 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местную прокуратуру.
Авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4.
"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN", - говорится в сообщении.
В результате погибли 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пятеро пассажиров: мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в местную районную больницу.
Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.
"По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в г. Москва для осуществления трудовой деятельности", - отметили в прокуратуре.
Мишибратья, какаяразніца...що далі? Ломаченко, Усик, Портнов знають відповідь
Житомирянин
Наріт, це не твоє?
Якого ви на росію пхаєтесь ????