вообще рай а если хочешь заработать не плохо то в Германию надо или учиться чтоб тут зарабатывать
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И хер с ними если сровнить цены и зарплаты то выйдет то на то что и у нас а если по минималке судить то Украина вообще рай а если хочешь заработать не плохо то в Германию надо или учиться чтоб тут зарабатывать
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Так к чему я это ? Продать совесть за то что можно и у нас получать
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Скільки вже було подібних аварій..
Якого ви на росію пхаєтесь ????
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