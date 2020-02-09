 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местную прокуратуру.

Авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4.

"Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN", - говорится в сообщении.

В результате погибли 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина. Еще пятеро пассажиров: мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в местную районную больницу.

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Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

"По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в г. Москва для осуществления трудовой деятельности", - отметили в прокуратуре.

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